Футбол
Евро
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 17:45

Главное оружие Нидерландов на Евро. Гакпо — наследник Роббена

Нидерланды впервые за 20 лет сыграют в полуфинале Евро
Даниил Матвеев
корреспондент отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Футболист сборной Нидерландов Коди Гакпо
Коди Гакпо.
Фото Reuters
Коди готов смять английскую оборону.
Чемпионат Европы. 1/2 финала
10 июл, 22:00. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Нидерланды
Англия

Нередко мы ассоциируем звезд прошлых лет с каким-то конкретным приемом. Роберто Карлоса помним по сумасшедшим ударам, вместе с Зиданом вспоминаем его марсельскую рулетку, Бэкхема любили за радиоуправляемые подачи.

Был еще один любимец — Арьен Роббен. Зрителям он запомнился как топ-игрок, у которого в рукаве был лишь один излюбленный прием — резкое смещение под рабочую левую ногу и мощный удар по воротам. Все знали, что он будет делать, но у Роббена раз за разом получалось забивать именно так. Никто не мог его остановить. И сейчас в сборной Нидерландов есть похожий персонаж.

Коди Гакпо. Гакпо организовал религиозный кружок в сборной Нидерландов. Его посещает полкоманды

Гакпо — новый Роббен?

Коди Гакпо на этом Евро — главная звезда сборной Нидерландов, ведь на его счету три забитых мяча и одна голевая передача. В каком-то смысле он является продолжателем идей Роббена. Только если тот был левшой, игравшим справа, то Гакпо — правша, действующий слева.

У Коди такой же фирменный прием — смещение под рабочую ногу и удар в угол ворот. Защитники знают, что будет дальше, но каждый раз ведутся на один и тот же финт. Спасти может только вратарь — но вот он уже не в курсе, куда отправится мяч — в ближний угол или в дальний.

На YouTube-канале ПСВ есть большая подборка со всеми голевыми действиями Гакпо — 55 мячей и 50 голевых передач показывают на протяжении получаса. И там можно заметить кое-какую закономерность — Коди правда любит сбрасывать соперника обманным движением и отправлять мяч в ворота.

Конечно, Гакпо — не Роббен. Возможно, он даже лучше — это инсайд, о котором мечтает тренер любой команды. По нарезке его действий видно, что он умеет не только смещаться и бить — у него отлично настроены навесы, он хорошо комбинирует перед штрафной, при этом отлично владеет как правой, так и левой ногой. Замешательство защитников абсолютно понятно.

Юрген Клопп и Коди Гакпо
Юрген Клопп и Коди Гакпо.
Фото Getty Images

Клопп замариновал Гакпо на другой позиции

Юрген Клопп переманил Гакпо в премьер-лигу в январе 2023-го. Переход встретили всеобщей радостью — Коди должен был стать преемником Садио Мане, и казалось, он идеально подходит на эту роль. Но у тренера были другие планы.

Вместо игры на фланге Гакпо выпускали преимущественно в центре. Он выступал в роли этакой «ложной девятки». Возможно, Клопп подумывал слепить из Коди кого-то вроде Фирмино — голландец хорошо прессинговал и умело открывался, время от времени выдавая отличные матчи.

Коди Гакпо. Гакпо — первый топ-трансфер зимы. Поможет ли он «Ливерпулю» вернуться на вершину АПЛ?

Но все равно есть ощущение, что Юрген поступил неправильно, отправив Гакпо в центр. Причем он продолжал так делать, даже когда был доступен Дарвин Нуньес — только уругваец выходил на левом фланге, а Гакпо оставался в центре нападения. Понятно, что тактически это работало, но Коди, который раньше блестел, как алмаз, резко потускнел.

Гакпо, конечно, иногда выходил слева в атаке, но это происходило очень уж редко. В итоге Коди терял форму, долго ее набирал, а потом снова мучился на неродной позиции.

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман и футболист Коди Гакпо на Евро-2024
Рональд Куман и Коди Гакпо.
Фото Reuters

Куман — гений

Гакпо повезло, что Роналд Куман не стал продолжать эксперименты Клоппа и отдал футболисту пространство на левом фланге. Правда, от этого пострадал центр нападения — там блеклым пятном бегает Мемфис Депай, который играет так, словно ему вообще все равно на этот турнир. Зато Коди расцвел.

