Маркус Тюрам: биография сына легенды сборной Франции

История молодой звезды «Интера».

Маркус Тюрам

Дата рождения: 6 августа 1997 года

Место рождения: Реджо-нель-Эмилия (Италия)

Вид спорта: футбол

Амплуа: нападающий

Рост: 189 см

Игровой номер: 9

Команда: «Интер»

Детские годы Тюрама

Маркус Лилиан Тюрам-Юльен, известный как просто Маркус Тюрам, родился в итальянском городе Реджо-нель-Эмилия, расположенном между Пармой и Моденой.

Отец Маркуса — известный французский футболист Лилиан Тюрам, чемпион мира и Европы. Защитник был рекордсменом сборной по количеству матчей (142), пока его в 2022 году не обошел вратарь Юго Ллорис.

Интересно, что свое имя будущий футболист получил в честь известного борца за права темнокожих Маркуса Гарви. У него есть родной брат Хефрен, который тоже играет в футбол.

Тюрам-старший не хотел, чтобы его дети стали профессиональными футболистами. Он переживал, что сыновей постоянно будут сравнивать с ним, оказывая тем самым давление. Позже чемпион мира смирился с выбором Маркуса и Хефрена пойти по его стопам. Правда, когда первый сказал, что хочет играть на позиции защитника, как отец, Лилиан накричал на него. Пришлось смириться и стать нападающим.

«Не всем нравилась моя жизнерадостность, были постоянные сравнения. Расти рядом с папой было чудесно, но для меня это не стало преимуществом», — признавался сам Маркус.

В 2007 году Тюрам попал в академию «Олимпика», а в 2012-м перебрался в «Булонь». Параллельно с этим он усердно учился в американской школе. По его словам, отец очень хотел дать сыновьям хорошее образование и считал это важнее игры в футбол.

Лилиан Тюрам с сыновьями Маркусом и Хефреном. 2011 год. Фото Global Look Press

Футбольная карьера Тюрама: клуб и сборная

«Сошо»

В 2012-м Маркус стал игроком молодежной французской команды «Сошо», спустя три года дебютировал за основу. Нападающий нечасто выходил на поле и за два сезона забил всего один гол.

«Генгам»

Летом 2017 года Тюрам подписал контракт с другим французским клубом — «Генгамом».

В 2019 году форвард забил в добавленное время в матче с «ПСЖ», выбил топ-соперника из розыгрыша Кубка лиги и прервал беспроигрышную серию столичного клуба с предыдущего сезона.

В игре лиги 1 против «Ренна» Тюрам не реализовал пенальти на последних минутах, из-за чего «Генгам» вылетел в лигу 2. Маркус не смог сдержать эмоций и расплакался после финального свистка. Его успокаивали всей командой.

Всего за «Генгам» форвард провел 72 матча и забил 17 голов.

Маркус Тюрам в ФК «Генгам». 2017 год. Фото Global Look Press

«Боруссия» Менхенгладбах

В июле 2019 года «Боруссия» из Менхенгладбаха объявила о переходе французского нападающего за 12 миллионов евро. Тюрам-старший сначала был против этого трансфера, но лично посетил базу команды и остался доволен инфраструктурой немецкого клуба. Сам же Маркус был рад присоединиться к «жеребцам», ведь кумиром его детства был Марко Ройс, который в начале карьеры играл именно здесь.

Маркус быстро влился в немецкий чемпионат. Его голы помогли «Боруссии» пробиться в основной турнир Лиги чемпионов. Также он смог поразить ворота «Реала». Благодаря успешной игре Тюрам получил вызов в сборную Франции.

В декабре 2020 года произошел скандал с участием нападающего. В матче с «Хоффенхаймом» на 79-й минуте Тюрам плюнул в рот сопернику Штефану Пошу и получил красную карточку. После удаления соперник забил победный гол, а на Маркуса из-за этого поступка обрушился шквал критики. Кроме того, его оштрафовали на месячную зарплату и исключили из сборной.

Отвечать за сына пришлось даже его отцу: «Я полностью понимаю, что сейчас происходит в медиа. Я смотрел матч и был в шоке. Я даже спросил у себя, действительно ли это мой сын. После всего этого он объяснил мне, что был вне себя от гнева и оскорбил соперника ненамеренно, просто у него вылетела слюна. Он хочет, чтобы люди поняли, что это случилось непроизвольно».

За четыре сезона в «Боруссии» Маркус провел 134 игры и забил 44 гола.

«Интер»

1 июля 2023 года Тюрам на правах свободного агента перешел в «Интер». Итальянский клуб воспользовался ситуацией, когда Маркус решил не продлевать контракт с «Боруссией».

Первый гол за новую команду француз провел в матче 3-го тура серии А с «Фиорентиной». Маркус в дебютном сезоне стал с «Интером» чемпионом Италии и выиграл Суперкубок страны, внеся весомый вклад в успехи команды — 15 голов и 14 результативных передач за сезон.

После заключительного матча сезона серии А случился забавный момент. Маркус при праздновании скудетто у трибуны с тиффози поддержал скандирование обидной кричалки о сопернике «Интера» — «Ювентусе», за который много лет выступал его отец. Лилиан, вышедший вместе с семьями игроков миланцев на поле, в этот момент попытался отвесить сыну подзатыльник, а тот начал от него убегать.

Маркус Тюрам в «Интере». Фото Global Look Press

Сборная Франции

Вместе с юношеской сборной Франции в 2015 и 2016 годах Тюрам сыграл на двух чемпионатах Европы. Последний был успешным: французы стали чемпионами.

В 2022 году Маркуса буквально в последний момент внесли в заявку сборной Франции для участия в чемпионате мира из-за большого количества травмированных в команде. Он не был игроком основы, но все же выходил на замены и стал вице-чемпионом.

Второй крупный турнир с национальной командой для форварда — Евро-2024.

Маркус Тюрам в сборной Франции. Фото Global Look Press

Достижения Тюрама

«Интер»

Чемпион Италии (сезон-2023/24)

Обладатель Суперкубка Италии (2023)

Сборная Франции (до 19 лет)

Чемпион Европы U-19 (2016)

Личные

Лучший новичок месяца в бундеслиге (сентябрь, октябрь, ноябрь 2019)

Личная жизнь Тюрама

Маркус Тюрам не женат и детей не имеет. В настоящий момент не состоит в отношениях.

Помимо футбола он увлекается баскетболом, компьютерными играми, коллекционированием различных гаджетов и дорогих автомобилей. Тюрам предпочитает экстремальный вид отдыха. Например, однажды он принял участие в гонках в пустыне.

Маркус Тюрам — настоящий полиглот. Он владеет пятью языками: французским, английским, немецким, испанским и итальянским.

Маркус Тюрам. Фото Global Look Press

Сколько зарабатывает Тюрам

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, зарплата футболиста в «Интере» составляет 6,5 миллиона евро после вычета налогов.

По данным Transfermarkt на лето 2024 года, рыночная стоимость форварда оценивается в 65 миллионов евро.

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