Биография Ромелу Лукаку: нищета, борьба с весом, рекорды

История одного из самых мощных форвардов современности.

Ромелу Лукаку

Дата рождения: 13 мая 1993 года

Место рождения: Антверпен (Бельгия)

Вид спорта: футбол

Амплуа: нападающий

Рост: 191 см

Игровой номер: 90

Команда: «Рома»

Где родился и детские годы Ромелу Лукаку

Ромелу Менама Лукаку Болинголи родился в портовом городе Антверпен в семье профессионального футболиста, игрока сборной Конго Роже Лукаку. Неудивительно, что Ромелу и его брат Жордан пошли по стопам отца.

Будущий нападающий сборной Бельгии рос в полнейшей бедности, так как почти все заработанные деньги семья переводила родственникам в Конго. Чтобы выживать, мать футболиста работала уборщицей. Часто они ели только хлеб с молоком, а в квартире не всегда была горячая вода и электричество. У Ромелу не хватало даже денег на автобус, чтобы ездить в школу. Директор учебного заведения был вынужден подарить мальчику велосипед.

Ромелу Лукаку в молодости. Фото Global Look Press

«Однажды я увидел маму, она стояла у холодильника с упаковкой молока и трясла коробку. Я не понял, что она делала. Мама дала мне мой обед, улыбаясь, как ни в чем не бывало. И тут я понял, в чем дело. Она разбавила молоко водой. У нас не было денег даже на недельный запас молока. Мы оказались не просто бедными, мы стали нищими. В тот день я дал себе слово, Богом клянусь. Словно кто-то щелкнул пальцем и разбудил меня, и я понял, что должен делать. Я не мог позволить своей матери жить такой жизнью», — говорил о детстве спортсмен.

В шесть лет Лукаку попал в футбольную академию «Рюпел Бом», а позже перешел в скромный «Винтам». Ромелу сильно отличался от своих сверстников мощью и высоким ростом. Уже в детстве у него был 42-й размер ноги (во взрослом возрасте стал 46,5). Лукаку везде брал с собой свидетельство о рождении, так как многие просто не верили, что он играет в своей возрастной категории.

В подростковом возрасте нападающий начал выступать за «Льерс», в итоге провел 68 матчей и забил 68 голов. С 2006-го Лукаку играл в молодежке «Андерлехта» и за 88 матчей забил 121 гол. Он легко обыгрывал футболистов, которые были старше его на несколько лет.

Уже тогда интерес к перспективному форварду проявили несколько топ-клубов, включая «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал». Арсен Венгер лично приезжал в Бельгию посмотреть на молодой талант, но «Андерлехт» выдвинул неприемлемые условия, и форвард вынужден был остаться на родине.

Кумирами Лукаку в детстве были Дидье Дрогба и Адриано.

Ромелу Лукаку в «Андерлехте». 2010 год. Фото Global Look Press

Карьера Ромелу Лукаку: клубы и сборная

«Андерлехт»

«Андерлехт» имел большие планы на Лукаку и в 2009-м предложил ему контракт до 2012 года. Уже в 16 лет его трансферная стоимость составляла почти 10 миллионов евро. Дебют в чемпионате Бельгии состоялся 24 мая 2009 года в игре со «Стандардом». Первый гол Ромелу забил в матче с «Зюлте-Варегемом».

Первый сезон в высшем дивизионе выдался успешным для форварда. Он сразу закрепился в стартовом составе и стал лучшим бомбардиром про-лиги с 15 голами, а «Андерлехт» завоевал 30-й чемпионский титул. Помимо этого бельгиец забил четыре мяча в Лиге Европы.

В сезоне-2010/11 Ромелу не сбавлял темпа и забил 20 голов во всех турнирах.

«Челси»

Когда Лукаку исполнилось 18 лет, он решился на трансфер в другой клуб. Агентом в переговорах выступил его отец. Так летом 2011-го перспективный форвард перешел в «Челси» за 20 миллионов евро. Лондонский клуб оплатил шикарные апартаменты семье футболиста и предложил 5-летний контракт.

