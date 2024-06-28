Легендарный тренер «Спартака» и сборной России отвечает на вопросы читателей «СЭ».

Ответы на традиционные вопросы читателей «СЭ», несмотря на самый разгар Евро, мы начали с печальной темы — 22 июня не стало многолетнего соратника Олега Романцева по «Спартаку» и сборной России врача Юрия Василькова.

В «Спартаке» Василькова называли семейным доктором...

Дмитрий Родин: — Олег Иванович, примите искренние соболезнования в связи с уходом из жизни вашего друга Юрия Василькова, с которым было прожито столько лет футбольной жизни. Что оставила память об этом скромном и преданном делу человеке?

— Прежде всего, его любовь к людям — она была для него главным и в профессии, и в жизни. Ведь без этого в работе футбольного врача не обойтись — она особенная. В команде он должен быть умельцем на все руки — и хирургом, и терапевтом, и психологом, и диагностом. Сергеич, или Василек, как любя называли его ребята, был именно таким. И я рад, что с ним посчастливилось работать.

Он не просто был моей правой рукой, без которого невозможно было обойтись, а еще надежным и верным товарищем, готовым всегда прийти на помощь. А еще Юрия Сергеевича называли в «Спартаке» семейным доктором. Каждый из нас знал, что может позвонить ему в любое время суток и получить совет, как успокоить расплакавшегося малыша или какие таблетки дать разбушевавшейся теще. В таких ситуациях он еще идеально справлялся и с обязанностями вот такой скорой телефонной помощи. А сколько было случаев, когда он брал на себя ответственность, принимая самые рискованные решения!

Вспоминаю, как в матче Кубка УЕФА с греческим АЕК Димка Радченко получил тяжелейший перелом берцовой кости. Местные врачи настаивали на немедленной госпитализации, а парень умолял не оставлять его в чужой стране. Юра сделал все, чтобы он улетел из Афин с командой, уговорив экипаж поставить в салоне самолета капельницу. И весь полет ни на минуту не отходил от Димы.

Еще была история с бразильцем Тиагу Силвой, с которым в «Динамо» подписали контракт без медосмотра. Месяца полтора тот странно вел себя на тренировках — быстро уставал, тяжело дышал. И тогда Сергеич решил обследовать игрока в лучшей клинике Лиссабона, где у того с ужасом обнаружили открытую форму туберкулеза. Так был спасен будущий капитан «ПСЖ» и сборной Бразилии.

А вот дорогого нашего Георгия Александровича Ярцева, с семьей которого Сергеич был рядом до последних дней Жоры, спасти не удалось. Было слишком поздно — Юра уже сам боролся со своей болезнью. Светлая память тебе, дорогой Юрий Сергеевич, любимый наш Василек.

Хвича Кварацхелия. Фото Reuters

Вряд ли кто-то решится назвать Испанию явным фаворитом пары с Грузией

Антон Вихров: — Какие первые впечатления от Евро? Что удалось посмотреть и кто, по-вашему, способен пробиться в финал?

— На мой взгляд, до последнего дня разборок в группах все обходилось без громких сенсаций. И на безрыбье таковой считали победу сборной Австрии в непростом квартете с Францией и Нидерландами. Но все перевернула теперь уже историческая победа грузин над португальцами и попадание в плей-офф!

Причем выиграли по всем футбольным законам, за счет точно выбранной тактики, высочайшей игровой дисциплины и максимального использования лучших качеств лидеров — Микаутадзе и Кварацхелии. Уже на второй минуте Жорж выдал Хвиче голевой пас, а во втором тайме сам реализовал пенальти.

Между этими событиями на поле шла не слишком азартная борьба. Португальцы даже больше контролировали мяч, но делали это как-то вяло, академично. А соперник грамотно и без паники оборонялся, ловил моменты для контратак. Создалось впечатление, что уже добытое первое место в группе лишило команду Мартинеса необходимой мотивации. Что подтверждалось ротацией состава. Правда, в нем остался Роналду. Но и он не волшебник, чтобы в такой обстановке разом перевернуть игру.

