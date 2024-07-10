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Судейство

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Англия сравняла счет со спорного пенальти. Был ли фол на Кейне?

Сборная Англии сравняла счет в матче с Нидерландами со спорного пенальти
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Харри Кейн бьет пенальти в ворота сборной Нидерландов.
Фото Reuters
Харри Кейн забил уже третий мяч на турнире.
Чемпионат Европы. 1/2 финала
10 июл, 22:00. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Нидерланды
Англия

Полуфинал Евро между Нидерландами и Англией получил стремительное развитие — всего за 18 минут команды обменялись забитыми мячами. В составе «Оранжевых» фантастическим дальним ударом отметился Хави Симонс. Англичане ответили голом Харри Кейна с пенальти, вокруг назначения которого возникли споры.

Кейн реализовал 11-метровый за нарушение на самом себе. Дензел Дюмфрис пытался заблокировать удар англичанина с лета из штрафной, но попал сопернику по ноге. Правда, контакт между футболистами случился уже после того, как Харри выстрелил по воротам. Мяч пролетел выше, а голландец будто никак и не повлиял на действие нападающего.

Арбитр Феликс Цвайер изначально никак не отреагировал на эпизод: остановил игру только из-за возможного повреждения Кейна — после контакта он остался на газоне и транслировал чувство боли. Однако через какое-то время Феликса подозвали посмотреть повтор эпизода.

Вирджил ван Дейк и&nbsp;Харри Кейн. Нидерланды — Англия: Кейн сравнял счет с пенальти. Онлайн-трансляция полуфинала Евро

В итоге Цвайер назначил 11-метровый, который уверенно реализовал сам Кейн. Англичанин крепко выстрелил в левый нижний угол и, хотя голкипер Барт Вербрюгген прыгнул туда же, отправил мяч в сетку. Харри стал лучшим бомбардиром в истории плей-офф чемпионатов Европы — отличился уже шестой раз. На этом Евро он забил третий мяч.

Гол англичанина вызвал серьезные споры — многим показалось, что эпизод не тянул на 11-метровый, ведь контакт случился уже после удара Кейна. В соцсетях пошло активное обсуждение этого момента.

Фото Скриншот трансляции Okkp

• Laurie: «С таким же успехом можно сказать защитникам, что они больше не могут обороняться. Кейн уже отпустил мяч. Действительно, одно из худших решений по пенальти, которое я видел».

• FPL Mode: «Харри Кейн бьет Дюмфриса, и судья решает назначить Англии пенальти. Интересное начало матча».

• Paddy Power: «Харри Кейн может пинать людей и при этом зарабатывать пенальти. Этот мужчина бесподобен».

Многим показалось, что решение Цвайера неправильное. На самом деле вердикт арбитра оправдан, считает эксперт «СЭ» по судейству Александр Бобров: Дюмфрис действовал безрассудно, не сыграл в мяч и ударил Кейна в голеностоп. Наказание в виде пенальти и желтой карточки — справедливо.

Интересно, что перед матчем Цвайера критиковал игрок сборной Англии Джуд Беллингем. Полузащитник вспомнил инцидент с договорными матчами, в который арбитр попал несколько лет назад, после чего отбыл полугодовую дисквалификацию.

Гарри Кейн
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
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