Канте приехал из Саудовской Аравии и разорвал Евро. Кажется, Н'Голо стал только круче

Если у вас есть мяч, он его отберет.

Состав сборной Франции считается сильнейшим на чемпионате Европы. Возможно, Англия могла бы поконкурировать, но все же в команде Саутгейта можно найти позиции, которые смотрятся чуть менее убедительно на фоне сборной Дешама (например, оборона). У Дидье же везде одни из лучших в мире или вообще лучшие.

Шикарных исполнителей так много, что в состав не влез, к примеру, второй бомбардир лиги 1 опытный Ляказетт, а в старт, по крайней мере в первом туре Евро было именно так, не проходят победители Лиги чемпионов Тчуамени и Камавинга. Французские игроки на виду в топ-лигах, их очень много, и они действительно сформировали, вероятно, мощнейшую футбольную сборную современности.

И как же на этом фоне поразил вызов на чемпионат Н'Голо Канте. Как минимум потому, что до оглашения заявки даже слухов о приглашении опорника в сборную не появлялось. Он два года не приезжал в национальную команду, прошедший сезон провел в Саудовской Аравии, а чемпионат мира в Катаре пропустил из-за травмы. Но вернулся. И сделал это по-царски!

Откатимся в прошлое. Канте покорил мир в «Лестере», с которым взял эпохальное чемпионство-2015/16, и тут же перешел в «Челси», где снова завоевал золото АПЛ и выиграл два еврокубка — Лигу чемпионов (став лучшим игроком финала) и Лигу Европы. Идеальный опорный полузащитник. Какое-то время его называли новым Макелеле, но время показало, что Н'Голо ощутимо круче. В мае издание FourFourTwo поставило Канте на четвертое место среди лучших полузащитников в истории Франции, а Клода — на восьмое.

Фото AFP

Сезон-2022/23 игрок, можно сказать, пропустил. Девять матчей за год — это несерьезно. Дело в травме подколенного сухожилия, которая мучила Канте с августа по февраль, а в мае еще и пах подвел. Летом окончательно запустилась массовая миграция звезд в Саудовскую Аравию. Ее в декабре начал Роналду, но большая толпа кинулась на Восток только в межсезонье. Н'Голо получил щедрое предложение из «Аль-Иттихада» и не отказал. Даже такой скромняга понимает, что 100 миллионов евро в год — это супер. Кажется, только ему не прилетело за подобное решение. Ну а как можно злиться на такого милашку, который никогда не халтурил и выгрызал на поле абсолютно все?

К слову, про имидж француза. Есть очень много историй, отлично описывающих характер Канте. Он стеснялся, когда партнеры по сборной буквально носили его на руках после победы на чемпионате мира и скандировали его имя. Он всегда скромно улыбается и неуклюже благодарит журналистов на английском языке. Он ездил на «Мини Купере», хотя уже был мегазвездой. Он приходил в гости к фанату и играл с ним в PlayStation. Нет ни одной причины для негатива по отношению к такому добряку. Умножьте это на феноменальные футбольные навыки, достижения — и получите настоящую легенду.

Да, статус легенды заработан. Но он уже в Саудовской Аравии, играет за «Аль-Иттихад», который закончил сезон на пятом месте. Кто будет углубляться в тему и смотреть, как именно Канте там выглядит? Ну, например, Дешам будет: «Я убежден, что с Н'Голо Франция лучше как команда. Он набрал физические кондиции. Мы можем обсуждать специфику матчей в Саудовской Аравии, но он сыграл больше 4000 минут за сезон — это больше 40 матчей. Н'Голо никогда не создает проблем. Он ангел. Все его обожают».

И Канте приехал в Германию. Вышел в основе на матч против Австрии и был признан лучшим игроком встречи. Мы будто снова оказались во второй половине 2010-х — никто не пробежал больше него (11,8 километра), не сделал больше отборов (3) и не набрал больше блоков (3).

Фото AFP

Как сказано выше, вызов Канте на Евро поразил. Его выступление на турнире пока не поражает, а вызывает восторг. Все знают, что он умеет. Были лишь опасения, что на поле окажется не тот классный Н'Голо, который мог в одиночку уничтожить всю атакующую игру соперника. И эти опасения были разрушены гениальным разрушителем.

Не завидуем Нидерландам, команде Кумана будет ой как тяжко. Насколько Канте приятнейший человек до и после матча, настолько же с ним не хочется пересекаться в игре. Даже на тренировках. Об этом недавно рассказывал Маркус Тюрам: «Никогда раньше не видел ничего подобного. Играть против него на тренировках — кошмар. Сущий кошмар. Мы не можем нормально играть, когда он в другой команде. А если ты с ним, то побеждаешь. Он повсюду».

Элитному футболу не хватало Канте. Спасибо, что вернулся, Н'Голо.