Неудивительно, что все происходящее раздражало Криштиану, который постоянно вступал в споры с арбитром, получил желтую карточку и дал повод недругам вновь заговорить о своем закате. А вот Хвича был назван героем матча и звездой европейского уровня. И, на мой взгляд, он заслужил. Этого же вполне достоин и голкипер Мамардашвили, о котором уже говорят как об одном из самых ярких открытий нынешнего Евро.

Теперь на очереди Испания, преодолевшая групповой этап без единого пропущенного мяча. И хотя испанцы побеждали Италию и Албанию с минимальным счетом, выглядели они гораздо увереннее и острее. Но вряд ли во встрече с Грузией сейчас кто-то решится назвать испанскую сборную явным фаворитом.

А что остальные? Со скрипом и за счет дополнительных показателей протиснулась в 1/8 финала Бельгия, которую по старой памяти еще относили к тем, кто способен на чудеса. Но после безликой ничьей с украинцами команду освистали. И, не попрощавшись с трибунами, она убежала в раздевалку. Значит, не одними турнирными показателями живет болельщик!

Выход в плей-офф Германии после разноса Шотландии и победы над венграми был ожидаем. Но ничья со Швейцарией, добытая на жилах в овертайме удачливым Фюллькругом, встревожила местных болельщиков. Не зря поигравший в «Динамо» Кевин Кураньи еще перед стартом Евро предупреждал, что у Германии шикарная атака, но проблемная оборона.

Признаюсь, что по старой памяти продолжаю симпатизировать голландцам. Пошло это с той поры, когда в финале мирового первенства они обидно проиграли немцам с Беккенбауэром и Мюллером. Но от того футбола в исполнении великих Кройфа и Нескенса дух захватывало! Да и майки их смахивали на спартаковские. Но на Евро-2024 яркой игрой они не порадовали — как и Франция с Польшей. Хотя в плей-офф все-таки прорвались. Если вспомнить, что аппетит приходит во время еды, то не теряю надежды, что команда Кумана еще заставит о себе говорить!

Роберт Журин: — Накануне Евро вы сказали, что с особым вниманием будете следить и за сборной Португалии. Как после матча с Чехией отнеслись к разговорам, что ставка португальцев на Роналду делает их атаку предсказуемой для соперников? Тот же Фернандеш заявил, что Криштиану, отдавший ему голевой пас с турками, стал больше действовать на команду.

— Возможно, удивлю вас, сказав, что после матча с Турцией я вспомнил гениальные строчки Пушкина: «Он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог...» Ну кто бы, находясь в такой идеальной позиции, отдал мяч партнеру?! Только великий Криштиану! Чем разом поставил на место всех своих недоброжелателей — мол, а теперь говорите что угодно. Ведь в 39 показать, что ты способен перестроиться, быть нужным команде, болельщикам дано только очень сильному человеку и настоящему мужику! И даже после неудачной игры с грузинами верю, что Роналду еще порадует нас голами.

Денис Клюев: — Гарри Линекер раскритиковал слишком осторожную игру англичан, заявив, что сборная Саутгейта «забивает гол и держится за него». Как считаете, такая тактика говорит о неуверенности тренера в своей обороне? Ведь еще сэр Алекс Фергюссон повторял, что матчи выигрывают форварды, а турниры — защитники.

— Есть одна старая футбольная примета: выигрывает не тот, кто много атакует, а тот, кто умеет возвращаться в оборону. Ясно, что тренера англичан меньше всего заботят отзывы о зрелищности игры его подопечных. И уж точно не волнуют кричащие заголовки после скромной победы над Сербией — о том, что Англия скучна. Для него, как и для любого тренера, главное — результат. Именно исходя из этого он подбирает состав и тактику.

Я сам всегда отдавал предпочтение атаке, делая ее стержнем игры. И даже когда мы вели в счете с серьезным соперником, никогда не призывал ребят уходить в глухую оборону — они бы меня просто не поняли. А вот понять Саутгейта можно. И хотя с ним англичане пока вершин не покоряли, но уже играли в полуфинале чемпионата мира и в финале Евро. Что скажет тот же Линекер, если эта сборная выиграет золото?

Александр Мостовой. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Тот, кто доверит команду Мостовому, не прогадает!

Даниил Хромов: — В середине июня Дзюба встретился в Китае с Леонидом Слуцким. Как думаете, это была попытка продлить жизнь в большом футболе? И насколько, по-вашему, высока вероятность, что в 35 лет это получится у Артема, на котором многие уже поставили крест?

