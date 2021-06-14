Украина повторила худшую серию в истории Евро
Единственную победу украинцы одержали в дебютной для себя встрече — со Швецией девять лет назад. Затем последовали две неудачи на «Донбасс Арене» и три поражения во Франции.
При этом безголевая серия, разделившая точные удары Андрея Шевченко в Киеве и Андрея Ярмоленко в Амстердаме, составила рекордные для турнира 554 минуты.
Матчи сборной Украины на чемпионатах Европы
|
Дата
|
Город
|
Стадия
|
Соперник
|
Голы
|
11.06.2012
|
Киев
|
Гр.турнир
|
Швеция — 2:1
|
Шевченко-2 — Ибрагимович
|
15.06.2012
|
Донецк
|
Гр.турнир
|
Франция — 0:2
|
Менез, Кабай
|
19.06.2012
|
Донецк
|
Гр.турнир
|
Англия — 0:1
|
Руни
|
12.06.2016
|
Вильнев-д'Аск
|
Гр.турнир
|
Германия — 0:2
|
Мустафи, Швайнштайгер
|
16.06.2016
|
Лион
|
Гр.турнир
|
Сев.Ирландия — 0:2
|
Маколи, Макгинн
|
21.06.2016
|
Марсель
|
Гр.турнир
|
Польша — 0:1
|
Блащиковски
|
13.06.2021
|
Амстердам
|
Гр.турнир
|
Голландия — 2:3
|
Ярмоленко, Яремчук — Вайналдум, Вегхорст, Дамфрис
Итого: +1=0-6, мячи 4-12.
Украинцы повторили худший результат в истории чемпионатов.
Ранее шесть поражений подряд терпела только сборная Югославии, которая после неудачи в переигровке финала Евро-1968 дважды уступила в 1976 году и трижды в 1984-м.
Кстати, голландцы в воскресенье прервали рекордную для себя серию поражений, начавшуюся во встрече с Россией на Евро-2008 и растянувшуюся на весь турнир 2012 года.
Теперь, чтобы избежать вечного антирекорда, команде Андрея Шевченко нужно в четверг набирать очки с самым подходящим для этого соперником — Северной Македонией.
Самые продолжительные серии поражений на чемпионатах Европы
|
Команда
|
Турниры
|
Тренеры
|
Матчи
|
Мячи
|
Югославия
|
1968, 1976, 1984
|
Райко Митич, Анте Младинич, Тодор Веселинович
|
6
|
6-19
|
Украина
|
2012, 2016, 2020
|
Олег Блохин, Михаил Фоменко, Андрей Шевченко
|
6
|
2-11
|
Румыния
|
1984, 1996
|
Мирча Луческу, Ангел Иорданеску
|
5
|
2-7
|
Дания
|
1984, 1988
|
Зепп Пионтек
|
4
|
4-10
|
Ирландия
|
1988, 2012
|
Джеки Чарльтон, Джованни Траппатони
|
4
|
1-10
|
Турция
|
1996, 2000
|
Фатих Терим, Мустафа Денизлы
|
4
|
1-7
|
Болгария
|
1996, 2004
|
Димитар Пенев, Пламен Марков
|
4
|
2-12
|
Швейцария
|
2004, 2008
|
Коби Кун
|
4
|
2-9
|
Швеция
|
2008, 2012
|
Ларс Лагербек, Эрик Хамрин
|
4
|
4-9
|
Голландия
|
2008, 2012
|
Марко ван Бастен, Берт ван Марвейк
|
4
|
3-8
Кроме того, сборная Украины попала в компанию из трех команд, которые отыграли по ходу матча ЧЕ отставание в два мяча, но уступили в итоге.
В 2012 году столь досадная неудача постигла датчан, а в медальных матчах Евро-1976 сразу югославов и немцев: первые ликвидировали с 0:2 с голландцами и уступили в дополнительное время, а вторые дотащили чехословаков до серии пенальти, но оказались в ней слабее.
Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук потратили на погоню всего четыре минуты, почти повторив рекорд турнира, который 61 год назад установили югославы Томислав Кнез и Дражен Еркович. В полуфинале первого ЧЕ они превратили 2:4 с Францией в 4:4 за три минуты.
Абсолютный же рекорд принадлежит другому югославскому дуэту (Саво Милошевич — Любинко Друлович), который за шесть минут и в меньшинстве отыграл у словенцев преимущество в три гола.
Команды, отыгрывавшие два мяча в матчах чемпионатов Европы
|
Дата
|
Стадия
|
Команда
|
Матч
|
Счет по ходу
|
Авторы голов
|
06.07.1960
|
1/2 финала
|
Югославия
|
Франция — 5:4
|
2:4
|
Кнез, 75. Еркович, 78
|
17.06.1976
|
1/2 финала
|
ФРГ
|
Югославия — 4:2 (д.в.)
|
0:2
|
Фроэ, 64. Д.Мюллер, 82
|
19.06.1976
|
Матч за 3-е место
|
Югославия
|
Голландия — 2:3 (д.в.)
|
0:2
|
Каталински, 43. Джаич, 82
|
20.06.1976
|
Финал
|
ФРГ
|
Чехословакия — 2:2
|
0:2
|
Д.Мюллер, 28. Хельценбайн, 89
|
19.06.1984
|
Гр.турнир
|
Дания
|
Бельгия — 3:2
|
0:2
|
Арнесен, 41. Брюлле, 60.
|
19.06.1996
|
Гр.турнир
|
Россия
|
Чехия — 3:3
|
0:2
|
Мостовой, 49. Тетрадзе, 54
|
12.06.2000
|
Гр.турнир
|
Португалия
|
Англия — 3:2
|
0:2
|
Фигу, 22. Жоау Пинту, 37.
|
13.06.2000
|
Гр.турнир
|
Югославия
|
Словения — 3:3
|
0:3
|
Милошевич, 67, 73. Друлович, 70
|
19.06.2004
|
Гр.турнир
|
Чехия
|
Голландия- 3:2
|
0:2
|
Коллер, 23. Барош, 71
|
15.06.2008
|
Гр.турнир
|
Турция
|
Чехия — 3:2
|
0:2
|
Арда Туран, 75. Нихат, 87
|
13.06.2012
|
Гр.турнир
|
Дания
|
Португалия — 2:3
|
0:2
|
Бендтнер, 41, 80
|
17.06.2016
|
Гр.турнир
|
Чехия
|
Хорватия — 2:2
|
0:2
|
Шкода, 76. Нецид, 89
|
13.06.2021
|
Гр.турнир
|
Украина
|
Голландия — 2:3
|
0:2
|
Ярмоленко, 75. Яремчук, 79
*Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
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