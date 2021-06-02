Миранчук свой шанс почти не использовал. Выход Сафонова показал, что у него есть шанс попасть в основу

10 наблюдений обозревателя «СЭ» о матче сборных Польши и России (1:1).

1. Кажется, прояснилась базовая схема сборной на Евро. Три года назад перед домашним ЧМ в первом контрольном матче с Австрией произошла перестройка — с прежней, с пятью защитниками, на 4-2-3-1. Теперь же в целом случилось подтверждение модели, по которой играли со Словенией и Словакией: три центральных защитника, ромб в полузащите. С Бельгией, похоже, сыграем именно так.

2. В этом ромбе Станислав Черчесов нашел возможность совместить Головина (слева) с Миранчуком (на вершине). Для Алексея это был шанс на попадание в основу, и главный тренер ему его честно предоставил. Но, кроме эпизода в добавленное время к первому тайму, когда Миранчук разрезающим пасом организовал острую атаку, игрок «Аталанты» мало чем себя проявил. Учитывая, что с бельгийцами в первую очередь надо пахать, бегать и обороняться, пока скорее допускаю, что в основе выйдет Жемалетдинов, а Миранчук при необходимости обострит действия впереди во втором тайме, что для него более привычная роль в Бергамо.

3. Головин показал класс. И не только изумительной голевой диагональю на Караваева, но и всей игрой. Без него атаку сборной России представить просто невозможно. Он хорош и в прессинге, хотя чего еще можно ждать от ведущего игрока одного из топ-клубов чемпионата Франции? Главное — здоровья, а остальное у него уже есть!

4. Замена Антона Шунина на Матвея Сафонова, крайне нехарактерная для Черчесова (он крайне редко меняет вратарей), показала, что по первому голкиперу он еще окончательно не определился. А выход именно Сафонова показал, что вратарь «Краснодара» (к началу сборов имевший, как мне кажется, статус пониже Юрия Дюпина) в Австрии проявил себя с лучшей стороны.

Не скажу, что вратарь «Динамо» провалил игру во Вроцлаве, но вопросы к нему есть. Коллеги отмечали, что гол поляков начался с неудачного выноса Шунина. Но я бы обратил внимание на то, что в предыдущей атаке Польши он мог не пропускать мяч для удара от ворот (зачем тянуть время на 3-й минуте?), а поймать его и сразу начать быструю атаку. Но он позволил мячу выйти, все расставились — и случилось то, что случилось.

5. Замена Семенова на Дивеева в перерыве — возможность наиграть разные опции. Ведь Игорь вышел в центр тройки защитников, Семенов играл справа, Джикия переместился из центра на позицию левого центрального, а Кудряшов — слева направо. Таким образом, практику получили сразу четверо, а Джикия с Кудряшовым — сразу на двух позициях.

6. Вячеслав Караваев забил из той позиции, на которой играть, если поправится, конечно, будет Марио Фернандес. Но и этим голом, и игрой в целом Караваев укрепил свои шансы на выход против Бельгии слева. Далер Кузяев в роли левого латераля смотрелся не столь убедительно, хотя именно с ним Головин разыграл комбинацию, после которой нашел на дальней штанге Караваева.

7. По травмам вне заявки остались Марио, Черышев и Самошников, по другим причинам — Фомин, Евгеньев и Лунев. Отсутствие последнего дало четкий намек, кто из вратарей не поедет на Евро. Вторым отцепленным (увы, но что сделаешь) стал Захарян, это было ясно уже давно. Была уверенность, что еще один — Самошников: конкуренция слева велика, и молодому нельзя позволить себе травмы в такой момент. Последний? Чаще всего назывались Фомин и Евгеньев, хотя был возможен какой-то неожиданный вариант, которым перед ЧМ-2018 стал Рауш. В итоге в окончательную заявку не попал Евгеньев.

8. Дзюба на острие был заметен и полезен, но он может играть лучше. Выход Заболотного — наработки к Бельгии с прицелом на то, что надо будет отстаивать удачный результат. Ведь Антон отлично играет по чужому опорнику, предельно дисциплинирован и ответственен.

9. Прилично вышел на замену Мухин, об отсеве которого не могло быть и речи. Не исключаю, что в какой-то момент Евро он может стать игроком основы.

10. Не надо думать, что последние контрольные матчи не могут повлиять на статус игрока в сборной. Именно после первой игры с Австрией из основы вылетели Гранат и Кузяев, а Черышев с Дзюбой удачно вышли на замены, в то время как Смолов в основе сыграл слабо. Это был первый шаг к тому, что произошло на ЧМ-2018.

Резюме: в отличие от той игры с Австрией, сейчас Россия смотрелась быстрее, агрессивнее, понятнее. Но не стоит забывать, что после той первой контрольной игры до ЧМ оставалось на четыре дня больше, чем сейчас до Евро. То есть сейчас наша команда и должна быть готова лучше.

Жаль, что не играл Левандовски, — это была бы крутая проверка боем. А что хорошо — это умение быстро и качественно реагировать на неблагоприятное развитие событий в игре. Гол, пропущенный на 4-й минуте, — событие крайне неприятное, и надо отдать должное команде, которая после этого не посыпалась, а взяла игру в свои руки. Хотя и не так надолго, как хотелось бы. Ничья в этой темповой (по крайней мере, до массовых замен) игре — исход справедливый, встречались две равные и уже прилично подготовленные команды.