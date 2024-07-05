Продавал цыплят, чтобы помогать родителям, и благодарил Бышовца за шанс в карьере. Уникальный путь Пепе

Сражается за Португалию даже в 41!

Сначала ты работаешь на репутацию, а потом она — на тебя. 15 лет назад после серии грубых фолов Пепе получил единственную прямую красную за «Реал» в ла лиге и заработал длительную дисквалификацию. Португалец в то время мог лишний раз толкнуть соперника, а кому-то и наступить шипами на руку. Неудивительно, что к футболисту надолго прилипли однозначные эпитеты: бешеный, дикий, безумный.

Правда, постепенно игрок смывал грязные пятна со своего образа. Сегодня от славы футбольного грубияна почти ничего не осталось. На Евро-2024 Пепе — главный ветеран. В 41 год он цементирует оборону сборной Португалии и носится по полю с горящими, как у юниора, глазами.

Грандиозный опыт защитника — одно из оружий в арсенале португальцев. В карьере Пепе было все: от стремительных подъемов до мучительных кризисов, от пьянящих побед до болезненных поражений.

Хотел бросить футбол. Мама убедила остаться

Будущая звезда мирового футбола родилась в бразильском портовом городке Масейо. Сначала мальчика называли Пепиньо. Необычное прозвище постепенно трансформировалось в Пепе. Именно так нам сегодня известен Кеплер Лаверан Лима Феррейра.

Рос мальчик в окружении заботливых сестер. Он настолько был привязан к матери, что спал с ней в одной постели до 17 лет.

В детстве парень по-настоящему влюбился в футбол и постоянно гонял мяч во дворе. «Мне нравилось проводить время на улице, — вспоминал он. — Мама очень переживала, потому что меня никогда не было дома. Я играл с друзьями, все время заходил к ним в гости. Все время играл, занимался всем, чем обычно в таком возрасте занимаются дети. Слава Богу, у меня было прекрасное детство с друзьями в Бразилии».

Профессиональным игроком Пепе мог и не стать — в подростковом возрасте подумывал бросить футбол. Парень часто видел, как в основной состав попадали не его сильные товарищи, а дети, родители которых помогали клубу деньгами. Мама Пепе убедила его остаться в футболе и продолжать тренироваться.

В семье Пепе денег явно не хватало. Находчивый мальчик, желавший помочь, нашел оригинальный способ заработка. Он стал разводить дома цыплят, а потом — продавать их. Юный игрок всячески пытался помочь родным.

«Помню, когда мама перестала работать, я только начинал в футболе. Мне было 13 или 14, я стал зарабатывать какие-то деньги и сказал маме: «Не волнуйся, я вырасту, и ты больше не будешь работать». Все деньги я отдавал ей. И сестрам тоже помогал, чтобы они могли купить одежду или косметику. А потом, когда уехал в Португалию, чтобы построить карьеру, мама сказала: «Если что-либо не сложится, ты всегда можешь вернуться домой, дверь для тебя всегда открыта». Это меня всегда очень поддерживало».

Анатолий Бышовец. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Пепе — Бышовцу: «Мистер, спасибо, вы мне дали шанс!»

Игрок отправился в португальский «Маритиму».

«В Бразилии мы смотрели только матчи «Порту», «Бенфики», «Спортинга» и «Боавишты», — рассказывал Пепе. — Я не знал «Маритиму». И когда со мной говорили о Мадейре, я не представлял, где она находится. Даже уточнил, в Португалии ли это. Но потом они объяснили, что это остров...»

Переезд в юном возрасте — практически всегда тяжелое испытание для футболиста. Пепе — не исключение. Он признавался, что, оказавшись в новой стране, неоднократно плакал из-за одиночества. Однако когда звонил домой, всегда говорил, что все хорошо. Игрок просто не хотел лишний раз волновать родных.

Уверенными шагами Пепе пробирался к главной команде. Упорство игрока окупилось: защитнику дали шанс проявить себя. Футболист не подвел — и моментально выбил себе место в основе «Маритиму». Благодаря Анатолию Бышовцу, который в тот момент возглавлял клуб.

«Хочу подметить, что этот игрок всегда был благодарен, — вспоминал Бышовец в интервью Metaratings. — Когда в 2007 году он с «Реалом» приезжал к нам в Москву на турнир РЖД, все время хотел со мной встретиться, но не получалось. В итоге у нас был общий фуршет, на котором присутствовали все команды. Пепе увидел меня, подбежал, обнял и сказал: «Мистер, спасибо, вы мне дали шанс!»

