Футбол
Евро
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 01:00

Франция и Португалия объявили войну голам. В серии пенальти сплоховал тот, кого называли наследником Криштиану

Франция по пенальти победила Португалию и вышла в полуфинал Евро-2024
Марк Бессонов
Заместитель шефа отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Радость футболистов сборной Франции после победы в серии пенальти над Португалией.
Фото AFP
Роналду и компания едут домой, Мбаппе сотоварищи — в полуфинале.
Чемпионат Европы. 1/4 финала
05 июл, 22:00. Volksparkstadion (Гамбург)
Португалия
0:0
Франция

По уровню и накалу Испания и Германия задали высоченную планку оставшимся четвертьфиналам. Потому ожидания от пары Франция — Португалия, победитель которой выходит на «Красную фурию», были соответствующие. Хотя как может быть по-другому в матче с обилием звезд, где с вывески на тебя смотрят Криштиану Роналду и Килиан Мбаппе?

Но, несмотря на галактический подбор в атаке обеих команд, вопросов к обеим именно по игре в нападении накопились достаточно. Французы еще ни разу на этом Евро самостоятельно не забили с игры (автогол — лучший бомбардир «Трехцветных»). Дидье Дешам постоянно тасует своих форвардов, сделал это и сейчас — в паре с Мбаппе в центре вышел Коло Муани, под ними — Гризманн. В остальном — без сюрпризов.

Микель Мерино празднует победный гол в&nbsp;ворота Мануэля Нойера. Испания остановила Германию — и карьеру Крооса! Этот матч был обречен на драму

К Роберто Мартинесу у всех был вопрос один, но серьезнейший — решится ли он оставить на скамейке провалившего игру со Словенией Роналду? Не решился — и Криштиану, и 41-летний Пепе снова вышли в старте. Кто-то назовет это трусостью, кто-то — здоровой последовательностью. В любом случае, португальскому капитану нужно было в срочном порядке восстанавливать репутацию и закрывать разговоры о том, что он — балласт для команды.

Французская и португальская атака близки к тому, чтобы на этом Евро превратиться в мем. Но, кажется, самих футболистов и их тренеров этот факт не особо смущает. По крайней мере, так казалось по ходу первого тайма. Обе команды совсем не спешили идти в атаку, предпочитая аккуратно перекатывать мяч в центре поля и рисковать с обострением только в крайних случаях.

Нельсон Семеду и Килиан Мбаппе.
Фото Reuters

Французы начали поактивнее, но уже к 15-й минуте сбавили обороты, а к перерыву и вовсе заглохли. Из запоминающегося в их исполнении — мощный выстрел Тео Эрнандеса с подступов к штрафной и фирменный рывок Мбаппе, который закончился передачей назад.

Португальцы старались нагнетать через левый фланг, где рывками пытались взорвать игру Нуну Мендеш и Рафаэл Леау. Но ничего опасного создавать им не удавалось — Криштиану все время оказывался отрезан от команды, а на удары, и то дальние, сподобился лишь Бруну Фернандеш. Одно попадание в створ на две команды за тайм — явно не такое загадывали болельщики. Но примерно такой рисунок ожидали эксперты, учитывая цемент, который залили в центр поля оба коллектива.

Криштиану Роналду (сборная Португалии) и&nbsp;Килиан Мбаппе (сборная Франции). Франция в серии пенальти победила Португалию. Онлайн-трансляция матча 1/4 финала Евро

После перерыва игра наконец-то разгорелась. Первой включилась Португалия — Камавинга только и успевал стелиться в подкатах, в том числе чуть ли не в собственной вратарской, блокируя проход Леау. Затем Канселу красиво выкатил в штрафную на Бернарду Силву, удар которого красиво потащил Меньян. Еще минуту, и снова французскому вратарю пришлось тащить — на этот раз дважды подряд (сначала удар Витиньи, затем добивание пяткой от Роналду с острого угла).

