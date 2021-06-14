Украина повторила худшую серию в истории Евро

Сборная Украины уступила Голландии (2:3) в 1-м туре Евро-2020 и продлила серию поражений на чемпионатах Европы до шести матчей.

Единственную победу украинцы одержали в дебютной для себя встрече — со Швецией девять лет назад. Затем последовали две неудачи на «Донбасс Арене» и три поражения во Франции.

При этом безголевая серия, разделившая точные удары Андрея Шевченко в Киеве и Андрея Ярмоленко в Амстердаме, составила рекордные для турнира 554 минуты.

Матчи сборной Украины на чемпионатах Европы

Дата Город Стадия Соперник Голы 11.06.2012 Киев Гр.турнир Швеция — 2:1 Шевченко-2 — Ибрагимович 15.06.2012 Донецк Гр.турнир Франция — 0:2 Менез, Кабай 19.06.2012 Донецк Гр.турнир Англия — 0:1 Руни 12.06.2016 Вильнев-д'Аск Гр.турнир Германия — 0:2 Мустафи, Швайнштайгер 16.06.2016 Лион Гр.турнир Сев.Ирландия — 0:2 Маколи, Макгинн 21.06.2016 Марсель Гр.турнир Польша — 0:1 Блащиковски 13.06.2021 Амстердам Гр.турнир Голландия — 2:3 Ярмоленко, Яремчук — Вайналдум, Вегхорст, Дамфрис

Итого: +1=0-6, мячи 4-12.

Украинцы повторили худший результат в истории чемпионатов.

Ранее шесть поражений подряд терпела только сборная Югославии, которая после неудачи в переигровке финала Евро-1968 дважды уступила в 1976 году и трижды в 1984-м.

Кстати, голландцы в воскресенье прервали рекордную для себя серию поражений, начавшуюся во встрече с Россией на Евро-2008 и растянувшуюся на весь турнир 2012 года.

Теперь, чтобы избежать вечного антирекорда, команде Андрея Шевченко нужно в четверг набирать очки с самым подходящим для этого соперником — Северной Македонией.

Самые продолжительные серии поражений на чемпионатах Европы

Команда Турниры Тренеры Матчи Мячи Югославия 1968, 1976, 1984 Райко Митич, Анте Младинич, Тодор Веселинович 6 6-19 Украина 2012, 2016, 2020 Олег Блохин, Михаил Фоменко, Андрей Шевченко 6 2-11 Румыния 1984, 1996 Мирча Луческу, Ангел Иорданеску 5 2-7 Дания 1984, 1988 Зепп Пионтек 4 4-10 Ирландия 1988, 2012 Джеки Чарльтон, Джованни Траппатони 4 1-10 Турция 1996, 2000 Фатих Терим, Мустафа Денизлы 4 1-7 Болгария 1996, 2004 Димитар Пенев, Пламен Марков 4 2-12 Швейцария 2004, 2008 Коби Кун 4 2-9 Швеция 2008, 2012 Ларс Лагербек, Эрик Хамрин 4 4-9 Голландия 2008, 2012 Марко ван Бастен, Берт ван Марвейк 4 3-8

Кроме того, сборная Украины попала в компанию из трех команд, которые отыграли по ходу матча ЧЕ отставание в два мяча, но уступили в итоге.

В 2012 году столь досадная неудача постигла датчан, а в медальных матчах Евро-1976 сразу югославов и немцев: первые ликвидировали с 0:2 с голландцами и уступили в дополнительное время, а вторые дотащили чехословаков до серии пенальти, но оказались в ней слабее.

Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук потратили на погоню всего четыре минуты, почти повторив рекорд турнира, который 61 год назад установили югославы Томислав Кнез и Дражен Еркович. В полуфинале первого ЧЕ они превратили 2:4 с Францией в 4:4 за три минуты.

Абсолютный же рекорд принадлежит другому югославскому дуэту (Саво Милошевич — Любинко Друлович), который за шесть минут и в меньшинстве отыграл у словенцев преимущество в три гола.

Команды, отыгрывавшие два мяча в матчах чемпионатов Европы

Дата Стадия Команда Матч Счет по ходу Авторы голов 06.07.1960 1/2 финала Югославия Франция — 5:4 2:4 Кнез, 75. Еркович, 78 17.06.1976 1/2 финала ФРГ Югославия — 4:2 (д.в.) 0:2 Фроэ, 64. Д.Мюллер, 82 19.06.1976 Матч за 3-е место Югославия Голландия — 2:3 (д.в.) 0:2 Каталински, 43. Джаич, 82 20.06.1976 Финал ФРГ Чехословакия — 2:2

(пен. — 3:5) 0:2 Д.Мюллер, 28. Хельценбайн, 89 19.06.1984 Гр.турнир Дания Бельгия — 3:2 0:2 Арнесен, 41. Брюлле, 60. 19.06.1996 Гр.турнир Россия Чехия — 3:3 0:2 Мостовой, 49. Тетрадзе, 54 12.06.2000 Гр.турнир Португалия Англия — 3:2 0:2 Фигу, 22. Жоау Пинту, 37. 13.06.2000 Гр.турнир Югославия Словения — 3:3 0:3 Милошевич, 67, 73. Друлович, 70 19.06.2004 Гр.турнир Чехия Голландия- 3:2 0:2 Коллер, 23. Барош, 71 15.06.2008 Гр.турнир Турция Чехия — 3:2 0:2 Арда Туран, 75. Нихат, 87 13.06.2012 Гр.турнир Дания Португалия — 2:3 0:2 Бендтнер, 41, 80 17.06.2016 Гр.турнир Чехия Хорватия — 2:2 0:2 Шкода, 76. Нецид, 89 13.06.2021 Гр.турнир Украина Голландия — 2:3 0:2 Ярмоленко, 75. Яремчук, 79

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