Дебют Лукаку в «Челси» состоялся 27 августа в игре с «Норвич Сити». Однако выиграть конкуренцию у Дидье Дрогба и Фернандо Торреса, чтобы закрепиться в стартовом составе, у бельгийского нападающего не получилось.

Когда «Челси» выиграл Лигу чемпионов, Ромелу даже не стал брать в руки кубок, потому что не считал себя причастным к этому триумфу. Отсутствие игровой практики вынудило бельгийца уйти в аренду.

Ромелу Лукаку в «Челси». 2013 год. Фото Global Look Press

«Вест Бромвич»

В августе 2012 года Лукаку перешел на правах аренды в «Вест Бромвич» до конца сезона. В первом матче за «дроздов» он забил гол в ворота «Ливерпуля». 22 сентября в игре с «Редингом» бельгиец впервые вышел в стартовом составе и стал автором единственного мяча. Лукаку не всегда появлялся на поле с первых минут, но регулярно играл и забивал голы. Всего у него 17 мячей в 38 встречах за «Вест Бромович».

Когда аренда подошла к концу, Ромелу вернулся в «Челси» и даже сыграл за синих два матча. Игра за Суперкубок УЕФА в 2013-м с «Баварией» определила будущее Лукаку. Он не реализовал решающий пенальти, и его команда проиграла. После этого футболист публично выяснял отношения с главным тренером Жозе Моуринью, а затем снова отправился в аренду.

«Эвертон»

Арендовать перспективного футболиста хотели несколько клубов, среди которых были «Вест Хэм», «Вест Бромвич», «Милан» и «Эвертон». Лукаку выбрал последний клуб. И не ошибся, став ключевым игроком команды.

Лукаку дебютировал в клубе из Ливерпуля 21 сентября 2013 года в матче против «Вест Хэма» и сразу же забил первый гол. 30 сентября в домашней игре на стадионе «Гудисон Парк» против «Ньюкасла» форвард оформил дубль. Ромелу часто выходил в основе и приносил пользу команде. «Ириски» в первом же сезоне для бельгийца стали пятыми в турнирной таблице. Этот результат оказался лучшим для «Эвертона» за последние 10 лет.

Летом 2014 года «Эвертон» выкупил Лукаку у «Челси» и подписал с ним полноценный 5-летний контракт. Сумма трансфера составила рекордные на тот момент для «ирисок» 28 миллионов фунтов.

Бельгиец провел три сезона в «Эвертоне», на его счету 166 матчей и 87 голов. Лукаку стал пятым игроком в возрасте до 23 лет, кому удалось забить 50 голов в АПЛ. Также он установил рекорд результативности среди игроков «Эвертона» за один сезон, забив 17-й гол в матче с «Астон Виллой». Предыдущее достижение принадлежало Тони Котти и Андрею Канчельскису (16).

4 февраля 2017 года Лукаку оформил покер в ворота «Борнмута» и первый гол забил уже на 31-й секунде, который является самым быстрым в истории «Эвертона». 5 марта 2017 года Лукаку забил свой 61-й гол в АПЛ, что позволило ему обойти Данкана Фергюсона и стать рекордсменом клуба по забитым мячам в премьер-лиге.

«Манчестер Юнайтед»

Следующей командой форварда стал «Манчестер Юнайтед». 10 июля 2017 года Лукаку подписал контракт сроком на пять лет с опцией продления еще на год.

Ромелу дебютировал в «МЮ» 8 августа в игре за Суперкубок УЕФА против «Реала», в которой забил гол. В первом матче АПЛ в новой команде против «Вест Хэма» нападающий оформил дубль. 27 сентября бельгиец оформил дубль в ворота ЦСКА в Лиге чемпионов.

