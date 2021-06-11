ЛоВи прогноз. Чего ждет от Евро-2020 Виктория Лопырева

Мнение посла ФИФА.

Уже сегодня в Риме матчем Италия — Турция стартует самый необычный чемпионат Европы в истории. Поделиться своим видением турнира, взглядом на фаворитов и лучших игроков, а также спрогнозировать результат сборной России мы попросили посла ФИФА, известную модель и телеведущую.

Мы задали Виктории четыре вопроса.

— Не опасаетесь ли провала Евро в организационном плане, учитывая фактор Covid-19 и масштабы передвижений команд и болельщиков?

— Кажется, мы все уже научились жить в новой реальности. Многие вакцинировались, кто-то переболел и выработал антитела, а маски и антисептики давно стали нормой. Крупные события проходят по всему миру, например, на минувшей неделе, состоялся Петербургский международный экономический форум. Город на Неве достойно провел это событие. Правда, масштабы передвижения болельщиков сейчас, увы, гораздо скромнее, чем раньше.

К Евро готовилось давно, оргкомитет предусмотрел разные факторы, уверена, что в этом плане чемпионат пройдет нормально.

— Кто возьмет золото?

— Сделаю осторожный прогноз, что действующий чемпион мира — Франция. Но я всегда говорю, что мы любим футбол за непредсказуемость. Учитывая широкую географию турнира: логистику и перелеты, выстрелить способна какая-то «темная лошадка» — например, Голландия.

— Кто станет лучшим футболистом Евро?

— Мбаппе, как и вся сборная Франции, выглядит отлично. Судя по всему, это последний крупный турнир для Криштиану Роналду на уровне национальных команд — и это может стать отличной мотивацией для португальца.

— Как далеко пройдет Россия?

— Скажу так: группа выглядит вполне проходной, и если нам будет сопутствовать удача, снова сыграем в четвертьфинале, повторив успех ЧМ-2018.

А после окончания Евро мы поинтересуемся мнением Виктории о его итогах.

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