«Всякие повылетали, а Украина — еще нет». Украинские болельщики, политики и звезды — о победе над Швецией
Собрали реакцию как известных людей (политиков, журналистов), так и простых пользователей социальных сетей.
О голе Зинченко
Кирилл Круторогов, украинский комментатор: «Какой пас Ярмоленко! Какой удар Зинченко!»
Який пас Ярмоленка??Який удар Зінченка??— Кирило Круторогов (@Krutorogov) June 29, 2021
Петр Порошенко, бывший президент Украины: «Гоооол! Александр Зинченко забил первый гол для Украины».
Гоооол!— Петро Порошенко (@poroshenko) June 29, 2021
Олександр Зінченко забив перший гол для України! ??? pic.twitter.com/cQHO6CTsxZ
Мертвий фенікс: «Зинченко красавчик. Правда, что-то мне подсказывает, что наши проиграют».
Зінченко красунчик, правда щось мені підказує, що наші програють ?— мертвий фенікс (@deadphoenixdead) June 29, 2021
Самотня Migrane: «Моя зая Зинченко».
МОЯ ЗАЯ ЗІНЧЕНКО ???— сам?тня Migraine° ? (@monarchy675) June 29, 2021
Ігор Кевін: «Зинченко красиво пробил. Такой сложнее, чем кажется. Положил корпус, потому удар прямой и сильный. Как по книжке».
Зінченко гарно пробив. Такий момент складніше, ніж здається. Поклав корпус, тому удар прямий і сильний. Як по книжці.— Ігор Кевін (@IhorKevin) June 29, 2021
После первого тайма
Олег Бабий, украинский журналист: «Будем разбираться» (известная цитата Олега Блохина. — Прим. «СЭ»)
Будем розбираться— Олег Бабій (@Gullit87) June 29, 2021
Михаил Смоловой, украинский футбольный блогер (в Telegram-канале):
«Коротко после первого:
— Шапа крутой, п -сути, своим переводом он сделал наш гол, обычно у нас более банально и предсказуемо
— обороняться качеством мы не умеем, вывозили до поры за счет количества, правда, и оно не помогло
— вроде всю неделю целенаправленно готовились к этой игре, но сказать, что реально появился автоматизм в каких-то процессах — нельзя
— при наличии Сидорчука и Степаненко, мяч должен двигаться от ПЦЗ/ЛЦЗ вверх, но с этим как-то грустненько; вангую Малиновского вместо кого-то из пары опорников (кто на датчиках будет мертвее) ближе к 70-й минуте".
Артем Франков, украинский журналист (в Telegram-канале):
«Каких-то полсотни матчей сборной Украины потребовалось для осознания довольно очевидного: Зинченко логично использовать там же, где он играет в клубе, то есть на левом краю. Скорость мысли — это наше очевидное преимущество над всякими северянами».
О травме Артема Беседина
Кирилл Круторогов, украинский комментатор: «Здоровья Артему Беседину»
Здоров"я Артему Беседіну???— Кирило Круторогов (@Krutorogov) June 29, 2021
Апріорі правий: «Беседин все-таки не зря вышел. Цена его травмы — победа! Спасибо, Артем и здоровья тебе!»
Бєсєдін все-таки недаремно вийшов. Ціна його травми — перемога!— Апріорі правий (@aprioriprav) June 29, 2021
Дякую Артем і здоров'я тобі!
Ростислав Дрогобич: «Довбик, конечно, красавец. Но Беседин ценой своего колена принес нам эту победу»
Довбик звісно красень. Але Беседін ціною свого коліна приніс нам цю перемогу.— Ростислав Дрогобич ?? (@drogobych88) June 29, 2021
О выходе в 1/4 финала
Президент Украины Владимир Зеленский (в своем Telegram):
«Я знал, что сегодня и от себя лично, и от всей Украины напишу именно эти слова, независимо от результата: Мы болели за вес всей душой! Мы благодарны вам от всего сердца! Мы гордимся вами всей страной».
Максим Калиниченко, бывший футболист сборной Украины и «Спартака»:
«Ееееееее,мужикиииииии!!! Вот прям эмоции перехлестывают...Как будто сам играл! Для нас это ИСТОРИЯ! Шева Богом поцелованный, пусть ведет эту сборную как можно дальше! Везение нужно заслужить. Спасибо шведам за 1/8, дальше езжайте домой, вы свою миссию выполнили. А с бритишами уже будь что будет!«
Вот прям эмоции перехлестывают...Как будто сам играл!Для нас это ИСТОРИЯ!Шева Богом поцелованный,пусть ведёт эту сборную как можно дальше!Везение нужно заслужить??Спасибо шведам за 1/8,дальше езжайте домой,вы свою миссию выполнили?А с бритишами уже будь что будет!??— Maksym Kalinichenko (@kalynych25) June 29, 2021
Олег Бабий, украинский журналист: «Счастьеееееее!!!»
ЩАСТЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ!!!— Олег Бабій (@Gullit87) June 29, 2021
Кирилл Круторогов, украинский комментатор: «Завтра всем — шведский стол. Мы в четвертьфинале Евро!»
Завтра усім — шведський стіл!) Ми у чвертьфіналі Євроооооо?— Кирило Круторогов (@Krutorogov) June 29, 2021
Петр Порошенко, бывший президент Украины (в Telegram):
«Дааааа!!! Победа!!! Украинская сборная — самая лучшая. Ребята, вы — молодцы! Слава Украине!»
Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины (в Facebook):
«Историческая победа сборной Украины над командой Швеции. Мы в 1/4 финала Евро-2020. Этим вечером все 40 миллионов украинцев были с вами на поле. Гордимся. Слава Украине!»
Олег Филимонов, украинский актер, телеведущий, комик (в Facebook):
«Шева — фигура! Сборная — молодцы! Выдержали давление и, хотя большое количество передач делали назад, а не вперед, в нужный момент забили! Поздравляю всех, кто болел за наших! Слава Украине!»
Владимир Мыленко, украинский журналист (в Facebook):
«Ну что ж, теперь Шевченко с чистой совестью может говорить, что Австрии специально проиграли. Ну и шутки про то, что... повылетали, а Украина — еще нет — теперь полностью легитимны».
Александр Сидоренко («Фоззи»), певец, вокалист группы ТНМК: «Расслабился посмотрел вечером футбольчик. Это же просто игра. Тольки ноги дрожат. И голос сорвал. Праздник!!!»
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