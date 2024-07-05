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Тер Штеген снова приехал на большой турнир запасным вратарем. Нойер не должен играть с Испанией

5 июля пройдет матч 1/4 финала Евро-2024 Германия — Испания
Трофим Гондюреев
корреспондент отдела футбола
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Футболисты сборной Германии Марк-Андре тер Штеген и Мануэль Нойер
Марк-Андре тер Штеген и Мануэль Нойер.
Фото Global Look Press
Марк-Андре заслужил выйти, а Мануэль — посидеть.

Малейших усилий хватит, чтобы прочувствовать боль Марка-Андре тер Штегена. Вдумайтесь: вы много лет держите уровень одного из лучших в мире в своем деле, но к 32 годам так и не получили шанса представить родную страну на важном международном событии. Эта ситуация легко перекладывается на многие виды деятельности, футболом она не ограничивается.

Вратарь приезжал посидеть на Евро-2016 и два чемпионата мира — в России и в Катаре. Континентальный турнир в 2021 году пропустил из-за травмы колена, но нет сомнений, что не сыграл бы и там. На текущем домашнем первенстве тенденция продолжилась — в основе выходит только Нойер.

У тер Штегена набралось уже 40 матчей за сборную, киперу доверяли в Лиге наций, отборах на ЧМ, Кубке конфедераций и куче товарищеских матчей. Но не на больших турнирах. Когда говорят о схеме футбольной команды на игру, никогда не добавляют единицу в начало, вратарь ведь всегда один. В этом заключается большая, хоть и неизбежная, проблема позиции в целом.

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Решать ее приходилось словенцам, у которых одновременно были Облак и Ханданович. Много лет — бразильцам, у которых есть Алиссон и Эдерсон. Когда-то приходилось тем же немцам, в составе которых Леманн до упора с лавки смотрел на мастерство Кана. Йенс свой шанс в итоге получил, когда постаревший и откровенно сдавший конкурент поехал на чемпионат мира-2006 вторым. Тот турнир, к слову, тоже проходил в Германии, так что в появлении тер Штегена могла бы проявиться красивая цикличность. Не проявилась.

Марку не повезло угодить в одно время с Мануэлем Нойером, игравшим настолько революционно и прекрасно, насколько в принципе возможно. И раньше к выбору первого номера Германии вопросов не возникало, Ману их элементарно не оставлял выступлениями за «Баварию». К 2024 году ситуация изменилась.

Если говорить о прошедшем евросезоне, тер Штеген ни в чем не уступает Нойеру. Вратарь «Барселоны» лучше по количеству и проценту сейвов, а также по проценту сухих матчей, которых у Мануэля совсем мало. По PsxG — количеству предотвращенных голов — и одному из главных козырей мюнхенского голкипера — защитой вне штрафной — ситуация плюс-минус равная.

Сравнение статистики Нойера и тер Штегена в сезоне-2023/24 в национальных первенствах

38-летний Нойер переживает логичный спад, который ведет к завершению карьеры. Хорошо, что вообще вернулся на высокий уровень после тяжелой травмы. Тер Штеген же, наоборот, прибавляет от сезона к сезону. А каждый тренер все равно выбирает Мануэля. Почему так?

Судя по всему, дело исключительно в бэкграунде. Во-первых, опыт. Нойер 123 раза надевал футболку национальной команды. Он играл на четырех чемпионатах мира, один из которых выиграл, и проводит четвертый чемпионат Европы. Во-вторых, статус. Ману заслуженно считается одним из лучших вратарей в истории. Немец изменил роль голкипера на поле, что повлекло за собой масштабные сдвиги в фундаменте всей игры.

Именно по этим двум причинам, пока Нойер окончательно не уронит планку, играть в сборной будет он. Тер Штеген может хоть все рекорды ла лиги побить, места в старте ему не видать. Правда, есть ощущение, что уже через два года, на американском ЧМ, Мануэля не будет. Не дотянет. Марк точно рано или поздно дождется столь желанной возможности показать себя, и, кажется, осталось недолго.

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Статистика первых четырех матчей Германии на Евро говорит: неважно, кто защищает ворота, на результате это не сказывается. Нойер отразил семь из восьми ударов в створ (автогол Рюдигера не в счет), спокойно предотвратил 3,4 гола и всего разок вышел подчистить из штрафной. Тер Штеген с подобной задачей наверняка справился бы не менее успешно, разницы никакой.

Футболист сборной Германии Марк-Андре тер Штеген
Марк-Андре тер Штеген.
Фото AFP

Но и в соперниках еще не было никого уровня Испании. Мюнхенские болельщики уже в курсе, что Нойер, оказывается, способен ошибаться в самые важные моменты. Вратарь выронил мяч из рук в полуфинале лиги чемпионов, позволив «Реалу» сравнять, а впоследствии и пройти дальше. Предстоящий четвертьфинал против команды де ла Фуэнте как никогда остро ставит вопрос о необходимости выхода на поле Марка-Андре тер Штегена, а не Мануэля Нойера. Конкретно в июле 2024-го он просто надежнее и, возможно, более полезен даже в атаках. Нагельсманн умеет удивлять ходами. Пора это доказать.

В материале использованы данные fbref.com.

Мануэль Нойер
Марк-Андре тер Штеген
Футбол
Евро-2024
Сборная Германии по футболу
Сборная Испании по футболу
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