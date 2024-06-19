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Обычный день Криштиану: установил суперрекорд, нанес больше всех ударов, победил. И это в 39!

Криштиану Роналду провел 26-й матч на чемпионатах Европы
Гоша Чернов
Корреспондент
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Криштиану Роналду в матче Евро-2024 Португалия — Чехия (2:1).
Фото AFP
20 лет на чемпионатах Европы.
Чемпионат Европы. Группа F
18 июн, 22:00. Red Bull Arena (Zentralstadion) (Лейпциг)
Португалия
2:1
Чехия

Во вторник, 18 июня, в матче 1-го тура группового этапа Евро-2024 сборная Португалии с трудом обыграла Чехию (2:1). Победный мяч в добавленное ко второму тайму время забил вышедший на замену Франсишку Консейсау.

Все 90 минут на газоне находился капитан сборной Португалии Криштиану Роналду, который до игры в соцсетях обратился к болельщикам с посланием.

«Португальцы, — написал он. — Сегодня начинается еще одна глава нашей истории. Я с любовью вспоминаю свой первый день в составе сборной — начало пути, полного испытаний и побед. Сейчас я имею честь быть рядом с командой чемпионов, полной таланта и амбиций. Благодаря вашей поддержке мы превращаем мечты в реальность. Давайте вместе бороться за еще один триумф. Когда мы вместе, нас не остановить. Вперед, Португалия!»

Криштиану Роналду в&nbsp;матче Португалия&nbsp;&mdash; Чехия (2:1). Роналду и Пепе вошли в историю, а волевую победу Португалии принес юный талант

Лучший бомбардир в истории национальных сборных на этот раз не сумел отличиться, но установил очередной рекорд, просто выйдя на поле. Турнир в Германии стал шестым чемпионатом Европы в карьере великого португальца. Позади Роналду остались его партнер по сборной Пепе и полузащитник национальной команды Хорватии Лука Модрич, которые сейчас выступают на пятом для себя континентальном форуме.

Кроме того, Криштиану обновил собственный рекорд по числу матчей на Евро: теперь у него их 26, а у идущего вторым Пепе — 20. На счету Роналду и масса других рекордов, связанных с чемпионатом Европы:

— наибольшее число сыгранных минут (2243)
— наибольшее число побед (13)
— наибольшее число матчей в качестве капитана (17)
— наибольшее число голов в финальной части (14)
— наибольшее число голов в отборочных турнирах (41)

Криштиану Роналду в борьбе с Томашем Холешем.
Фото AFP

В матче с Чехией Криштиану мог достичь еще одной серьезной планки и стать самым возрастным футболистом, когда-либо забивавшим на Евро. Сейчас капитану португальцев 39 лет, а рекорд удерживает экс-полузащитник сборной Австрии Ивица Вастич, которому на момент гола в 2008 году было 38 лет 257 дней. Впрочем, это достижение Криштиану может покориться в других матчах Евро.

Хоть он и не забил, но все равно оставался центральной фигурой встречи. Болельщики на стадионе в Лейпциге при объявлении состава выкрикивали его имя громче других и приветствовали каждое его касание.

Криштиану Роналду бьет по&nbsp;воротам в&nbsp;матче Португалия&nbsp;&mdash; Чехия (2:1). Роналду в тени партнеров по атаке в сборной. Теперь Португалия может справляться и без него?

Роналду был гораздо больше вовлечен в игру, чем на ЧМ-2022, когда он потерял место в основе по ходу турнира. В первом тайме он красивым движением создал момент для Витиньи, да и сам близко подбирался к голу. Криштиану мог забить головой, с разворота, со штрафного. В итоге Роналду нанес целых пять ударов по воротам — больше всех в матче.

Следующую игру Португалия проведет со сборной Турции. Матч состоится 22 июня.

Криштиану Роналду
Футбол
Евро-2024
Сборная Португалии по футболу
Сборная Чехии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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