В среду, 16 июня, Россия во втором туре группового этапа Евро-2020 в Санкт-Петербурге сыграет с Финляндией.

Около 30 тысяч зрителей будет допущено на игру. Ниже — о том, как попасть на матч на «Газпром Арену», если вы еще не успели купить билет.

Можно ли еще купить билеты и где?

В продаже билеты еще есть, и их можно приобрести онлайн, но только на официальном ресурсе УЕФА. В Сети много сайтов мошенников, которые якобы продают билеты на матчи сборной и другие игры Евро в Санкт-Петербурге. В мае даже было инцидент, когда топ-менеджер петербуржец купил билет на игру России в VIP-ложу за 125 тысяч рублей и оказался жертвой мошенников. На них было возбуждено уголовное дело.

Сайты-фейки, которые активно предлагают купить билеты на матч с Финляндией, есть и сейчас. Но купить официальный билет без риска оказаться жертвой мошенников можно только на сайте УЕФА — https://euro2020-sales.tickets.uefa.com.

На игру с Финляндией там продают билеты первой и второй категории за 185 и 125 евро соответственно. Это места в секторах А и С на центральных и угловых трибунах.

А можно ли купить билеты с рук?

УЕФА не рекомендует покупать билеты с рук, так как ваши данные на билете должны совпадать с вашими документами.

После регистрации на сайте УЕФА и подачи заявки методом лотереи ее либо одобрят, либо отклонят. Одна заявка не может включать более трех билетов.

Нужен ли паспорт болельщика?

Для доступа на стадион нужно оформить паспорт болельщика, так как без него на арену вас не пустят сотрудники на досмотре. Центры выдачи паспортов болельщика есть на Невском проспекте в Санкт-Петербурге и в ТЦ «Питерлэнд» на Приморском проспекте.

Чтобы получить паспорт болельщика, нужно предоставить:

· персональные данные о гражданстве;

· ФИО;

· дату рождения;

· пол;

· данные паспорта;

· добавить фотографию;

· электронный и почтовый адрес.

После проверки этих данных Министерством цифрового развития, Министерством спорта и транспорта, а также МВД вам могут дать Fan ID.

С чем можно, а с чем нельзя приходить на стадион?

Противоэпидемический режим в России еще действует, поэтому все болельщики должны носить защитную маску в местах массового скопления людей. Стадион как раз к ним относится.

На входе у пришедших будут проверять температуру, паспорт болельщика и сам билет.

УЕФА составила целый список вещей, которые недопустимы при проходе на стадионы Евро-2020:

— еда и напитки в любой упаковке;

— пиротехнические средства;

— газовые баллончики, любые опасные вещества;

— крупноформатные фанатские баннеры, большие флаги;

— сумки больше формата А4;

— коляски и крупногабаритные предметы;

— дроны и лазерные указки;

— профессиональная аппаратура для видеосъемки;

— рекламные баннеры.

Основная рекомендация — приходить на стадион без всего лишнего и налегке.

Матч чемпионата Европы Финляндия — Россия покажет Первый канал. Начало трансляции на сайте и ТВ — в 15.45 (мск).