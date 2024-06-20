Его родители шли пешком через Сахару, а брат так и не дождался вызова в сборную Испании. Нико Уильямс обязательно зажжет на Евро

И уедет в топ-клуб наконец.

Сборная Испании традиционно приехала на большой турнир одним из главных фаворитов. Хотя бы в первую пятерку претендентов эта команда входит всегда, если речь про последние лет 15-20. Первый тур текущего Евро подтвердил статус испанцев — победили хорватов 3:0. Возможно, именно по игре такого перевеса и не было, но класс определяется как раз умением забирать свое, даже когда все не так очевидно.

Де ла Фуэнте привез в Германию невероятно качественный состав. Здесь нет суперзвезд уровня Беллингема или Мбаппе, но это вопрос пиара, а давать результат на поле у Луиса могут очень многие. Претендент на «Золотой мяч» Родри, третий бомбардир в истории чемпионатов Европы Мората, стабильный и будто помолодевший Карвахаль, талантище Ямаль и остальные — все как на подбор.

В столь мощной компании непросто заслужить место в основе. Например, один из лучших игроков прошедшего евросезона Алекс Гримальдо с Хорватией так и не вышел. От этого только повышается ценность наличия в старте молодых ребят. Таких, как 21-летний Нико Уильямс.

Нико Уильямс с мамой и братом Иньяки. Фото Соцсети

Четыре тысячи километров по раскаленной пустыне

По истории его семьи можно снимать сериал в жанре триллера. Или приключенческий боевик. Родители Уильямса бежали из Ганы в 1993 году, когда его мать была беременна старшим из братьев — Иньяки. Причиной стала гражданская война в Либерии, в которой родная страна семьи принимала активное участие. План был такой: любым способом добраться до границы с Испанией и пересечь ее.

Сначала Феликс и Мария в компании еще 40 человек уселись в грузовик и преодолели на нем совсем небольшую часть маршрута. Дальше — пешком. По раскаленной пустыне. Босиком. Многие умирали по дороге, и их хоронили прямо на месте. Отец Нико тогда навсегда потерял чувствительность стоп. Кошмар и ужас, если коротко.

Неоднократно путников разводили на деньги, которых и так почти не было, — обещали подбросить до конкретной точки, но выталкивали из машины за десятки километров до. Родители Нико справились, оставив позади четыре тысячи километров. Правда, спасительный город Мелилья встретил не так, как ожидалось.

Африканцы перелезли через стену на границе и тут же оказались арестованными. В Испании семье наконец попались добрые люди, им помогли. Сначала какой-то юрист объяснил, как избежать тюрьмы, и по связям отправил в Бильбао. Уильямсы годами пытались найти этого человека. Безуспешно.

В Стране Басков Феликса и Марию встретил священник Иньяки Мардонес. Как вы понимаете по имени, его помощь была до такой степени громадной, что младенца, родившегося через месяц, назвали так же. Мардонес организовал беженцам жилье, порекомендовал врача для контроля беременности и уладил вопросы с документами.

Иньяки Уильямс. Фото Global Look Press

Старший брат — легенда Бильбао

Сыновья долго не были в курсе прошлого их родителей. Иньяки обо всем рассказали, когда ему исполнилось 19 лет. Берегли психику. Кстати, любовь к футболу старшему Уильямсу тоже привил Мардонес! Он же купил пацану первую футболку «Атлетика». Ребенок вырос, стал вторым в истории клуба темнокожим футболистом и превратился в реальную легенду Бильбао с 421 матчем.

Когда весной 2021-го дебютировал Нико, для аудитории он был просто братом Иньяки. Все начало меняться через полтора года, когда младший в период с третьего по седьмой тур ла лиги, то есть за четыре игры, сделал 3+3. Ну а совсем прорывным стал сезон-2023/24: 14 ассистов в чемпионате, 3+5 за восемь матчей победного Кубка Испании. Ну и сам трофей, собственно. Первый за 40 лет.

Нико, в отличие от брата, играет за взрослую сборную Испании. Иньяки однажды вызывался на товарняк в далеком 2016 году, но до официальных матчей так и не дошло. В 2022 году он решил выступать за Гану — историческую родину семьи. Тогда же Нико впервые получил вызов от Луиса Энрике. С тех пор младший уже 15 раз сыграл за национальную команду, включая все четыре матча чемпионата мира в Катаре, и забил два мяча, а старший отличился всего раз за 17 выходов.

Нико Уильямс в сборной Испании. Фото Reuters

Очевидно, потенциал молодого алмаза велик. За Нико уже пришли «Реал» и «Барселона». Мадрид хотел ухватить его бесплатно и получил мгновенный отказ — Уильямс предан «Атлетику», что доказал продлением контракта до 2027 года. А вот с Каталонией игрока связывают все активнее. Вероятно, классная игра на Евро может убедить Лапорту задействовать еще пару рычагов и найти необходимые средства, чтобы отправить в Бильбао сумму отступных — около 60 миллионов евро.

Судя по всему, вингер так и будет начинать матчи чемпионата с первых минут. Он быстрый, техничный, взрывной. Нико классно бьет и, кажется, вообще не устает. Ну это у них семейное, у Иньяки ведь рекорд по матчам чемпионата Испании подряд — 251 (шесть лет не пропускал!). Ремейк полуфинала предыдущего континентального первенства — идеальные смотрины. На клубном уровне Нико прошедшим сезоном вопросов не оставил, теперь пора показать себя и в сборной.