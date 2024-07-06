Пепе рыдал в объятиях Роналду. Промах Феликса лишил Португалию полуфинала Евро-2024

Команда Роберто Мартинеса едет домой.

Сборная Франции — второй полуфиналист чемпионата Европы-2024. Подопечные главного тренера Дидье Дешама обыграли в серии пенальти Португалию (0:0, пенальти — 5:3).

В преддверии встречи огромное внимание было приковано к противостоянию нападающих сборных — Криштиану Роналду и Килиана Мбаппе. Одни из сильнейших представителей своих поколений — прошлого и нынешнего. 25-летний француз провел на поле 106 минут и был заменен из-за проблем с носом на вингера Брэдли Барколя. 39-летний Роналду во второй раз на Евро-2024 сыграл 120 минут и в третий раз бил пенальти.

В матче 1/8 финала Португалия — Словения (0:0, пенальти — 3:0) Криштиану дважды подходил к 11-метровой отметке. Первая попытка сложилась неудачно, его удар отбил голкипер Ян Облак, а сам Роналду плакал. Второй удар форварда «Аль-Насра» в серии пенальти был точным: пятикратный обладатель «Золотого мяча» демонстративно просил прощения у болельщиков.

В четвертьфинале с французами Криштиану снова пошел бить первым в серии послематчевых 11-метровых. Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» пробил точно в левый нижний угол, не оставив шансов голкиперу Майку Меньяну.

Криштиану Роналду забивает пенальти. Фото Reuters

Бернарду Силва успешно реализовал второй 11-метровый у Португалии. Следующий пенальтист Жоау Феликс пробил в левую штангу. Форвард «Атлетико» стал антигероем встречи. Промах 24-летнего португальца стал единственным за всю серию пенальти поединка. Нуну Мендеш точно вонзил мяч в девятку ворот Меньяна, а следующий удар Тео Эрнандеса отправил Португалию домой. Усман Дембеле, Юссуф Фофана, Жюль Кунде и Брэдли Барколя — все четверо французов также реализовали пенальти в серии. Камеры постоянно показывали реакцию замененного Мбаппе, который в куртке переживал за своих партнеров.

Пепе поддержал Жоау Феликса после промаха. Фото Reuters

Команда Дешама праздновала выход в 1/2 финала Евро-2024 с болельщиками на «Фолькспаркштадион». Португальцы были подавлены. Часть игроков поддерживала Феликса, а Криштиану утешал Пепе.

Криштиану Роналду и Пепе. Фото Reuters

Одна из самых эмоциональных картин: 41-летний защитник рыдал в объятиях 39-летнего нападающего. Два феноменальных игрока для Португалии, кажется, в последний раз выступают вместе на чемпионате Европы.

Слезы Пепе. Фото Reuters

Криштиану впервые не смог забить ни одного гола на крупном международном турнире для сборных. За пять игр у него только один результативный пас. До этого Роналду забивал на каждом Евро и чемпионате мира, начиная с 2004 года. На счету нападающего 14 голов в 30 встречах на чемпионатах Европы.

Возможно, Роналду способен держать уровень еще два года, чтобы выступить на ЧМ-2026, но нужен ли он будет сборной? Вопрос остается открытым.