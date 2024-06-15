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Ямаль — самый молодой игрок в истории Евро. В 16 лет оформил голевой пас!

Ямаль стал самым молодым игроком в истории чемпионатов Европы
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Ламин Ямаль.
Фото Global Look Press
Воспитанник «Барселоны» ударно начал Евро-2024.
Чемпионат Европы. Группа B
15 июн, 19:00. Olympiastadion (Берлин)
Испания
3:0
Хорватия

Испания в стартовом матче на Евро неожиданно легко разгромила крепкую Хорватию (3:0), которая на двух последних чемпионатах мира занимала места в топ-3. Все три мяча испанцы забили еще в первом тайме, а в одном из них поучаствовал самый молодой игрок в истории Евро Ламин Ямаль.

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Ямаль вышел в основе сборной Испании в возрасте 16 лет и 338 дней и стал самым молодым игроком в истории чемпионатов Европы. До него это звание принадлежало поляку Касперу Козловски, который в 17 лет и 247 дней появился на прошлом Евро в матче группового этапа как раз против испанцев (1:1). Но в отличие от Козловски Ламин выпорхнул на поле в стартовом составе — Каспер вышел на замену по ходу второго тайма.

16-летний вингер «Барселоны» еще и поучаствовал в третьем голе «красной фурии» — оформил голевую передачу после розыгрыша углового с правого фланга. Навес Ламина замкнул правый защитник Дани Карвахаль, для которого этот мяч стал первым за сборную, хотя он дебютировал почти 10 лет назад — в сентябре 2014-го. Теперь Ямаль — не только самый молодой игрок в истории Евро, но и самый юный ассистент в истории турнира.

Дани Карвахаль и Ламин Ямаль.
Фото Reuters

Ламин дебютировал за «красную фурию» в сентябре 2023-го в матче квалификации Евро-2024 против Грузии: вышел на замену вместо травмированного Дани Ольмо и на 74-й минуте забил первый мяч за национальную команду. Игра против Хорватии стал восьмой для Ямаля в составе сборной, в которых он отметился 3+6. Звания самого молодого футболиста и бомбардира в истории Испании также принадлежат ему.

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Ламин имел отличный момент, чтобы стать и самым юным бомбардиром в истории Евро. В начале второго тайма опасно бил из штрафной после передачи Педри, но голкипер хорватов Доминик Ливакович вытащил мяч из нижнего угла. «Даже Лионель Месси был не на таком уровне в этом возрасте. Ямаль делает уникальные вещи, его нельзя ни с кем сравнивать», — считает экс-форвард сборной Испании Фернандо Льоренте.

Фото Global Look Press

При этом Ламин думает не только о футболе. В Германию подросток взял с собой учебники, чтобы «посещать» онлайн-уроки. Удивительно, но футболист совмещает игру за «Барселону» и сборную Испании со школой. «Я привез с собой на Евро домашнее задание, потому что еще учусь в школе. У меня будут онлайн-занятия. Надеюсь, учитель на меня не рассердится», — поделился Ямаль.

Ламин Ямаль
Евро-2024
Сборная Испании по футболу
Сборная Хорватии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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