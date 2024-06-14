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Сегодня, 14:30

Короли стиля на Евро-2024. Леау, Сане, Депай и другие звезды, которые одеваются лучше Роналду

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Рафаэль Леау, Лерой Сане, Мемфис Депай.
Фото Соцсети
Совместный проект «СЭ» и Telegram-канала Modest — о том, почему в футболе важно выделяться не только на поле.

Футбол прямо сейчас — это не только игра с мячом, голы, очки и секунды. Футбол — продукт, ежеминутно генерирующий самый разный контент. Контент не только информационный, но и визуальный, который начал развиваться благодаря эволюции медиа и социальных сетей. Поэтому теперь важно не только то, что делают и говорят футболисты, но и как это все выглядит.

Посмотрите на сборную Франции: в конце 2010-х там сделали огромную ставку на уникальность своего контента, и теперь даже рядовой приезд игроков на базу в Клерфонтене напоминает ковровую дорожку кинофестиваля. Образы Погба, Бензема, Гризманна и других суперзвезд того времени, а точнее, реакция и восторг аудитории на такой контент показали, что у подобного формата есть будущее. Так началась зарождаться связь футбола и моды в том виде, в котором существует сейчас.

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Популярные футболисты становятся главными гостями фэшн-шоу, амбассадорами брендов, ходят по подиуму вместе с моделями — произошла трансформация, изменившая отношение модной индустрии к футболу. Сами игроки поняли: если на поле можно выделяться за счет прически, аксессуаров, празднований и прочих нестандартных решений, тем самым привлекая дополнительное внимание к себе, то почему не делать то же самое за его пределами?

Благодаря работе специалистов над имиджем и образом, в первую очередь стилистов и медиаменеджеров, футболисты перестали быть просто крутыми спортсменами. Они начали привлекать внимание брендов за рамками спорта. Рекламные и амбассадорские контракты, камео в фильмах и прочие активности — лишь вершина того, что получает топ-спортсмен в XXI веке, правильно позиционирующий себя в медиа.

Французы стали первыми, кто сделал подобный шаг в футболе на уровне сборных, и продолжают удерживать лидерство. Уверенные в себе на поле, уверенные в себе везде. Каждый шаг — в объективе фотокамер. Имидж и статус, к которому нужно стремиться.

Маркус Тюрам.
Фото Соцсети
Килиан Мбаппе.
Фото Соцсети
Антуан Гризманн.
Фото Соцсети
Ибраима Конате.
Фото Соцсети

Главный по стилю: Жюль Кунде

Жюль Кунде.
Фото Соцсети

Франция — очевидный номер один. А кто дальше? Без привязки к местам разбираем топ-5 национальных команд, где за образом футболистов стоит особенно следить до стартового и после финального свистка Евро-2024.

Нидерланды

Вирджил ван Дейк, Мемфис Депай, Джереми Фримпонг, Хави Симонс и еще ряд талантливых игроков нового голландского поколения едут бороться за золото чемпионата Европы. К фэшн-подвигам французов уже все привыкли, крепкое серебро сейчас — как раз у сборной Нидерландов. Есть уверенность, что команда Кумана доберется минимум до четвертьфинала, а индивидуальные перформансы звезд должны помочь рвануть еще выше.

Натан Аке.
Фото Соцсети
Вирджил ван Дейк.
Фото Соцсети
Джорджиньо Вейналдум.
Фото Соцсети
Хави Симонс.
Фото Соцсети

Главный по стилю: Мемфис Депай

Мемфис Депай.
Фото Соцсети

Бельгия

Нам только предстоит узнать, прошло ли время золотого поколения бельгийцев или оно еще продолжается. Но что можно уверенно сказать прямо сейчас: Жереми Доку и Лоис Опенда будут сверкать на Евро! Символично, что яркий игровой стиль обоих идеально отражается в их образах в повседневной жизни. Никаких оков.

Амаду Онана.
Фото Соцсети
Йохан Бакайоко.
Фото Соцсети

Главный по стилю: Жереми Доку

Жереми Доку.
Фото Соцсети

Дания

Игровой стиль датчан вряд ли можно описать как суператакующий. Точно такая же ситуация и с образами футболистов — спокойные, выдержанные, но точно интересные. Лен, рубашки, биркенштоки и почти полное отсутствие лого популярных брендов.

Йоаким Меле.
Фото Соцсети
Андреас Сков Ольсен.
Фото Соцсети
Мадс Хермансен.
Фото Соцсети
Виктор Нельссон.
Фото Соцсети
Йонас Винд.
Фото Соцсети

Главный по стилю: Йоаким Андерсен

Йоаким Андерсен.
Фото Соцсети

Германия

Состав хозяев Евро-2024 — второй по среднему возрасту на турнире (главные «старики» — шотландцы). Но, несмотря на это, немцы выглядят очень свежо — даже Томас Мюллер, приправленный ретроолимпийкой из новой коллекции adidas!

Обращаем внимание в первую очередь на Лероя Сане, Джамала Мусиалу и Давида Раума — образ каждого намекает на ярчайшее выступление сборной Германии на домашнем турнире.

Джамал Мусиала.
Фото Соцсети
Кай Хавертц.
Фото Соцсети
Макс Миттельштадт.
Фото Соцсети
Давид Раум.
Фото Соцсети

Главный по стилю: Лерой Сане

Лерой Сане.
Фото Соцсети

Португалия

Икона Португалии и главная звезда на поле — Криштиану, это известно всем. Но по умению одеваться с Роналду лучше пример не брать. Для этого есть абсолютно другие герои: Рафаэл Леау, Рубен Диаш, Нуно Мендеш и иногда Жоау Феликс. Португальцы, по предварительным оценкам аналитиков, станут лучшей командой по голам на турнире. И, надо признать, с исполнителями здесь по любым параметрам полный порядок.

Рубен Диаш.
Фото Соцсети
Жоау Феликс.
Фото Соцсети
Нуно Мендеш.
Фото Соцсети

Главный по стилю: Рафаэл Леау

Рафаэль Леау.
Фото Соцсети
Лерой Сане
Мемфис Депай
Рафаэл Леау
Футбол
Евро-2024
Жюль Кунде
Чемпионат Европы по футболу
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