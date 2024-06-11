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Украина оторвалась на Молдавии перед Евро. Но потеряла ключевого игрока из АПЛ

Украина в товарищеском матче разгромила Молдавию
Гоша Чернов
Корреспондент
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Украина разгромила Молдавию в товарищеском матче (4:0).
Фото ФФУ
Команда Сергея Реброва победила в Кишиневе — 4:0.
Товарищеские матчи.
11 июн, 18:00. ()
Молдавия
0:4
Украина

Сборная Украины пробилась на чемпионат Европы лишь в последний момент: путевку в Германию ей подарили две волевые победы в стыковых матчах — над Боснией и Исландией. Но это не означает, что команда Сергея Реброва едет на континентальный форум аутсайдером. Напротив, в группе с Румынией, Словакией и Бельгией ее шансы на выход в плей-офф оцениваются как высокие.

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Но за несколько дней до старта турнира сложно сказать, в каком состоянии находятся желто-синие. Накануне Евро они захотели провести как можно больше товарищеских матчей. Грузия, к примеру, в июне провела лишь одну контрольную игру, большинство стран — участниц чемпионата — по две. А Украина решила уместить в восемь дней целых три матча — с Германией (0:0), Польшей (1:3) и Молдавией (4:0).

Как видите, желто-синие сыграли с соперниками разного уровня и добились отличных друг от друга результатов. Разными были и составы: если в матче с Германией Ребров опробовал оборонительную схему 5-4-1, то в двух последних играх команда переключилась на привычные 4-3-3, которые ее явно раскрепостили.

Фото ФФУ

В Варшаве четыре дня назад украинцы уже к исходу получаса пропустили три мяча, но и состав меньше напоминал оптимальный. В Кишиневе с первых минут появились многие лидеры: Лунин, Забарный, Цыганков, Мудрик. Правда, остались в запасе Зинченко и Довбик. Впрочем, и без лучшего бомбардира чемпионата Испании у команды все было в порядке: на месте центрфорварда вышел Яремчук, который и открыл счет красивым ударом с лета уже на 2-й минуте.

Молдавия играла дома, но, несмотря на это, ничего не могла поделать с украинцами. У гостей на первых минутах был особенно активен Мудрик — вингер «Челси» на левом фланге постоянно находил пространство и был необычайно полезен в подыгрыше. Он же и исполнял угловые: одну из подач Мудрика едва не замкнул Матвиенко.

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Игра шла под диктовку команды Реброва, однако в середине первого тайма случилось то, чего она не планировала: основной левый защитник сборной Украины и «Эвертона» Виталий Миколенко получил травму голеностопа. Он до последнего не хотел уходить с поля, но в какой-то момент вынес мяч, упал и начал яростно бить по газону — понял, что чемпионат Европы оказался для него под вопросом. Вместо Миколенко появился Зинченко, который теперь, вполне вероятно, будет играть на позиции левого защитника, как в «Арсенале», а не центрального хавбека, как обычно в сборной.

Фото ФФУ

Первую половину встречи Украина все-таки завершила на позитивной ноте: зрелищная быстрая атака завершилась голом Цыганкова с передачи Судакова. А уже в начале второго тайма полузащитник «Шахтера» сделал еще один голевой пас — на вышедшего на замену Довбика. Форвард «Жироны» быстро вернул долг Судакову, который на 54-й минуте оформил «1+2», а попутно сделал счет 4:0 в пользу сборной Украины.

Только на этой ноте желто-синие ослабили хватку и позволили хозяевам провести несколько хороших атак — они могли забить и со штрафного, и с игры, но либо Лунин выручал гостей, либо сами молдаване мазали.

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4:0 — уверенная победа сборной Украины в заключительном товарищеском матче перед началом чемпионата Европы. Уже 17 июня ей предстоит старт на турнире, причем в соперниках будут соседи молдаван — сборная Румынии.

Футбол
Сборная Молдавии по футболу
Сборная Украины по футболу
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