Момент у Криштиану Роналду.
Фото Reuters

Дидье Дешам отметил заменой Гризманна на Дембеле. Усман тут же добавил свежести и резкости, начав накручивать оппонентов на правом фланге — опасно бил сам, отдавал на Мбаппе, но все французские выстрелы шли либо мимо ворот, либо прямиком в Диогу Кошту. В концовке Тюрам чуть не ускакал на рывке от Пепе, но 41-летний ветеран показал чудеса резкости, на 90-й минуте дважды догнав молодого свежего оппонента. В общем, вторая сорокапятиминутка получилась куда более живой в исполнении обеих команд, но для открытия счета этого не хватило.

Пепе и Эдуардо Камавинга.
Фото Reuters

Овертайм ожидаемо прошел в убаюкивающем темпе, будто команды заранее договорились докатать до серии пенальти. Возможность закончить все была у Леау, но у Рафы в тот вечер вообще мало что получалось — вот и сейчас угодил в Упамекано. В целом же португальцы катали мяч почти без обострения, французы сидели в обороне, и всех участников эта картина устраивала.

Интересное случилось в перерыве — Мбаппе попросил замену, уступив место Барколя. Вероятно, сказался эпизод, когда мяч отрикошетил ему в голову и отправил Килиана в нокдаун. В преддверии надвигавшейся серии пенальти это было важно.

Килиан Мбаппе после попадания мяча в голову.
Фото Reuters

В составе Португалии тоже произошла замена — Жоау Феликс вышел вместо Леау и тут же выскочил под подачу Франсишку Консейсау, но из убойной позиции не попал в створ головой. Но в последние 15 минут французы были чуточку, но поактивнее за счет резвых флангов. Правда, удары у Барколя и Дембеле не шли. В самой концовке Нуну Мендеш выбрался на шикарную ударную позицию и мог решить вообще всё, но мяч спокойно забрал Меньян — голы с игры в этом матче нам было увидеть не суждено.

Жоау Феликс после незабитого пенальти.
Фото Reuters

Первым сделал это Дембеле в послематчевой серии. За ним — Роналду, взявший паузу и четко положивший мяч в угол. Вообще в серии почти все исполнители реализовали свои попытки очень уверенно. Почти. Кроме Феликса, золотого мальчика португальского футбола, который никак не раскроет свой талант, а теперь стал антигероем вечера. Мяч после его удара со звоном полетел в штангу. Французы больше не ошиблись, и Тео Эрнандес отправил Францию в полуфинал. Ждем следующую европейскую классику с Испанией. Скоро.

Футбол
Евро-2024
Сборная Португалии по футболу
Сборная Франции по футболу
Чемпионат Европы по футболу
4
7
Читайте также
Okko приобрел права на показ Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций
УЕФА отстранил игрока Турции Демирала на два матча за жест на Евро-2024
Левые у руля: чего ждать от лейбористского правительства Великобритании
Роналду превратился в мертвый груз и закончил с Евро, Мбаппе исчез из игры, попросил замену и отдал капитанскую повязку. Что случилось в матче Португалия - Франция
Арестованный после нападений в Дагестане экс-глава района Омаров вышел на свободу
Шольц рассмеялся после вопроса журналиста о поездке Орбана в Москву
Популярное видео
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Материалы сюжета: Евро 2024, плей-офф: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Досрочный финал. Испания и Германия выдали самый классный матч Евро
Усман Дембеле признан лучшим игроком матча Португалия — Франция
Роналду нанес 23 удара на Евро-2024 и ни разу не забил — это второй показатель в истории чемпионатов Европы
Франция сыграет с Испанией в полуфинале Евро-2024
Евро-2024: результаты матчей 1/4 финала 5 июля
Франция в серии пенальти победила Португалию. Онлайн-трансляция матча 1/4 финала Евро
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Трансляция игры Португалия — Франция на Okko сломалась. «Матч ТВ» поиздевался над конкурентом

Досрочный финал. Испания и Германия выдали самый классный матч Евро

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости