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Рангник выиграл группу с Францией и Нидерландами! Австрия уже одно из главных открытий Евро

Австрия обыграла Нидерланды и возглавила группу D
Гоша Чернов
Корреспондент
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Футболисты сборной Австрии празднуют гол в ворота Нидерландов.
Фото Reuters
Голландцы дважды сравнивали счет, но все равно уступили австрийцам и финишировали третьими в группе D.
Чемпионат Европы. Группа D
25 июн, 19:00. Olympiastadion (Берлин)
Нидерланды
2:3
Австрия

Заключительные туры групповых этапов всегда отличаются от любых других стадий соревнования. Тут часто на первый план выходит расчет, из-за чего в первую очередь страдают зрители. Особенно высок риск нарваться на скучный матч, когда обоим соперникам ничего не надо. В данном случае тоже были подозрения на унылый футбол, но они не оправдались.

Встреча Нидерландов и Австрии — не совсем из той же серии. И те, и другие на момент стартового свистка еще не застолбили за собой какое-либо место в группе, однако гарантировали участие в плей-офф. Голландцы — стопроцентно, австрийцы — с оговоркой: команде Ральфа Рангника нельзя было проигрывать с разницей в пять мячей (и даже в этом случае она сохранила бы шансы на проход с третьего места).

Мемфис Депай&nbsp;&mdash; Марсель Забитцер. Австрия победила Нидерланды и выиграла группу. Онлайн-трансляция матча Евро-2024

Очевидно, что каждый стремился финишировать первым, и шансы на это сохраняли как Нидерланды, так и Австрия. Но все-таки сэкономить силы перед плей-офф Рангник с Куманом тоже хотели, о чем говорит выбор стартовых составов. Австрийцы вышли на игру без Баумгартнера и Лаймера, голландцы — без Симонса, Фримпонга и Думфриса.

Зато у оранжевых в основе появился Мален, от которого ждали активных атакующих действий. И дождались уже на 6-й минуте! Правда, форвард дортмундской «Боруссии» забил в свои ворота, пытаясь прервать прострел Прасса. Седьмой автогол на этом чемпионате и самый быстрый в истории Евро!

В параллельной встрече Франция не могла взломать ворота Польши, поэтому Австрия после этого гола вышла на первое место в группе. И Нидерланды частично собрались: на 14-й минуте Райндерс из хорошей позиции пробил мимо. А в середине тайма Мален попытался исправиться за автогол: вбежал в штрафную по центру, но не попал в ворота.

Австрия, как ни парадоксально, впервые пробила лишь на 30-й минуте, но отлично провела финиш тайма: во время одного из угловых забить могли и Забитцер, и Арнаутович, но Вербрюгген не позволил им отличиться. Прибавили и голландцы: на 35-й минуте недовольный ходом игры Куман бросил в бой Симонса, который расцветил игру оранжевых в атаке. Прямо перед перерывом Мемфис попал в штангу, но гол все равно не засчитали бы из-за офсайда.

Нидерланды проиграли Австрии (2:3) в&nbsp;матче 3-го тура группового турнира Евро-2024. Англия может сыграть с Нидерландами в 1/8 финала Евро. Испания, Германия, Португалия и Франция — в одной части сетки плей-офф

Впрочем, уже в начале второго тайма Нидерланды сравняли счет. Сработала замена: Симонс ассистировал Гакпо, который продолжает забивать за сборную на крупных турнирах.

Голландцы вскоре вполне могли и выйти вперед, но у ван Дейка забить не получилось. А вот Австрия восстановила свое преимущество: Шмид сделал счет 2:1! Впрочем, к тому времени Франция открыла счет в игре с Польшей, так что Австрия лишь поднялась на второе место.

Романо Шмид празднует гол в ворота Нидерландов.
Фото Reuters

А на 75-й минуте ситуация в группе перевернулась вновь. Сработала другая замена Кумана: Вегхорст скинул мяч Депаю, а тот сравнял счет. Правда, арбитр Иван Крузляк сначала углядел у Мемфиса игру рукой и не засчитал гол, но после просмотра повтора изменил мнение — 2:2.

Но и на этом качели не остановились: на 80-й минуте Австрия опять вышла вперед благодаря голу Забитцера и вернулась на вершину группы, потому что одновременно с этим в Дортмунде Левандовски забил Франции!

Марсель Забитцер празднует гол в ворота Нидерландов.
Фото Reuters

Трудно было представить до начала турнира, что в группе с двумя очевидными фаворитами на вершину взберется Австрия. Да и до начала 3-го тура ничто не указывало на этот исход. Но так и произошло! Голландцы на финише встречи не создали ничего внятного и вынуждены были смириться с поражением, которое отбросило их на третье место. Они, как и австрийцы с французами, выходят в плей-офф, но лучший соперник по 1/8 финала, вероятно, будет у команды Ральфа Рангника — Турция, Чехия или Грузия.

Евро-2024
Сборная Австрии по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
Ральф Рангник
Чемпионат Европы по футболу
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