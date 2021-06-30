Украинцы празднуют победу сборной над Швецией (2:1 д. в.) и выход в 1/4 финала Евро-2020.

Собрали реакцию как известных людей (политиков, журналистов), так и простых пользователей социальных сетей.

О голе Зинченко

Кирилл Круторогов, украинский комментатор: «Какой пас Ярмоленко! Какой удар Зинченко!»

Який пас Ярмоленка??Який удар Зінченка?? — Кирило Круторогов (@Krutorogov) June 29, 2021

Петр Порошенко, бывший президент Украины: «Гоооол! Александр Зинченко забил первый гол для Украины».

Гоооол!



Олександр Зінченко забив перший гол для України! ??? pic.twitter.com/cQHO6CTsxZ — Петро Порошенко (@poroshenko) June 29, 2021

Мертвий фенікс: «Зинченко красавчик. Правда, что-то мне подсказывает, что наши проиграют».

Зінченко красунчик, правда щось мені підказує, що наші програють ? — мертвий фенікс (@deadphoenixdead) June 29, 2021

Самотня Migrane: «Моя зая Зинченко».

МОЯ ЗАЯ ЗІНЧЕНКО ??? — сам?тня Migraine° ? (@monarchy675) June 29, 2021

Ігор Кевін: «Зинченко красиво пробил. Такой сложнее, чем кажется. Положил корпус, потому удар прямой и сильный. Как по книжке».

Зінченко гарно пробив. Такий момент складніше, ніж здається. Поклав корпус, тому удар прямий і сильний. Як по книжці. — Ігор Кевін (@IhorKevin) June 29, 2021

После первого тайма

Олег Бабий, украинский журналист: «Будем разбираться» (известная цитата Олега Блохина. — Прим. «СЭ»)

Будем розбираться — Олег Бабій (@Gullit 87 ) June 29, 2021

Михаил Смоловой, украинский футбольный блогер (в Telegram-канале):

«Коротко после первого:

— Шапа крутой, п -сути, своим переводом он сделал наш гол, обычно у нас более банально и предсказуемо

— обороняться качеством мы не умеем, вывозили до поры за счет количества, правда, и оно не помогло

— вроде всю неделю целенаправленно готовились к этой игре, но сказать, что реально появился автоматизм в каких-то процессах — нельзя

— при наличии Сидорчука и Степаненко, мяч должен двигаться от ПЦЗ/ЛЦЗ вверх, но с этим как-то грустненько; вангую Малиновского вместо кого-то из пары опорников (кто на датчиках будет мертвее) ближе к 70-й минуте".

Артем Франков, украинский журналист (в Telegram-канале):

«Каких-то полсотни матчей сборной Украины потребовалось для осознания довольно очевидного: Зинченко логично использовать там же, где он играет в клубе, то есть на левом краю. Скорость мысли — это наше очевидное преимущество над всякими северянами».

О травме Артема Беседина

Кирилл Круторогов, украинский комментатор: «Здоровья Артему Беседину»

Здоров"я Артему Беседіну??? — Кирило Круторогов (@Krutorogov) June 29, 2021

Апріорі правий: «Беседин все-таки не зря вышел. Цена его травмы — победа! Спасибо, Артем и здоровья тебе!»

Бєсєдін все-таки недаремно вийшов. Ціна його травми — перемога!



Дякую Артем і здоров'я тобі! — Апріорі правий (@aprioriprav) June 29, 2021

Ростислав Дрогобич: «Довбик, конечно, красавец. Но Беседин ценой своего колена принес нам эту победу»

Довбик звісно красень. Але Беседін ціною свого коліна приніс нам цю перемогу. — Ростислав Дрогобич ?? (@drogobych 88 ) June 29, 2021

О выходе в 1/4 финала

Президент Украины Владимир Зеленский (в своем Telegram):

«Я знал, что сегодня и от себя лично, и от всей Украины напишу именно эти слова, независимо от результата: Мы болели за вес всей душой! Мы благодарны вам от всего сердца! Мы гордимся вами всей страной».

Максим Калиниченко, бывший футболист сборной Украины и «Спартака»:

«Ееееееее,мужикиииииии!!! Вот прям эмоции перехлестывают...Как будто сам играл! Для нас это ИСТОРИЯ! Шева Богом поцелованный, пусть ведет эту сборную как можно дальше! Везение нужно заслужить. Спасибо шведам за 1/8, дальше езжайте домой, вы свою миссию выполнили. А с бритишами уже будь что будет!«

Вот прям эмоции перехлестывают...Как будто сам играл!Для нас это ИСТОРИЯ!Шева Богом поцелованный,пусть ведёт эту сборную как можно дальше!Везение нужно заслужить??Спасибо шведам за 1/8,дальше езжайте домой,вы свою миссию выполнили?А с бритишами уже будь что будет!?? — Maksym Kalinichenko (@kalynych25) June 29, 2021

Олег Бабий, украинский журналист: «Счастьеееееее!!!»

ЩАСТЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ!!! — Олег Бабій (@Gullit 87 ) June 29, 2021

Кирилл Круторогов, украинский комментатор: «Завтра всем — шведский стол. Мы в четвертьфинале Евро!»

Завтра усім — шведський стіл!) Ми у чвертьфіналі Євроооооо? — Кирило Круторогов (@Krutorogov) June 29, 2021

Петр Порошенко, бывший президент Украины (в Telegram):

«Дааааа!!! Победа!!! Украинская сборная — самая лучшая. Ребята, вы — молодцы! Слава Украине!»

Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины (в Facebook):

«Историческая победа сборной Украины над командой Швеции. Мы в 1/4 финала Евро-2020. Этим вечером все 40 миллионов украинцев были с вами на поле. Гордимся. Слава Украине!»

Олег Филимонов, украинский актер, телеведущий, комик (в Facebook):

«Шева — фигура! Сборная — молодцы! Выдержали давление и, хотя большое количество передач делали назад, а не вперед, в нужный момент забили! Поздравляю всех, кто болел за наших! Слава Украине!»

Владимир Мыленко, украинский журналист (в Facebook):

«Ну что ж, теперь Шевченко с чистой совестью может говорить, что Австрии специально проиграли. Ну и шутки про то, что... повылетали, а Украина — еще нет — теперь полностью легитимны».

Александр Сидоренко («Фоззи»), певец, вокалист группы ТНМК: «Расслабился посмотрел вечером футбольчик. Это же просто игра. Тольки ноги дрожат. И голос сорвал. Праздник!!!»