Стал бояться летать на самолетах. Все из-за одной истории

Уверенная игра Пепе не могла не привлечь внимание других клубов. На защитника, к примеру, поглядывал «Спортинг». Футболист даже ездил на просмотр, но там отказались подписывать португальца. Тогда, кстати, Пепе познакомился с Криштиану Роналду, с которым в будущем стал делить раздевалку мадридского «Реала» и сборной Португалии.

Вскоре на футболиста вышел другой местный гранд. «Мне позвонил президент «Порту» и сказал: «Парень, не волнуйся, если ты будешь играть так же здорово, как в последних четырех матчах, мы тебя подпишем», — говорил защитник. — И я был так счастлив, потому что это был «Порту», который только что завоевал Кубок УЕФА».

В итоге Пепе все-таки пошел на повышение, поставив подпись в контракте с «Порту». Теперь футболисту нужно было привыкать к новым условиям. В том числе бытовым. Португалец вдруг начал бояться летать.

Однажды с клубом они отправились на матч. На часах была почти полночь. Самолет, подлетев к аэропорту, попытался сесть. Коснулся земли, но потом вновь взлетел. Сделал круг, чтобы зайти на посадку снова, приземлился и попытался затормозить. Однако не успел — взлетно-посадочная полоса уходила прямиком в океан. Пилот был вынужден опять поднять самолет.

После очередной неудачной пытки приземлиться команда отправилась в сторону другого аэропорта. По воспоминаниям нашего героя, в тот день в самолете «все кричали и визжали». Эта история намертво впечаталась в память Пепе. Когда тот выступал в мадридском «Реале», клуб постоянно использовал самолет. Защитник признавался, что перелеты его пугали.

Фабио Каннаваро и Пепе в «Реале». Фото Getty Images

Боялся заговорить с Каннаваро. Называл игру «Реала» хаосом

После первого сезона за «Порту» к футболисту вновь пришли с предложением. На этот раз интерес проявил «Депортиво». Но в Португалии были категоричны, сказав, что клуб рассчитывает на футболиста. Однако удерживать молодого таланта со временем становилось все сложнее. Чем дольше Пепе играл за «Порту», тем больше клубов хотели его подписать. В 2007 году на футболиста вышел мадридский «Реал».

«Я действительно хотел поехать в Мадрид, хотя многие люди называли меня сумасшедшим, — объяснял игрок. — Прежде всего потому, что это было кладбище для центральных защитников». В то время «сливочные» активно искали замену Фернандо Йерро. И Пепе был готов бросить себе крайне непростой вызов: закрепиться в составе «Мадрида».

«Для молодого игрока переход в такую сильную лигу и возможность выступать в одной команде с Каннаваро и Рамосом — серьезное испытание. Но я чувствовал, что готов к этому вызову благодаря опыту, накопленному в составе «Порту», — объяснял свой выбор Пепе.

Сильнейшим защитником в том составе был именно Каннаваро, который незадолго до описываемых событий стал чемпионом мира и получил «Золотой мяч». Первое время Пепе, видимо, было сложно общаться со звездами галактического масштаба. «Мы летели в Австрию, и [Каннаваро] оказался сидящим впереди меня, — вспоминал потом наш герой. — Я заметил, что он читал журнал, и когда понял, что он его дочитал, а самолет вот-вот взлетит, я набрался смелости и спросил его: «Каннаваро, Каннаваро [шепотом], можете дать мне журнал?» А Каннаваро повернулся и сказал мне: «Каннаваро? Меня зовут Фабио». И отвернулся. Не знал, что делать. Прошло несколько секунд, может, минут, но мне казалось, что вечность, прежде чем он дал мне журнал».

На поле португальцу также было непросто: «Мой первый матч был против «Атлетико». Я пришел из клуба, где была отличная тактическая организация: если мяч слева, ты должен прессинговать слева. Если справа, то справа. Это базовые вещи. А в «Реале» я столкнулся с хаосом. На 30-й минуте наша атака сорвалась, и они пошли в контратаку один в один, мы бежали назад. Я оглянулся на Фабио и крикнул ему: «Фабио! Фабио! Прикрывай, прикрывай!». А он мне: «Нет, нет, мы тут так не делаем. У каждого своя зона».

В итоге Пепе на два месяца сел в глухой запас. Но даже после этого вырвал место в основном составе.

