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Сегодня, 11:30

В Польше обвинили Россию в срыве показа Евро. Считают, что вмешались хакеры

Польша обвинила российских хакеров в срыве показа матчей Евро-2024
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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В Польше обвинили Россию в срыве показа Евро.
Фото Global Look Press
Но фактов нет.

Российские хакеры атаковали польский телеканал TVP прямо перед началом матча Польша — Нидерланды. По крайней мере, так считает заместитель министра цифровых технологий Павел Ольшевский: «У нас была ситуация — возможно, и не чрезвычайная, но... Если бы не отреагировали за несколько десятков секунд, многие поляки не смогли бы посмотреть матч. Произошла DDOS-атака».

«Наши соперники прекрасно понимают важность футбола в Польше. Они выбрали именно тот момент, когда думали, что наши службы не смогут отреагировать», — добавил Ольшевский.

Заместитель министра считает, что виноваты российские хакеры, однако доказательств не приводит: «Все следы ведут в Россию... Если бы к этому была доведена дезинформация о том, что польское государство не справляется, то гнев болельщиков, которые, возможно, не увидели бы матч, мог бы отразиться на общественном настроении».

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Представители TVP тоже высказались. «Со своей стороны, я могу извиниться перед всеми болельщиками, которые потеряли возможность следить за началом онлайн-трансляции», — сказано в заявлении главы TVP Sport.

По данным польского издания Forsal, согласно опросам, проведенным в начале июня, около 73% польских граждан боятся кибератак со стороны российских хакеров. «Кибератаки могут парализовать государство, посеять дезинформацию, отрезать граждан от необходимых им инструментов», — добавили в медиа.

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Польша и Нидерланды сыграли 16 июня в рамках первого тура Евро-2024. Оранжевые победили со счетом 2:1.

Футбол
Евро-2024
Сборная Польши по футболу
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