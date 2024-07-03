Футбол
Евро
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 11:45

Роналду был в шаге от самого позорного матча в карьере. Но в критический момент его пульс упал до минимума

Пульс Роналду упал до минимума в момент исполнения второго пенальти со Словенией
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Футболист сборной Португалии Криштиану Роналду.
Криштиану Роналду.
Фото Reuters
Криштиану вообще нервничает?

В понедельник сборная Португалии вышла в четвертьфинал Евро-2024 после победы в серии 11-метровых над Словенией (0:0, пенальти — 3:0). Команда Роберто Мартинеса праздновала успех благодаря фантастической игре голкипера Диогу Кошты. 24-летний футболист нейтрализовал выход один на один в овертайме и отбил три удара в послематчевых пенальти.

У португальцев была возможность завершить матч в дополнительное время. На 103-й минуте встречи словенский защитник Ваня Дркушич в своей штрафной сфолил на Диогу Жоте. Главный арбитр матча Даниэле Орсато назначил 11-метровый. Роналду подошел к точке, но не реализовал пенальти — его удар в красивом прыжке парировал Ян Облак. В перерыве между таймами Криштиану заплакал. 39-летнего футболиста утешали партнеры по сборной.

Криштиану Роналду заплакал после незабитого пенальти в&nbsp;матче со&nbsp;Словенией. Трагедия Роналду: не забил пенальти и разревелся! Но исправился в серии и прошел Словению

Форвард «Аль-Насра» получил шанс реабилитироваться в послематчевой серии пенальти со Словенией. Роналду пробил точно в левый угол ворот под штангу. Облак угадал направление, но не смог дотянуться до мяча. Криштиану вовсе не смутило давление после промаха в овертайме.

По данным компании WHOOP, частота сердечных сокращений Роналду в момент его второго пенальти составляла около 100 ударов в минуту. Это самый низкий показатель за весь матч! Пульс экс-игрока «Реала» замедлился со 170 до 100 ударов в минуту. Криштиану поборол стресс в самый важный момент для своей сборной.

Сердцебиение Криштиану Роналду замедлилось во время его удара в послематчевой серии пенальти со Словенией.
Фото WHOOP

Когда португальский полузащитник Бруну Фернандеш реализовал свой 11-метровый в серии, то сердцебиение Роналду составляло около 125 ударов в минуту. Пульс подскочил до 170 ударов после точного выстрела Бернарду Силвы, который в конечном итоге принес Португалии победу над Словенией.

Откуда и каким образом WHOOP получил данные частоты сердечных сокращений Криштиану? Всё очень просто. В мае 2024-го нападающий инвестировал в эту американскую компанию. Роналду стал официальным послом предприятия. Главным продуктом WHOOP является фитнес-браслет, измеряющий физическую нагрузку. Трекер также отвечает за восстановление и контроль сна человека.

Футболист сборной Португалии Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press

«WHOOP оказал серьезное влияние на мою жизнь как на поле, так и за его пределами, — говорил Криштиану. — Я ношу браслет во время тренировок, сна и восстановления. Это один из важнейших инструментов, помогающих мне улучшить свою игру и следить за своим здоровьем».

Криштиану Роналду и&nbsp;футболисты сборной Португалии после победы над Словенией (0:0, пен. 3:0). От слез Роналду до бенефиса Кошты. Вратарь спас Португалию от позора, но она в заложниках у Криштиану

Другим известным послом компании WHOOP является защитник Вирджил ван Дейк. Игрок «Ливерпуля» спал 7 часов и 46 минут перед матчем с Румынией (3:0) на Евро-2024, а также вздремнул днем 95 минут, чтобы восстановиться. Фитнес-трекер зафиксировал показатель нагрузки у ван Дейка — 20,1. Это количественная оценка уровня физической и умственной нагрузки, которой подвергается тело спортсмена в течение 90 минут игры.

Показатели Вирджила ван Дейка в день матча с Румынией на Евро-2024.
Фото WHOOP

«Забивать с пенальти иногда тяжело, — приводит слова Роналду после победы над словенцами в плей-офф Евро-2024. — За карьеру я реализовал более 200 11-метровых, но иногда бывает путаница, когда ставишь мяч на точку: как пробить — в правый угол, левый или по центру... В этом году я дважды не забил с пенальти, но сегодня мы выиграли. Думаю, футбол иногда должен быть справедлив, и сегодня Португалия, считаю, заслужила победу».

5 июля сборная Португалии встретится с Францией в 1/4 финала чемпионата Европы-2024. Железные нервы Роналду могут помочь его команде пробиться в полуфинал турнира в Германии.

Криштиану Роналду
Футбол
Евро-2024
Сборная Португалии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
0
Читайте также
Пульс Роналду упал до минимума в момент исполнения второго пенальти со Словенией
Парализованный гонщик Роберт Уикенс принял участие в тестах «Формулы Е»
В Союзе дачников рассказали, что нужно сделать садоводу до окончания лета
Роналду бьет антирекорды, отбирает решающие удары и проваливает их — но все в восторге. Как Португалия стала зависимой и несчастной от Криштиану Роналду
Более половины опрошенных россиян продают созданные ими изделия
Американский сценарист Роберт Таун умер в возрасте 89 лет
Популярное видео
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
Материалы сюжета: Евро 2024, плей-офф: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Газзаев считает, что у Франции будет превосходство в матче с Португалией
Газзаев — о матче Испания — Германия: «Победитель станет чемпионом Европы»
Стюарды избили болельщика во время матча 1/8 финала Евро-2024 Португалия — Словения
Пульс Роналду замедлился со 177 до 100 перед послематчевым пенальти в игре со Словенией
Радченко: «Слезы Роналду — большой и яркий пример для нашей молодежи»
Певец Эд Ширан выступил для сборной Англии перед четвертьфиналом Евро-2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Евро-2024: пары четвертьфиналистов и расписание матчей — даты, время начала и где смотреть трансляции

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости