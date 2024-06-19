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«Гениальность Роналду? Без него Португалия играет разнообразнее». Барбоза о победе над Чехией

Португалия обыграла Чехию в матче первого тура Евро-2024
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Футболист сборной Португалии Криштиану Роналду
Криштиану Роналду.
Фото Reuters
Рафаэл Леау
Рафаэл Леау.
Фото AFP
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Футбольный агент Паулу Барбоза оценил победу Португалии над Чехией (2:1).
Чемпионат Европы. Группа F
18 июн, 22:00. Red Bull Arena (Zentralstadion) (Лейпциг)
Португалия
2:1
Чехия

— Получили удовлетворение от игры и победы португальцев?

— Конечно, нет.

— Это почему же?

— Да, победили. Но не обошлось и без удачи. Забили в самой концовке. Матч показал, что в игре португальцев есть определенные проблемы. Конечно, надо отдать должное и чехам, которые довольно качественно оборонялись. На мой взгляд, схема, выбранная Роберто Мартинесом на эту игру (3-4-3), не самая оптимальная. Нам лучше подходит система 4-4-2. В общем, Португалия меня не слишком-то вчера убедила.

Криштиану Роналду бьет по&nbsp;воротам в&nbsp;матче Португалия&nbsp;&mdash; Чехия (2:1). Роналду в тени партнеров по атаке в сборной. Теперь Португалия может справляться и без него?

— Удивил ли вас стартовый состав?

— Да, конечно. Про схему я уже сказал. Она не лучшая. С этим связаны трудности при завершении атак. Перед командой же стоит цель — пробиться в финал. Так? И главный тренер эту задачу озвучивал. Но для ее выполнения надо играть гораздо сильнее! Думал, что с первых минут на поле появится защитник Игнасио, который вышел только на замену.

— Роналду-то вы ждали в стартовом составе?

— Да. Понимал, что сыграет с первых минут. Не могу сказать, что он действовал вчера плохо. Старался. Но от своего мнения не отказываюсь: команда играет на него. А если у Криштиану что-то не получается, то теряется вариативность.

— А вот главный тренер Чехии после матча заявил: «Роналду снова продемонстрировал гениальность»!

— Гениальность? Это слишком громко. Наверное, он имел в виду прошлые заслуги этого футболиста. Когда сборная играет без Роналду, у нее гораздо больше вариантов в атаке. У нас есть очень талантливые футболисты, которые пока не проходят в стартовый состав. Вчерашняя игра это доказала.

Криштиану Роналду и Франсишку Консейсау.
Фото AFP

— Вы про 21-летнего Консейсау, забившего победный гол?

— Именно! Парень провел на поле всего 10 минут, но забил, использовал свой шанс на все 100 процентов. Этот футболист способен делать разницу. Вчерашний гол — не случайность. Кто его видел в матчах за «Порту», понимает, что он будет только прогрессировать, хотя уже умеет очень многое. Восходящая звезда. Думаю, он уже заслужил место в стартовом составе. Наверное, в дальнейшем на турнире так и произойдет. Прекрасный исполнитель! На него нужно делать ставку и давать больше игрового времени.

Франсишку Консейсау (слева) и&nbsp;Криштиану Роналду. Сын легенды «Порту» и новый герой Португалии. Кто такой Франсишку Консейсау

— И все-таки еще один вопрос про Роналду. Человек в 39 лет проводит полный матч. У него 100 процентов точных передач за игру. Разве это не убедительно?

— Роналду подвел себя к Евро в хорошей форме. Я это признаю. Но он на турнире вообще-то для того, чтобы забивать. Разве нет? Посмотрим, что будет дальше. Возможно, скажется то, что он выступает в Саудовской Аравии. Уровень другой, темп другой. Здесь, конечно, иные скорости. Способен ли он быстро переключиться? Поживем — увидим.

— От кого-то ждали большего в игре с Чехией? Не показалось, что Леау довольно быстро ушел в тень?

— Да, соглашусь с вами. Ему не хватает уверенности.

— Странно. Человек выступает в «Милане».

— Да. Но вся сборная играет на Роналду. Это сковывает, ограничивает тебя в возможностях. Хотя по своим качествам Леау способен и сам поменять ход встречи. Рафаэль может действовать гораздо лучше, но система... Все сводится к тому, что надо играть на Криштиану. Это лимитирует. Некоторые футболисты в итоге не проходят в состав. Про Консейсау я уже вам сказал.

Рафаэл Леау.
Фото AFP

— Его, кстати, сватают в «Баварию» и дортмундскую «Боруссию». Где он окажется после Евро?

— Он пока еще останется в «Порту», проведет следующий сезон на родине. Пока ему рано переезжать в ту же Германию. Надо еще окрепнуть в «Порту». Считаю, он здорово играл за «драконов» в минувшем сезоне, показал, что является одним из самых больших талантов в стране за последние годы. Не стоит забывать еще и по Гонсало Рамуша, который способен забивать.

— В общем, Мартинесу грех жаловаться на скамейку?

— Это да. Но хочется, чтобы команда играла разнообразнее, а не только на Роналду. Мы все понимаем, что Криштиану преследует свои личные цели. Он считает, что имеет право установить новый рекорд. Однако, мне кажется, не всегда его желания совпадают с интересами сборной.

Криштиану Роналду в&nbsp;матче Евро-2024 Португалия&nbsp;&mdash; Чехия (2:1). Обычный день Криштиану: установил суперрекорд, нанес больше всех ударов, победил. И это в 39!

— Жоау Феликс вчера так и остался в запасе. Справедливо?

— Конечно, это большой игрок, талант. Но сейчас он не в порядке, не в форме. Когда Феликс в кондиции, играет блестяще. Пока он далек от своего максимума.

Криштиану Роналду
Футбол
Евро-2024
Сборная Португалии по футболу
Паулу Барбоза
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