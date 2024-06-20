Разбираем турнирную ситуацию после очередного игрового дня.

Состоялись три матча второго тура группового этапа Евро-2024: в группе А Германия обыграла Венгрию (2:0), а Швейцария сыграла вничью с Шотландией (1:1). В группе В Хорватия не смогла победить Албанию (2:2).

Напомним регламент в случае равенства очков у двух и более команд. В этом случае применяются следующие критерии:

— количество очков в очных встречах;

— разница мячей в очных встречах;

— количество голов в очных встречах;

— общая разница мячей;

— общее количество голов;

— меньшая сумма дисциплинарных баллов (красная карточка или удаление за две желтых — 3 очка, желтая карточка — 1 очко);

— место в общем рейтинге европейских квалификационных турниров.

В плей-офф выходят две первые команды из каждой группы, а также четыре лучшие сборные из занявших третьи места.

Германия не только первой на Евро обеспечила себе выход в плей-офф, но и имеет отличные шансы на первое место в группе. Для этого им достаточно не проиграть в последнем туре Швейцарии.

Только победа выводит швейцарцев на первое место. Теоретически они могут опуститься и на третью строчку. Но шотландцам необходимо отыграть не только три очка, но еще и разницу голов. Сейчас она «минус 4» против «плюс 2».

Победа Шотландии над Венгрией позволит ей занять третье место с четырьмя очками, что наверняка позволит рассчитывать на попадание в четверку счастливчиков с третьих мест. При ничьей же забраться в плей-офф будет тяжело. Два очка и «минус четыре» — почти гарантия пролета мимо 1/8 финала.

Для Венгрии задача-минимум на последний тур — победить Шотландию. Только этот результат позволит сохранить шансы на плей-офф. Задача-максимум — улучшить разницу голов, чтобы повысить шансы на топ-4 среди третьих мест. Пока она «минус 4».

Хорватию и Албанию в последнем туре, скорее всего, устроит только победа. В плей-офф выходят четыре лучшие сборные с третьих мест, но с двумя (и тем более одним) очками вероятность попасть в этот топ-4 минимальна.

С одной стороны, Хорватии выгодно, чтобы Италия сегодня не обыграла Испанию — при таком раскладе победа в последнем туре над итальянцами позволит балканцам занять даже не третье, а второе место в группе, поскольку очные встречи — первый критерий при равенстве очков. Правда, есть еще фантастический вариант с победой Албании над Испанией, который может полностью запутать ситуацию в группе.

При победе итальянцев над испанцами Хорватии также нужна только победа в третьем туре — она с большой вероятностью даст им третью позицию в группе и выход в плей-офф. Возможно, успех команды Лучано Спаллетти окажется даже более выгодным для балканцев — ведь тогда Италия гарантирует себе первое место в группе и может дать отдохнуть лидерам или выйти на матч не сильно мотивированной.

Испания также может уже в сегодняшней игре обеспечить себе и плей-офф, и первую позицию — для этого тоже нужна победа.