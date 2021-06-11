Футбол
Евро-2020
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Сборные Новости
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Статьи   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

ЛоВи прогноз. Чего ждет от Евро-2020 Виктория Лопырева

Александр Чурилин
Александр Чурилин
Ответственный секретарь
Сегодня, 08:30
Виктория Лопырева. Фото Instagram
Виктория Лопырева. Фото Instagram
Теги:
Мнение посла ФИФА.
Сборная России на&nbsp;тренировке.Парни, докажите, что вы — наши! Футбол, спасибо, что живой!

Уже сегодня в Риме матчем Италия — Турция стартует самый необычный чемпионат Европы в истории. Поделиться своим видением турнира, взглядом на фаворитов и лучших игроков, а также спрогнозировать результат сборной России мы попросили посла ФИФА, известную модель и телеведущую.

Мы задали Виктории четыре вопроса.

— Не опасаетесь ли провала Евро в организационном плане, учитывая фактор Covid-19 и масштабы передвижений команд и болельщиков?

— Кажется, мы все уже научились жить в новой реальности. Многие вакцинировались, кто-то переболел и выработал антитела, а маски и антисептики давно стали нормой. Крупные события проходят по всему миру, например, на минувшей неделе, состоялся Петербургский международный экономический форум. Город на Неве достойно провел это событие. Правда, масштабы передвижения болельщиков сейчас, увы, гораздо скромнее, чем раньше.

К Евро готовилось давно, оргкомитет предусмотрел разные факторы, уверена, что в этом плане чемпионат пройдет нормально.

— Кто возьмет золото?

— Сделаю осторожный прогноз, что действующий чемпион мира — Франция. Но я всегда говорю, что мы любим футбол за непредсказуемость. Учитывая широкую географию турнира: логистику и перелеты, выстрелить способна какая-то «темная лошадка» — например, Голландия.

— Кто станет лучшим футболистом Евро?

— Мбаппе, как и вся сборная Франции, выглядит отлично. Судя по всему, это последний крупный турнир для Криштиану Роналду на уровне национальных команд — и это может стать отличной мотивацией для португальца.

— Как далеко пройдет Россия?

— Скажу так: группа выглядит вполне проходной, и если нам будет сопутствовать удача, снова сыграем в четвертьфинале, повторив успех ЧМ-2018.

А после окончания Евро мы поинтересуемся мнением Виктории о его итогах.

Евро-2020: где смотреть трансляции матчей чемпионата Европы по футболу, расписание игр сборной России

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 962
Все опросы
Кто выиграет Евро-2020?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Парни, докажите, что вы — наши! Футбол, спасибо, что живой!
Один из самых умных молодых игроков России вернулся из Канады. Он будет выступать за «Спартак»
Сорокин — о форме сборной Украины: «Жаль, что турнир становится ареной для политических дискуссий»
Украинский теннисист Стаховский — о форме сборной на Евро: «Ваше мусорное «футбол вне политики» не стоит и гроша»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Александр Чурилин все материалы автора
vs
4
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: старт чемпионата Европы, игра Россия — Бельгия 12 июня 2021 и другие матчи
Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи
Материалы сюжета: Евро 2020: 3-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Дания 21 июня 2021 и другие матчи