Лукаку забил 10 голов в первых девяти матчах за «Манчестер Юнайтед» и тем самым побил рекорд Бобби Чарльтона, который в девяти матчах после дебюта в команде отличился девять раз. 13 марта 2018 года Ромелу забил 200-й гол в карьере. Это случилось в матче Лиги чемпионов с «Севильей», а уже 31 марта он забил свой 100-й гол в АПЛ.

Всего бельгиец провел за «красных дьяволов» 96 матчей и отличился 42 раза.

«Интер»

8 августа 2019 года Лукаку стал игроком «Интера». Миланцы выложили за новичка рекордные для клуба 65 миллионов евро.

Дебют Ромелу в Италии состоялся в игре с «Лечче», он забил первый гол. Во втором матче бельгиец поразил ворота «Кальяри» на выезде и подвергался расовым оскорблениям со стороны фанатов.

Лукаку стал основным игроком миланской команды. 14 февраля 2021 года в матче с «Лацио» Ромелу забил 300-й гол в карьере. По итогам сезона-2020/21 «Интер» впервые с 2010 года стал чемпионом Италии.

Всего за нерадзурри он сыграл 95 матчей и забил 64 гола.

«Челси»

12 августа 2021 года Лукаку вновь стал игроком «Челси». Английский клуб приобрел его за рекордные для клуба 115 миллионов евро. Тогда же Ромелу опередил Неймара по общей сумме трансферов за карьеру: суммарная стоимость его переходов стала равна 321 миллиону евро, а у бразильца — 310.

Но в Лондоне у Ромелу снова начались проблемы. В декабре 2021 года Лукаку публично выразил недовольство работой главного тренера Томаса Тухеля, после чего его исключили из заявки на матч с «Ливерпулем». Бельгийскому форварду пришлось принести извинения и заплатить штраф, после чего его вернули в состав. Однако в команде он все равно надолго не задержался.

Ромелу за 44 матча забил 15 голов и отправился в аренду.

«Интер»

Лукаку очень хотел вернуться в «Интер», поэтому 29 июня 2022 года ушел из «Челси» в миланский клуб на правах аренды до конца сезона. Игроку пришлось пойти на понижение заработной платы.

В апреле 2023 года Ромелу в игре с «Ювентусом» подвергся оскорблениям на расовой почве, из-за чего темнокожий футболист попросил принять соответствующие меры.

В аренде в «Интере» он забил 14 голов за 37 матчей. При этом возвращаться в «Челси» игрок не захотел.

«Рома»

Летом 2023 года Лукаку мог продлить аренду в «Интере», но миланский клуб отказался от форварда, когда появилась информация о его переговорах с конкурентом — «Ювентусом». 31 августа бельгиец отправился в «Рому» на правах сезонной аренды. При этом он переподписал новый контракт с «Челси», согласно которому у него уменьшилась зарплата.

Лукаку дебютировал в «Роме» 1 сентября на Олимпийском стадионе в игре с «Миланом». Первый гол за новую команду снайпер забил в матче против «Эмполи».

В составе римлян Лукаку сыграл 47 матчей и отличился 21 раз.

Ромелу Лукаку в сборной России. Фото Reuters

Сборная Бельгии

Лукаку выступал за юношескую и молодежную сборные Бельгии разных возрастов. В главной команде страны форвард дебютировал 3 марта 2010 года при Дике Адвокате в товарищеской игре с Хорватией. 17 ноября 2010 года он открыл счет голам в сборной, оформил дубль в ворота России в товарищеской игре в Воронеже. К тому моменту Адвокат уже тренировал россиян.

Первым крупным турниром со сборной для Лукаку стал чемпионат мира в Бразилии. Он отметился только одним голом на ЧМ-2014 — в матче 1/8 финала против США (2:1).

6 июня 2018 года Лукаку забил гол в ворота сборной Египта и стал лучшим бомбардиром в истории сборной Бельгии. На тот момент на его счету стал 31 гол.