Вообще, Куман наверняка не планировал делать акцент на фланги. Скорее всего, рисунок игры должен был строиться через Френки де Йонга, которому по задумке помогал бы Тен Копмайнерс. Оба слегли с травмами перед стартом турнира, и тренеру пришлось выдумывать новые сочетания.

Коди Гакпо. Гакпо вновь тащит Нидерланды. Вывел в четвертьфинал и стал лучшим бомбардиром Евро

Ставку на центр поля делать было опасно — Рейндерс, Верман и Схаутен провели хорошие сезоны, но их связки были не наиграны, а времени оставалось мало. Пришлось искать компромисс — и Гакпо от этого выиграл. Одним из ключевых звеньев атаки стал правый защитник Дюмфрис, от Бергвейна требовалось ему не мешать, а Гакпо — вовремя открываться и предлагать себя на противоположном фланге.

Итог — уже три забитых мяча. Ну и, конечно, один из самых ярких перформансов Евро-2024 — игра с Румынией. Сперва Коди фирменным приемом убрал защитника и прошил вратаря (мяч летел со скоростью 120 км/ч — это не шутки), а под конец второго тайма отработал эпизод до конца и с лицевой линии отдал голевую передачу.

Гакпо — главное оружие Нидерландов на Евро-2024. Полуфинал с англичанами можно посмотреть хотя бы ради того, чтобы последить за действиями Коди. Он снова будет суперполезен, независимо от задумок Саутгейта и расстановок в защите Англии. Главное, чтобы не подвели партнеры.

Футболист «Ливерпуля» Коди Гакпо
Коди Гакпо в «Ливерпуле».
Фото Global Look Press

Новая эра в «Ливерпуле»

Чемпионат Европы потихоньку подходит к концу, а это значит, что все игроки буквально через считаные дни начнут возвращаться в свои клубы (не пропустив при этом заслуженный отпуск, конечно).

Новый тренер «Ливерпуля» — Арне Слот, голландец. Наверняка он видел, как Гакпо разрывал левый фланг в ПСВ, и он точно следит за тем, как Коди показывает себя на Евро. У Арне теперь большая проблема — и это, как говорят, «приятная головная боль» — нужно найти верную расстановку в атаке клуба. У «Ливерпуля» слева есть Диас, там могут играть Нуньес и Жота. Но Гакпо как будто просто обязан вернуться на родную позицию — в центре нападения он не может проявить свои лучшие качества.

Евро-2024
Сборная Нидерландов по футболу
ФК Ливерпуль
Коди Гакпо
3
Читайте также
Франция не смогла победить Испанию в полуфинале Евро-2024
Ямаль крикнул в камеру фразу «Поговори теперь» после победы Испании над Францией
Нидерланды – Англия: предматчевые расклады, прогнозы и история встреч
«В руководстве есть какие-то проблемы. Нельзя так работать». Руслан Пименов — о провале «Локомотива» на трансферном рынке, Глушенкове, Дзюбе и статусе «середняка»
Захарова ответила на слова Пугачевой об ударе по больнице в Киеве
Антонов заявил о раскрытии агрессивной сущности НАТО во время саммита альянса
Популярное видео
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: Евро 2024, плей-офф: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Мостовой не поддержал критику сборной Англии
Мы видели миг для истории: Ямаль первым забил на Евро и ЧМ в 16 лет. Подросток перевернул матч, который вывел новую прекрасную Испанию в финал
Охранник едва не сломал капитана сборной Испании. Сыграет ли Мората в финале Евро-2024?
Саутгейт получит рыцарское звание в случае победы Англии на Евро. Он мог принять титул еще три года назад
Павлюченко назвал Англию фаворитом матча против Нидерландов
Дидье Дешам останется на посту главного тренера сборной Франции
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Саутгейт получит рыцарское звание в случае победы Англии на Евро. Он мог принять титул еще три года назад

Охранник едва не сломал капитана сборной Испании. Сыграет ли Мората в финале Евро-2024?

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости