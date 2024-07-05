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«Французы устали получать нравоучения». Марин Ле Пен ответила Мбаппе на призывы голосовать за Макрона

Марин Ле Пен ответила Мбаппе на призывы голосовать за Макрона
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Марин Ле Пен и Килиан Мбаппе
Марин Ле Пен и Килиан Мбаппе.
Фото AFP, Global Look Press
Партия президента Франции проигрывает выборы.

Во Франции жарко — после крупной победы партии «Национальное объединение» на выборах в Европарламент президент Эммануэль Макрон объявил досрочные выборы уже в стране. Первый тур прошел 30 июня и завершился успехом партии Ле Пен — «Национальное объединение» набрало 33% голосов. Партия Макрона заняла третье место, набрав около 21%.

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С самого начала истории с выборами сборная Франции не осталась в стороне. Несмотря на выпущенное еще в начале чемпионата Европы заявление Федерации футбола, в котором говорилось о необходимости избавить команду от политических разговоров, сделать это не получилось.

Так, Килиан Мбаппе высказался на одной из первых пресс-конференций: «Я думаю, что это решающий момент в истории нашей страны, беспрецедентная ситуация. Евро очень важен в нашей карьере, но мы в первую очередь граждане Франции, и я не думаю, что мы можем быть оторваны от окружающего мира. Сегодня мы все видим, что экстремисты очень близки к победе, и у нас есть возможность выбрать будущее нашей страны. Вот почему я призываю всех молодых людей выйти и проголосовать... Франция должна отождествлять себя с ценностями разнообразия и терпимости. Это неоспоримо. Я очень надеюсь, что мы примем правильное решение».

Футболист сборной Франции Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе.
Фото Reuters

Маркус Тюрам тоже публично рассуждал о политике: «Я думаю, что ситуация печальная, очень серьезная. Я узнал о победе «Национального объединения» после матча против Канады. Мы в раздевалке все были немного шокированы. Мы должны сказать всем идти голосовать, бороться ежедневно, чтобы «Национальное объединение» не победило».

Мбаппе согласился с этими словами: «Я разделяю те же ценности, что и Маркус, я с ним. Не считаю, что он зашел слишком далеко. Он высказал свое мнение, и я с ним согласен».

После публикации результатов первого тура Килиан заговорил более радикально: «Ситуация действительно чрезвычайная. Больше, чем когда-либо, нам нужно пойти и проголосовать. Мы не можем оставить страну в руках этих людей. Мы видели результаты выборов — это катастрофа».

По всей видимости, нелюбовь между сборной Франции и «Национальным объединением» взаимна. Не так давно французские медиа обнаружили, что один из кандидатов от партии Ле Пен, Кристиан Перес, написал в соцсетях накануне ЧМ-2022 про сборную Дешама: «Я думал, что нелегальные мигранты возвращаются домой, а потом — бац! — оказалось, что это всего лишь псевдофранцузская сборная отправляется в Катар».

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Получился большой скандал. Но теперь ответ поступил от лидера партии «Национальное объединение»: «Высказывания Мбаппе? Французы устали получать нравоучения и выслушивать лекции. Господин Мбаппе — очень хороший футболист. Но тенденция миллионеров говорить людям, зарабатывающим 1400 евро в месяц, за кого голосовать, плохо воспринимается», — заявила Марин Ле Пен.

7 июля на выборах во Франции состоится второй тур — он станет решающим. Известно, что партия Макрона и левые (заняли второе место) заключили соглашение, по которому будут снимать кандидатов в пользу друг друга, чтобы не допустить крупной победы партии Ле Пен. Но пока выборы не прошли, в стране уже несколько дней происходят погромы — из-за политической ситуации даже ходят разговоры об отмене Олимпиады.

Сборная Франции сыграет с Португалией 5 июля на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге. Матч начнется в 22.00 по московскому времени.

Килиан Мбаппе
Евро-2024
Сборная Франции по футболу
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