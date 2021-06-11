В этой истории есть свои плюсы.

В сборной России первая настоящая потеря. Если травму Кудряшова еще надеются залечить, он остался в расположении команды, то Андрей Мостовой ее покинул. У зенитовца два положительных теста на коронавирус, хотя ранее он уже переболел ковидом.

Не спасли ни антитела, ни меры предосторожности. Парень остался без Евро, и это для него, конечно, трагедия. Крайне обидно не попасть в расширенный список сборной, в окончательную заявку, а уж пройти все сборы, сыграть в последнем контрольном матче и за день до начала турнира получить такое известие — врагу не пожелаешь.

Мы, естественно, желаем Мостовому мужественно перенести эту ситуацию, вернуться еще сильнее и злее — отборочные матчи ЧМ-2022 совсем скоро, а сам турнир — всего через год.

Потеря ли это для сборной? Наверное, не катастрофичная. Отсутствие Кудряшова — более серьезный удар. Федор — твердый игрок стартового состава сборной, он бы точно играл с первых минут. Мостовой наверняка остался бы в запасе в матче с Бельгией. Да и вообще он пока не провел ни одной яркой встречи за сборную. А история этой весны с обратной заменой в Словакии до сих пор перед глазами. Зенитовец вышел на замену на 46-й минуте, а уже на 65-й покинул поле. И вовсе не из-за травмы. Футболист позже признался, что неприятная история его только закалила, и он выдал хороший отрезок.

Это действительно так: в апреле — мае Мостовой выглядел добротно. И последний контрольный матч с Болгарией стал лишним подтверждением — игрок был на подъеме. Это, наверное, была его лучшая игра в национальной команде. Поэтому его потеря если и не катастрофична, то весьма ощутима. Вариантов у Черчесова для усиления игры и без того не слишком много, а теперь он лишился еще одной опции. Атакующая обойма из футболистов, на которых тренер рассчитывает, стала меньше.

Впрочем, есть для сборной и хорошая новость. Где-то убыло, но где-то и прибыло. В заявке сборной освободилось одно место, и его занял Роман Евгеньев. Были ли другие варианты? Нет. Из тех, кто прошел сбор в Австрии, оставалось только два полевых футболиста, не попавших в заявку, — Самошников и Евгеньев. Но рубиновец травмирован, так что альтернативы динамовцу не существовало. Говорить о тех, кто в отпуске (условном Мирзове), — абсурд.

Возвращение Евгеньева может стать подспорьем в отсутствие травмированного Кудряшова. Черчесов, весьма вероятно, сделает ставку на игру в три защитника. Ровно столько и было у него под рукой номинальных игроков центра обороны — Джикия, Дивеев и Семенов. Плюс наигрывали номинального опорника Баринова. А если травмы, удаления? Евгеньев вполне может пригодиться.