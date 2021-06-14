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Украина повторила худшую серию в истории Евро

Кирилл Бурдаков
Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Сегодня, 02:25
13 июня. Амстердам. Голландия — Украина — 3:2. Защитник гостей Николай Матвиенко. Фото AFP
13 июня. Амстердам. Голландия — Украина — 3:2. Защитник гостей Николай Матвиенко. Фото AFP
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Сборная Украины уступила Голландии (2:3) в 1-м туре Евро-2020 и продлила серию поражений на чемпионатах Европы до шести матчей.
Голландия — Украина

Единственную победу украинцы одержали в дебютной для себя встрече — со Швецией девять лет назад. Затем последовали две неудачи на «Донбасс Арене» и три поражения во Франции.

При этом безголевая серия, разделившая точные удары Андрея Шевченко в Киеве и Андрея Ярмоленко в Амстердаме, составила рекордные для турнира 554 минуты.

Матчи сборной Украины на чемпионатах Европы

Дата

Город

Стадия

Соперник

Голы

11.06.2012

Киев

Гр.турнир

Швеция — 2:1

Шевченко-2 — Ибрагимович

15.06.2012

Донецк

Гр.турнир

Франция — 0:2

Менез, Кабай

19.06.2012

Донецк

Гр.турнир

Англия — 0:1

Руни

12.06.2016

Вильнев-д'Аск

Гр.турнир

Германия — 0:2

Мустафи, Швайнштайгер

16.06.2016

Лион

Гр.турнир

Сев.Ирландия — 0:2

Маколи, Макгинн

21.06.2016

Марсель

Гр.турнир

Польша — 0:1

Блащиковски

13.06.2021

Амстердам

Гр.турнир

Голландия — 2:3

Ярмоленко, Яремчук — Вайналдум, Вегхорст, Дамфрис

Итого: +1=0-6, мячи 4-12.

13&nbsp;июня. Амстердам. Голландия&nbsp;&mdash; Украина&nbsp;&mdash; 3:2. 85-я минута. Дензел Дюмфрис (справа) забивает победный гол.Голландия и Украина выдали лучший матч Евро-2020. Пять голов за тайм, шедевр Ярмоленко и драматичная развязка

Украинцы повторили худший результат в истории чемпионатов.

Ранее шесть поражений подряд терпела только сборная Югославии, которая после неудачи в переигровке финала Евро-1968 дважды уступила в 1976 году и трижды в 1984-м.

Кстати, голландцы в воскресенье прервали рекордную для себя серию поражений, начавшуюся во встрече с Россией на Евро-2008 и растянувшуюся на весь турнир 2012 года.

Теперь, чтобы избежать вечного антирекорда, команде Андрея Шевченко нужно в четверг набирать очки с самым подходящим для этого соперником — Северной Македонией.

Самые продолжительные серии поражений на чемпионатах Европы

Команда

Турниры

Тренеры

Матчи

Мячи

Югославия

1968, 1976, 1984

Райко Митич, Анте Младинич, Тодор Веселинович

6

6-19

Украина

2012, 2016, 2020

Олег Блохин, Михаил Фоменко, Андрей Шевченко

6

2-11

Румыния

1984, 1996

Мирча Луческу, Ангел Иорданеску

5

2-7

Дания

1984, 1988

Зепп Пионтек

4

4-10

Ирландия

1988, 2012

Джеки Чарльтон, Джованни Траппатони

4

1-10

Турция

1996, 2000

Фатих Терим, Мустафа Денизлы

4

1-7

Болгария

1996, 2004

Димитар Пенев, Пламен Марков

4

2-12

Швейцария

2004, 2008

Коби Кун

4

2-9

Швеция

2008, 2012

Ларс Лагербек, Эрик Хамрин

4

4-9

Голландия

2008, 2012

Марко ван Бастен, Берт ван Марвейк

4

3-8

Кроме того, сборная Украины попала в компанию из трех команд, которые отыграли по ходу матча ЧЕ отставание в два мяча, но уступили в итоге.

В 2012 году столь досадная неудача постигла датчан, а в медальных матчах Евро-1976 сразу югославов и немцев: первые ликвидировали с 0:2 с голландцами и уступили в дополнительное время, а вторые дотащили чехословаков до серии пенальти, но оказались в ней слабее.

13&nbsp;июня. Амстердам. Голландия&nbsp;&mdash; Украина&nbsp;&mdash; 3:2. 79-я минута. Роман Яремчук сравнял счет.90 минут кайфа. За эту Украину хочется болеть! Мнение Рабинера

Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук потратили на погоню всего четыре минуты, почти повторив рекорд турнира, который 61 год назад установили югославы Томислав Кнез и Дражен Еркович. В полуфинале первого ЧЕ они превратили 2:4 с Францией в 4:4 за три минуты.

Абсолютный же рекорд принадлежит другому югославскому дуэту (Саво Милошевич — Любинко Друлович), который за шесть минут и в меньшинстве отыграл у словенцев преимущество в три гола.

Команды, отыгрывавшие два мяча в матчах чемпионатов Европы

Дата

Стадия

Команда

Матч

Счет по ходу

Авторы голов

06.07.1960

1/2 финала

Югославия

Франция — 5:4

2:4

Кнез, 75. Еркович, 78

17.06.1976

1/2 финала

ФРГ

Югославия — 4:2 (д.в.)

0:2

Фроэ, 64. Д.Мюллер, 82

19.06.1976

Матч за 3-е место

Югославия

Голландия — 2:3 (д.в.)

0:2

Каталински, 43. Джаич, 82

20.06.1976

Финал

ФРГ

Чехословакия — 2:2
(пен. — 3:5)

0:2

Д.Мюллер, 28. Хельценбайн, 89

19.06.1984

Гр.турнир

Дания

Бельгия — 3:2

0:2

Арнесен, 41. Брюлле, 60.

19.06.1996

Гр.турнир

Россия

Чехия — 3:3

0:2

Мостовой, 49. Тетрадзе, 54

12.06.2000

Гр.турнир

Португалия

Англия — 3:2

0:2

Фигу, 22. Жоау Пинту, 37.

13.06.2000

Гр.турнир

Югославия

Словения — 3:3

0:3

Милошевич, 67, 73. Друлович, 70

19.06.2004

Гр.турнир

Чехия

Голландия- 3:2

0:2

Коллер, 23. Барош, 71

15.06.2008

Гр.турнир

Турция

Чехия — 3:2

0:2

Арда Туран, 75. Нихат, 87

13.06.2012

Гр.турнир

Дания

Португалия — 2:3

0:2

Бендтнер, 41, 80

17.06.2016

Гр.турнир

Чехия

Хорватия — 2:2

0:2

Шкода, 76. Нецид, 89

13.06.2021

Гр.турнир

Украина

Голландия — 2:3

0:2

Ярмоленко, 75. Яремчук, 79
13&nbsp;июня. Амстердам. Голландия&nbsp;&mdash; Украина&nbsp;&mdash; 3:2. Грусть футболистов украинской команды.

*Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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