— Насколько знаю характер Дзюбы — если он поставил цель остаться в большом футболе, то будет идти к ней до конца. Сколько раз под давлением СМИ и болельщиков Артем доказывал, что его трудно сломать! Вспомните его уход в аренду в «Арсенал» из «Зенита», после чего он заиграл в сборной Черчесова на чемпионате мира. Не удивлюсь, если сейчас Артем приведет себя в порядок и появится у Слуцкого в Китае. И я буду этому рад.

Как рад возвращению в «Химки» Глушакова, к которому отношусь с таким же уважением, как и к Дзюбе. Эти парни самолюбивы, азартны, живут игрой, повышая в ней градус борьбы. А их опыт и отношение к делу — подспорье для роста молодежи. В этом плане «Спартаку» очень помог Сергей Горлукович, вокруг которого строилась команда и игра. И мне очень интересно, сумеют ли на этот раз Дзюба с Глушаковым доказать, что они еще нужны футболу.

Андрей Дронов: — С интересом прочитал в «СЭ» откровения Александра Мостового, который заявил, что готов работать тренером. Как думаете, реально ли начинать карьеру в 55 лет? Вы в этом возрасте уже оставили профессию...

— Я закончил, потому что вдруг почувствовал себя, как говорят в народе, выжатым лимоном — слишком уж многое к тому моменту пришлось пережить. Александр, с которым мы общаемся, полон сил и энергии, за его спиной огромный опыт работы с большими тренерами, знание футбола изнутри. Не зря в Испании его называли Царем! Сам он говорит, что в свои 55 чувствует себя на 40 или даже на 35. А в эти годы я только начинал. Потому на сто процентов уверен: тот, кто доверит ему команду, не прогадает. Давай, дорогой Саша, пора начинать!

Арсений Руднев: — Недавно Игоря Денисова условно отстранили от футбола на год, а его команде «Торпедо-2011» присудили техническое поражение — за то, что он ошибочно выпустил на поле незаявленного игрока. Причем Игорь просил оштрафовать только его, но ему ответили: «Это тебе будет уроком». Вам не кажется возмутительным такое решение? Ведь речь идет о детском футболе, где не платят премиальных, а воспитывают смену. Где ребят учат игре, а не зарабатывают на них деньги...

— Как никто другой понимаю Игоря — обидно, когда из мухи раздувают слона на таком уровне. Но у тех, кто живет и работает под девизом «чтоб другим неповадно было», это обычная ситуация. И для них буква закона, которой всегда есть возможность прикрыться, главное! Но ведь можно было по-человечески разобраться в этой простой ситуации. И ограничиться впервые оступившемуся молодому тренеру выговором, а не гвоздить штрафом с дисквалификацией. Да еще и лишением победы, причины которой надо объяснять пацанам. А это больно...

Что касается заявления насчет «урока на будущее», то дружески посоветую Игорю не посыпать голову пеплом, а сделать для себя вывод. Поверь, в нашей профессии еще будет немало моментов, когда потребуется держать себя в руках и не падать духом.

А пока удачи тебе, тренер Игорь Владимирович Денисов!

Игорь Долгов: — Олег Иванович, меня очень удивила реакция некоторых фанатов ЦСКА на вашу оценку заявлений Вернблума. Не считаете, что лучше бы швед не поливал грязью нашу страну, а сказал спасибо армейскому клубу и его болельщикам, делавшим все, чтобы он чувствовал себя здесь как дома?

— Мог бы промолчать, поскольку остаюсь при своем мнении. И все-таки скажу: нельзя, как вы говорите, хаять страну, где старались, чтобы ты не чувствовал себя чужим. Скажу больше, зачастую в российских командах к легионерам относятся с большей заботой и вниманием, чем к своим футболистам. А то, что он бился за команду, проявив к ней в итоге такое же неуважение, как и к России, то, извините, ему за это платили деньги. Ну да Бог ему судья!

P.S. Еще раз спасибо, что не забываете! Возможно, я сказал не все, что вам хотелось услышать. Но по-другому не могу — не умею. А болельщикам моего клуба напомню: любите «Спартак», а не себя в «Спартаке»!

По-прежнему ваш, Олег Романцев!