Марко Амелиа: «Спаллетти дал понять игрокам, что дисциплина превыше всего»

Перед стартом сборной Италии на турнире в Германии интервью «СЭ» дал бывший вратарь «Скуадры адзурры», чемпион мира-2006 Марко Амелиа.

— Италия — действующий чемпион Европы, но никто не относит ее к фаворитам. Вы тоже пессимист?

— В моем понимании главными фаворитами являются Англия и Франция. Где-то чуть позади Германия, Испания. Что касается Италии, то ее ведь и перед Евро-2020 не считали фаворитом... Знаете, лучше начинать турнир без этого статуса.

— На момент прихода Лучано Спаллетти в команде накопился ворох проблем. Удалось ли тренеру исправить ситуацию?

— Нынешний состав видится мне сбалансированным по линиям. Думаю, что Спаллетти сделал оптимальный выбор. У нас крепкая сборная, составленная из качественных игроков, имеющих и титулы, и немалый международный опыт.

— Лучано установил достаточно жесткие нормы поведения для футболистов. Это плюс или минус для современного поколения?

— Спаллетти решил, что нужно с самого начала настроить весь коллектив только на работу. Он ввел определенные ограничения на игру на приставках, общение в социальных сетях, пользование телефоном. У сборной четкий распорядок дня, не допускаются никакие опоздания на обеды и ужины. Лучано дал понять всем, что дисциплина превыше всего. Думаю, что это плюс для ребят.

— В 2006 году Марчелло Липпи был с вами так же строг, как сейчас Спаллетти?

— Как раз нет. Кажется, нам было посвободнее, ха-ха! Но у нас присутствовал хороший самоконтроль, так что проблем не возникало.

— В начале этого года Спаллетти устроил нечто вроде показательного наказания и на время вывел форварда «Аталанты» Скамакку из сборной именно по дисциплинарным мотивам. После этого Джанлука провел в «Аталанте» фантастический отрезок сезона.

— Получается, что не только Лучано хороший учитель, но и Скамакка хороший ученик. Он ведь сделал правильные выводы и проявил характер. Джанлука сильно прибавил за последние несколько месяцев.

Джанлука Скамакка. Фото AFP

— Чего ждете от стартового матча с Албанией?

— Непростой соперник, тяжелая игра. Албанцы — крепкий орешек, их нельзя недооценивать. Если отнестись к этим ребятам свысока, можно получить немало проблем. Надеюсь, Лучано убедит наших парней в том, что считать первого соперника аутсайдером нельзя.

— Вы уже назвали главных фаворитов турнира. А кто может стать открытием?

— Интересно посмотреть на Грузию. Там не один Хвича, есть еще четыре-пять ярких фигур. Почему бы этой команде не стать открытием?

— Вернемся к Италии — что скажете про коллегу Доннарумму?

— Считаю его одним из лучших голкиперов в мире. Это один из лидеров «Скуадры адзурры».

— А как быть с той критикой, которая то и дело звучит в его адрес?

— Как быть? Можете написать дословно и заглавными буквами: те, кто критикуют Доннарумму, ничего не понимают во вратарском деле! На нашем голкипере многие пиарятся, а кто-то откровенно ему завидует. Человек с 15 лет на виду, это огромный талант и парень с устойчивой нервной системой. Он выступал за «Милан», сейчас — в «ПСЖ». Стал чемпионом Европы, где признан лучшим игроком турнира, и давно первый номер в сборной. При этом Доннарумма еще очень молод для вратаря: ему еще играть и играть.

— «ПСЖ» может подписать ему в пару россиянина Матвея Сафонова. У него будет шанс потеснить Доннарумму?

— Знаете, в футболе, конечно, всякое случается, но я не понимаю, как сегодня кто-то может выиграть конкуренцию у Джанлуиджи.

— Знаю, что по мере возможностей вы всегда следите за «Спартаком», в котором чуть не оказались в 2007 году. Что знаете о клубе на данный момент?

— Команду принял Деян Станкович, а это яркая фигура с сильным характером. Деян знает, как брать национальные титулы, а неудача в «Сампдории» не показательна: клуб тогда так лихорадило, что игрокам было не до футбола. Интересно посмотреть, как у Станковича пойдут дела в «Спартаке».

— Один из сыновей Деяна — вратарь. Как он вам?

— В прошедшем сезоне Филип выступал за «Сампдорию» в серии В. Он мне нравится, это талантливый голкипер с неплохим будущим. Права на него принадлежат «Интеру», где стать первым номером очень сложно, так что можно еще раз попытать счастья в аренде: ничего страшного в этом не вижу.

— Спортивным директором того «Спартака», куда вы чуть было не перешли, был Станислав Черчесов. Вы давно не общались?

— Не виделись, кажется, с 2018 года, когда я приезжал к нему на базу сборной России во время чемпионата мира. После этого созванивались несколько раз. Знаю, что он только что возглавил национальную команду Казахстана. Могу только пожелать ему удачи на новом месте! А еще удивлен тем, что Станислав не трудится в своей стране. Мы с ним немало общались в тот период, когда вели переговоры. Черчесов запомнился мне профессионализмом и харизмой, а еще умением держать слово. Нам, к сожалению, не удалось поработать вместе, но я всегда за ним с тех пор следил.

Станислав блестяще отработал на ЧМ-2018, брал чемпионские клубные титулы до и после того турнира. В моем скромном понимании вечно энергичный и столь опытный и профессиональный тренер Черчесов — достояние вашего футбола. Вот почему мне и странно, что он работает не в России, а за ее пределами.