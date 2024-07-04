Скандал вокруг Демирала стал международным: МИД Турции против властей Германии и УЕФА

Хроника пикировок.

С чего все началось?

Во вторник, 2 июля, сборная Турции обыграла Австрию в матче 1/8 финала Евро-2024 — 2:1. Оба мяча в составе победителей забил 26-летний защитник Мерих Демирал. Его первый гол, на 57-й секунде, стал самым быстрым в истории плей-офф чемпионатов Европы, а сам Демирал получил приз лучшему игроку матча.

Однако после игры разгорелся скандал. Футболист опубликовал в своих соцсетях фотографию, на которой демонстрирует политический жест — так называемый волчий салют, поднятые вверх указательные пальцы и мизинцы. Сам снимок Демирал подписал так: «Как счастлив тот, кто может назвать себя турком!» Эта фраза принадлежит первому президенту Турецкой Республики и основателю современного турецкого государства Мустафе Кемалю Ататюрку. Эти слова считаются неофициальным лозунгом турецких националистов.

Что такое «волчий салют»?

Это жест, который используют турецкие националисты. Он ассоциируется с организацией «Бозкурт» («Серые волки»), известной ультраправыми взглядами. Сам жест называют волчьим салютом, потому что участники движения приветствуют друг друга с помощью него. Волк в качестве символа был выбран не случайно: согласно местной мифологии, тюркские народы произошли от серой волчицы-прародительницы Асены.

Организация «Серые волки» признана вне закона во Франции, а ее символ запрещен в Австрии.

Инцидент совпал с началом в Турции судебного процесса над 22 фигурантами дела об убийстве бывшего лидера «Серых волков» Синана Атеша, застреленного в Анкаре в конце 2022 года.

Мерих Демирал в матче с Австрией сделал дубль. Фото Reuters

Что сказал Демирал?

Защитник еще в смешанной зоне после матча высказался об этом праздновании. Демирал сказал: «Я думал над празднованием, связанным с моей турецкой идентичностью. Я невероятно горжусь тем, что я турок, в этом и есть смысл жеста. Видел, что на трибуне люди показывали мне то же самое. Рассчитываю, что у меня появится возможность показать этот жест еще раз».

Как отреагировал УЕФА?

Уже утром следующего дня Союз европейских футбольных ассоциаций сообщил об открытии дисциплинарного дела в отношении турецкого защитника. УЕФА заявил, что рассмотрит поведение Демирала.

Как отреагировала Европа?

Сперва высказался журналист из Австрии, уступившей Турции, Михаэль Бонвалот. Он призвал УЕФА наказать Демирала: «Он абсолютно открыто показал жест фашистских «Серых волков». Эти военизированные формирования были ответственны за тысячи смертей. Когда УЕФА начнет действовать?»

Затем слово взяла министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер. В своем профиле в соцсети X она написала: «Символам турецких ультраправых экстремистов не место на наших стадионах. Использование чемпионата Европы по футболу в качестве платформы для распространения расизма совершенно неприемлемо. Мы ожидаем, что УЕФА расследует это дело и рассмотрит возможность применения санкций. Наши органы безопасности внимательно следят за турецкими правыми экстремистами в Германии. «Серые волки» находятся под наблюдением Федерального ведомства по охране Конституции».

Министр продовольствия и сельского хозяйства Германии Джем Оздемир — к слову, сын турецких иммигрантов — тоже не остался в стороне. Он сказал, что жест Демирала является «крайне правым» и «символизирует террор и фашизм».

Кроме того, немецко-израильское общество, называвшее «Серых волков» угрозой евреям, а также армянам, грекам и курдам, призвало власти Германии запретить эту организацию. «Идеологическое превосходство этих фашистских националистов ставит под угрозу общественную безопасность», — заявил президент общества немецкий политик Фолькер Бек.

Мерих Демирал. Фото Reuters

Как отреагировала Турция?

На родине Демирала все на стороне защитника сборной. Узнав о начале расследования, Мерих еще раз написал в соцсетях ту же фразу Ататюрка: «Доброе утро, моя Турция, — написал он. — Как счастлив тот, кто может назвать себя турком!»

Министерство иностранных дел Турции спешно выпустило заявление, в котором раскритиковало действия УЕФА:

«Неприемлемо, что УЕФА начал дисциплинарное расследование в отношении нашего футболиста Мериха Демирала. В отчете, опубликованном Федеральным ведомством по охране конституции Германии в сентябре 2023 года, подчеркивается, что «серый волк» не обязательно может быть связан с правым экстремизмом. «Серый волк» также не является запрещенным символом в Германии. При таких обстоятельствах реакция немецких властей на Демирала сама по себе может считаться ксенофобской».

Многие турецкие политики высказались в поддержку Демирала. Так, официальный представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик назвал заявление МВД Германии и расследование УЕФА недопустимыми.

Кроме того, МИД Турции в среду вечером вызвало посла Германии Юргена Шульца, чтобы выразить ему протест из-за заявления немецких властей.

Что грозит Демиралу?

Защитник Турции может пропустить ближайший матч своей команды против Нидерландов, а также получить штраф. Нападающий сборной Албании Мирлинд Даку был дисквалифицирован УЕФА на два матча за скандирование оскорбительных кричалок в адрес македонцев после игры с Хорватией на Евро-2024.

А, к примеру, во время ЧМ-2018 футболисты сборной Швейцарии Гранит Джака, Джердан Шакири и Штефан Лихтштайнер избежали дисквалификаций, но были оштрафованы ФИФА на 10 тысяч швейцарских франков за демонстрацию провокационного политического жеста («орла») во время матча с Сербией.

Мерих Демирал. Фото AFP

Когда играет Турция?

Сборная Турции в четвертьфинале чемпионата Европы встретится с Нидерландами. Матч пройдет в Берлине в субботу, 6 июля. Решение по делу Демирала должно быть озвучено до этой игры.