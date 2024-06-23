Переобулся!

В субботу, 22 июня, сборная Португалии крупно обыграла Турцию — 3:0. Одним из главных событий этого матча Евро-2024 стал третий гол команды Роберто Мартинеса: на 56-й минуте Криштиану Роналду выскочил из-за спин защитников и оказался с мячом в штрафной перед вратарем, а слева находился его партнер по сборной — Бруну Фернандеш. Форвард мог забить сам, но вместо этого Роналду неожиданно отдал пас — Фернандеш легко сделал счет 3:0.

Этот альтруистичный поступок Криштиану широко обсуждается в социальных сетях. Дело в том, что нападающий «Аль-Насра» находится в шаге от очередного рекорда — 39-летний Роналду пока не забивал на этом турнире, но он может стать самым возрастным автором гола в истории чемпионатов Европы. Тем не менее Криштиану этим действием повторил другое достижение — теперь у него и у чешского полузащитника Карела Поборски по восемь голевых передач на чемпионатах Европы. Больше нет ни у кого.

После игры внимательные зрители в соцсетях обратили внимание на бутсы Роналду. В первом тайме он играл в зеленых, а на второй вышел в розовых и в них же ассистировал Фернандешу.

На первый взгляд, в этом нет ничего необычного — футболисты часто меняют обувь в перерыве. Но при ближайшем рассмотрении бутс выяснилось, что на них написано «Матильда». Игроки часто наносят на свою экипировку имена — свои или близких. У Роналду родственников с таким именем нет, а вот у Фернандеша есть семилетняя дочь Матильда, к которой отсылает празднование голов Бруну (он закрывает уши руками, как любит делать девочка).

Фото Dean Mouhtaropoulos, Getty Images

Никто из игроков пока не подтвердил информацию, поэтому пока все это можно назвать лишь теорией. Но велика вероятность, что Роналду в перерыве позаимствовал бутсы у Фернандеша и ассистировал Бруну в его собственной обуви. Можно сказать, что таким образом Криштиану вернул должок своему партнеру по команде.

Благодаря победе над Турцией сборная Португалии обеспечила себе первое место в группе и досрочно вышла в плей-офф Евро-2024. В среду в Кельне команда Роберто Мартинеса проведет заключительный матч первого этапа против Грузии.