Сильно переживал из-за истории с Каскеро

В те годы Пепе не раз играл грубо и даже грязно. В апреле 2009-го защитник влип в громкий скандал. Сначала португалец уронил игрока «Хетафе» Хавьера Каскеро, а потом стал бить упавшего соперника ногой. Арбитр моментально вытащил из кармана карточку красного цвета. Позже футболиста отстранили на 10 матчей, а клуб предложил консультацию по управлению гневом.

«Сразу после матча моя жена спросила меня, что случилось, и я не смог ответить, — рассказывал футболист. — Даже сегодня я до сих пор не могу объяснить, что со мной произошло».

Когда португалец вернулся на поле, болельщики кричали: «Пепе, Пепе, Пепе, убей его!»

«В недавнем матче Кубка Испании против «Сельты» весь стадион на протяжении 90 минут называл меня убийцей», — говорил защитник.

А каталонский телеканал даже добавил к его фотографии маску литературного героя-убийцы Ганнибала Лектера.

Пепе в матче за сборную Португалии на Евро-2024. Фото AFP

Специальное питание и стальная дисциплина — секрет футбольного долголетия Пепе

Со временем Пепе стал играть заметно чище. В 2017-м защитник уехал, как тогда казалось, доигрывать. Но футболист «доигрывает» уже 7 лет. Сначала он отправился в турецкий «Бешикташ», а затем вернулся в «Порту», который покинул в конце минувшего сезона.

«Никогда не видел игрока, который любил бы соревноваться сильнее, чем Пепе, — отмечал тренер «Порту» Сержиу Консейсау. — Не только в тренерской, но и в игровой карьере. Это невероятный зверь на поле! Футбол и семья для него выше всего остального. Пепе идет на большие жертвы, чтобы оставаться в такой форме в 40 лет, и отказывается от многих удовольствий».

Консейсау также рассказывал: после одной игры команда вернулась поздно ночью. Утром планировалась тренировка. Все отправились домой, а заслуженный футбольный ветеран Пепе — на базу, чтобы лучше отдохнуть и подготовиться.

Также игрок тщательно следит за питанием. Например, употребляет крупу кускус, вяленое мясо и мед. «Друг всегда привозит мне мед с юга, — рассказывал Пепе в интервью TNT Sports. — Особенный мед, его делают только в одном регионе. Он делает невосприимчивым к некоторым вещам. Это один из секретов моего долголетия».

Тренировки, диета, дисциплина — все это помогает футболисту в 41 год оставаться в прекрасной форме и играть на очередном Евро.

Пепе. Фото Reuters

Выбрал Португалию, хотя мог играть за Бразилию

На чемпионате Европы, правда, футболист мог не выступить вообще. Как мы помним, родился Пепе в Бразилии. Футболисту предлалагали играть за «желто-зеленых», но тот отказался. Игрок выбрал сборную Португалии.

«Страна меня очень хорошо приняла с первого дня. — говорил Пепе. — Я вам вот что скажу: я приехал в Португалию всего с 5 евро в кошельке, из Бразилии, в возрасте 18 лет, один. И мне пришлось ехать на Мадейру. В тот момент я натурально выбирал: купить телефонную карту, чтобы позвонить маме, или потратить деньги на багет от Pans & Company. Что я подумал? Я успокою маму. Я купил, позвонил маме, и деньги кончились. Я посмотрел на посадочный талон (а я приземлился в Лиссабоне в 6:30 утра), рейс на Мадейру был только в 11 утра. «Мне нужно поесть», — подумал я и пошел спросить парня из Pans & Company в аэропорту Лиссабона. Спросил, есть ли что-нибудь поесть. «Да, есть, просто выбирайте».

Футболист признался, что у него нет денег. В итоге игрока бесплатно угостили багетами. Эта история его сильно впечатлила.

Пепе выбрал Португалию и стал железным игроком основного состава национальной сборной на долгие годы. В 2012-м защитник дошел до полуфинала Евро. Команда уступила Испании в серии пенальти. Футболист, кстати, уверенно реализовал удар с точки.

В 2016-м команда Фернанду Сантуша выиграла турнир: в финале была обыграна Франция, а Пепе признали лучшим игроком матча.

Сегодня, в матче четвертьфинала Евро-2024, Пепе и компания вновь встретятся с французами. Если защитник выйдет на поле, это будет его 141 игра за национальную сборную.

Семен Волков