На ЧМ-2018 в России, где бельгийцы заняли третье место, Ромелу провел шесть матчей и забил четыре гола.

5 сентября 2021 года Лукаку провел 100-й матч в национальной команде — в игре отборочного турнира ЧМ-2022 против Чехии. На чемпионате мира в Катаре Лукаку принял участие в двух матчах и не забил ни одного гола, за что с учетом упущенных моментов подвергся резкой критике.

19 ноября 2023 года Лукаку оформил покер в заключительном матче отборочного турнира Евро-2024 в ворота Азербайджана и стал первым с 1994 года бельгийским футболистом, кому удалось забить четыре гола в одной игре за сборную.

Бельгийский рекордсмен вместе с национальной командой сыграет на Евро-2024 в Германии.

Достижения Лукаку

Командные

«Андерлехт»

Чемпион Бельгии (сезон-2009/10)

«Челси»

Обладатель Кубка Англии (2011/12)

Победитель клубного чемпионата мира (2021)

«Интер»

Чемпион Италии (2020/21)

Обладатель Суперкубка Италии (2022)

Обладатель Кубка Италии (2022/23)

Сборная Бельгии

Бронзовый призер чемпионата мира (2018)

Личные

Молодой футболист года в Бельгии (2009)

Лучший бомбардир про-лиги (2009/10)

Лучший бомбардир Лиги Европы (2014/15)

Лучший молодой игрок сезона в «Эвертоне» (2015/16)

Автор лучшего гола сезона в «Эвертоне» (2015/16)

Игрок месяца АПЛ (март 2017)

Член «команды года» в премьер-лиге по версии ПФА (2016/17)

Игрок года в «Эвертоне» (2016/17)

Футболист года в Италии (2020/21)

Самый ценный игрок сезона серии А (2020/21)

Обладатель «Бронзовой бутсы» чемпионата мира (2018)

Член символической сборной (Евро-2020)

Международная премия Джачинто Факкетти (2020)

Рекорды

Лучший бомбардир в истории сборной Бельгии (на начало июня 2024 года — 85 голов)

Сколько зарабатывает Лукаку

Годовая зарплата Ромелу Лукаку в «Роме» в сезоне-2023/24 составляла 7 миллионов евро. Он вошел в топ-3 высокооплачиваемых игроков серии А.

По данным Transfermarkt на лето 2024 года, рыночная стоимость форварда оценивается в 30 миллионов евро.

Фото Global Look Press

Личная жизнь Ромелу Лукаку

В 2016-м стало известно о романе футболиста с моделью, дочерью известного голландского телеведущего Гарри Менса Сарой. Через два года отношений у них родился сын Ромео Эммануэль, но вскоре возлюбленные приняли решение расстаться.

Однажды в интервью Лукаку признался, что у него два сына. Кто является матерью младшего ребенка, Джордана, он тщательно скрывает.

Известно также, что Ромелу встречался с девушкой с конголезскими корнями по имени Джулия Ванденвеге. Она была на четыре года старше футболиста и несколько лет успешно работала в сфере туризма. После она выступала в роли личного помощника Ромелу. Спортсмен говорил, что готовится связать себя узами брака со своей подругой. Однако в 2023 году Лукаку приписали роман с американской рэп-исполнительницей Меган Ти Сталлион, с которой он появился на свадьбе Лаутаро Мартинеса.

Бельгийский футболист — глубоко верующий католик. Каждое утро он начинает с молитв. В 2014 году Лукаку совершил паломничество во французский Лурд. Также он категорически против алкоголя, поэтому никогда не употребляет спиртное. Однажды спортсмен отказался оставить автограф на пивной банке, чтобы не прикасаться к алкоголю ни в каком виде.

Ромелу получил высшее образование в сфере туризма и является настоящим полиглотом. Он владеет английским, французским, голландским, немецким, испанским, португальским языками и знает язык своего народа банту. Помимо этого футболист учит итальянский.

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