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«Всякие повылетали, а Украина — еще нет». Украинские болельщики, политики и звезды — о победе над Швецией

Евгений Петров
Евгений Петров
Корреспондент
Сегодня, 02:10
Сборная Украины празднует победу с болельщиками. Фото AFP
Сборная Украины празднует победу с болельщиками. Фото AFP
Теги:
Украинцы празднуют победу сборной над Швецией (2:1 д. в.) и выход в 1/4 финала Евро-2020.

Собрали реакцию как известных людей (политиков, журналистов), так и простых пользователей социальных сетей.

О голе Зинченко

Кирилл Круторогов, украинский комментатор: «Какой пас Ярмоленко! Какой удар Зинченко!»

Петр Порошенко, бывший президент Украины: «Гоооол! Александр Зинченко забил первый гол для Украины».

Мертвий фенікс: «Зинченко красавчик. Правда, что-то мне подсказывает, что наши проиграют».

Самотня Migrane: «Моя зая Зинченко».

Ігор Кевін: «Зинченко красиво пробил. Такой сложнее, чем кажется. Положил корпус, потому удар прямой и сильный. Как по книжке».

После первого тайма

Олег Бабий, украинский журналист: «Будем разбираться» (известная цитата Олега Блохина. — Прим. «СЭ»)

Михаил Смоловой, украинский футбольный блогер (в Telegram-канале):

«Коротко после первого:

— Шапа крутой, п -сути, своим переводом он сделал наш гол, обычно у нас более банально и предсказуемо

— обороняться качеством мы не умеем, вывозили до поры за счет количества, правда, и оно не помогло

— вроде всю неделю целенаправленно готовились к этой игре, но сказать, что реально появился автоматизм в каких-то процессах — нельзя

— при наличии Сидорчука и Степаненко, мяч должен двигаться от ПЦЗ/ЛЦЗ вверх, но с этим как-то грустненько; вангую Малиновского вместо кого-то из пары опорников (кто на датчиках будет мертвее) ближе к 70-й минуте".

Артем Франков, украинский журналист (в Telegram-канале):

«Каких-то полсотни матчей сборной Украины потребовалось для осознания довольно очевидного: Зинченко логично использовать там же, где он играет в клубе, то есть на левом краю. Скорость мысли — это наше очевидное преимущество над всякими северянами».

О травме Артема Беседина

Кирилл Круторогов, украинский комментатор: «Здоровья Артему Беседину»

Апріорі правий: «Беседин все-таки не зря вышел. Цена его травмы — победа! Спасибо, Артем и здоровья тебе!»

Ростислав Дрогобич: «Довбик, конечно, красавец. Но Беседин ценой своего колена принес нам эту победу»

О выходе в 1/4 финала

Президент Украины Владимир Зеленский (в своем Telegram):

«Я знал, что сегодня и от себя лично, и от всей Украины напишу именно эти слова, независимо от результата: Мы болели за вес всей душой! Мы благодарны вам от всего сердца! Мы гордимся вами всей страной».

Максим Калиниченко, бывший футболист сборной Украины и «Спартака»:

«Ееееееее,мужикиииииии!!! Вот прям эмоции перехлестывают...Как будто сам играл! Для нас это ИСТОРИЯ! Шева Богом поцелованный, пусть ведет эту сборную как можно дальше! Везение нужно заслужить. Спасибо шведам за 1/8, дальше езжайте домой, вы свою миссию выполнили. А с бритишами уже будь что будет!«

Олег Бабий, украинский журналист: «Счастьеееееее!!!»

Кирилл Круторогов, украинский комментатор: «Завтра всем — шведский стол. Мы в четвертьфинале Евро!»

Петр Порошенко, бывший президент Украины (в Telegram):

«Дааааа!!! Победа!!! Украинская сборная — самая лучшая. Ребята, вы — молодцы! Слава Украине!»

Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины (в Facebook):

«Историческая победа сборной Украины над командой Швеции. Мы в 1/4 финала Евро-2020. Этим вечером все 40 миллионов украинцев были с вами на поле. Гордимся. Слава Украине

Олег Филимонов, украинский актер, телеведущий, комик (в Facebook):

«Шева — фигура! Сборная — молодцы! Выдержали давление и, хотя большое количество передач делали назад, а не вперед, в нужный момент забили! Поздравляю всех, кто болел за наших! Слава Украине

Владимир Мыленко, украинский журналист (в Facebook):

«Ну что ж, теперь Шевченко с чистой совестью может говорить, что Австрии специально проиграли. Ну и шутки про то, что... повылетали, а Украина — еще нет — теперь полностью легитимны».

Александр Сидоренко («Фоззи»), певец, вокалист группы ТНМК: «Расслабился посмотрел вечером футбольчик. Это же просто игра. Тольки ноги дрожат. И голос сорвал. Праздник!!!»

Швеция — Украина

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