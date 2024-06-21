Щенсны привез необычный пенальти в матче с Австрией. Поляк заработал неоднозначный 11-метровый и на прошлом ЧМ

Проклятие Войцеха на крупных турнирах.

Польша во втором туре группового этапа чемпионата Европы уступила Австрии (1:3) и, похоже, завершила борьбу за плей-офф. За два матча команда Михала Пробежа не заработала очков, а в следующей игре встретится с одним из фаворитов турнира Францией.

Австрийцы забили третий гол с пенальти — капитан Марко Арнаутович хладнокровно реализовал попытку на 78-й минуте. Фол, за который турецкий арбитр Халил Мелер назначил 11-метровый, получился необычным. Защитник поляков Ян Беднарек в верховом единоборстве неудачно скинул мяч на ход Марселю Забитцеру. Полузащитник «Боруссии» убежал один на один и начал обыгрывать вратаря Войцеха Щенсны, но был остановлен.

Войцех Щенсны лицом сбил Марселя Забитцера в штрафной. Фото Reuters

После того как Забитцер прокинул мяч мимо голкипера, Щенсны бросился к нему в попытке перехвата и лицом влетел в ногу полузащитника. Арбитр показал вратарю только желтую — сработало правило «двойного наказания», по которому за фолы в штрафной, приведшие к 11-метровому, не удаляют. Сам Войцех улыбался после эпизода и явно не был согласен с решением судьи.

Марко Арнаутович реализует 11-метровый. Фото Reuters

Поляк привез неоднозначный пенальти уже на втором крупном турнире подряд. Если в игре с Австрией необычным выглядел фол вратаря лицом, то на ЧМ-2022 сомнительным казалось уже решение арбитра. В третьем туре группового этапа Польша встречалась с Аргентиной (0:2) и в первом тайме получила 11-метровый в свои ворота.

Щенсны на 37-й минуте неудачно сыграл на выходе, прерывая навес на Лионеля Месси. Аргентинец в результате добрался до мяча и даже пробил, но через мгновение получил несильный удар перчаткой от вратаря поляков. Арбитр Данни Маккели после просмотра повтора назначил пенальти. Удар исполнил сам Месси, но Войцех отбил выстрел и исправил свою ошибку.

Этот 11-метровый вызвал серьезное возмущение — многим показалось, что действие Щенсны не являлось нарушением правил. Такого же мнения поддерживался и сам вратарь.

«Мы разговаривали перед пенальти, и я сказал, что ставлю 100 евро на то, что арбитр не назначит пенальти, — шутил Щенсны после матча. — В конечном итоге он его назначил. Итак, я проиграл пари Месси. Не знаю, разрешено ли это на чемпионате мира — меня, вероятно, за это забанят! Но меня это сейчас не волнует. Не собираюсь ему платить. Вряд ли его заботят 100 евро, думаю, у него достаточно денег».