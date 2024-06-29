Обсудили работу Лучано в «Зените», побег Манчини в Саудовскую Аравию и сетку плей-офф Евро-2024.

На Евро-2024 работает целый ряд тренеров, в разные годы связанных с клубами РПЛ. Бельгийцев возглавляет экс-спартаковец Доменико Тедеско, швейцарцев — его «одноклубник» Мурат Якин, блестящую работу с Австрией делает трудившийся на менеджерской позиции в «Локомотиве» Ральф Рангник. Но самым успешным в России из участников этого чемпионата Европы был Лучано Спаллетти, который дважды — в 2010-м и сезоне-2011/12 — приводил «Зенит» к чемпионству.

О том, насколько успешной у него получается работа в России, я поговорил с журналистом одного из ведущих спортивных изданий Италии Corriere dello Sport Роберто Майдой, а также с одним из ведущих спортивных видеоблогеров России Нобелем Арустамяном, давним поклонником и знатоком кальчо.

Взгляд из Италии: «Спаллетти — сильный тренер, но странный парень»

— Удовлетворены ли работой Лучано Спаллетти в сборной Италии?

— До сих пор он был только клубным тренером, и это его первый опыт в национальной команде, — говорит Роберто Майда. — Он привык тренировать много, каждый день внушать игрокам свою тактику, систему игры. В сборной времени на это гораздо меньше. К тому же Спаллетти принял команду посреди отборочного цикла.

Пока он свою работу выполняет. Команда смогла квалифицироваться на Евро и вышла из сложной группы, пусть и с решающим голом в ворота хорватов на 90+8-й минуте. Но это хороший результат для нынешнего уровня итальянского футбола.

Лучано Спаллетти. Фото AFP

— Правильно ли говорить, что уровень Спаллетти как тренера выше уровня большинства его игроков?

— Он пришел в сборную на волне чуда, которое сотворил в «Наполи», выиграв с ним скудетто более чем через 30 лет. О Спаллетти всегда спорили, у него есть как много почитателей, так и достаточно критиков.

Вообще, по правде говоря, он странный парень. Его очень легко вывести из себя, с ним сложно иметь дело. Когда он принял национальную команду, я был уверен, что у него будут проблемы с коммуникацией с прессой, с вызовом игроков. Но его уровень как специалиста высок. Вместе с Доннаруммой это два главных плюса «Скуадры адзурры».

— Его стычки с журналистами — исключение или правило?

— Скорее правило — у него с прессой часто возникают сложности. Все зависит от дня и настроения. Даже сегодня (разговор шел вскоре после матча Италия — Хорватия. — Прим. «СЭ») с одним журналистом сцепился, хотя команда вышла из группы! В его реакции все зависит от того, как задан вопрос.

— Его чемпионство с «Наполи» стало большой сенсацией для Италии?

— Повторяю — чудо! Причем он выиграл скудетто без борьбы, еще, по сути, в январе, очень легко. В той серии А просто все сложилось в его пользу. Немного не повезло в Лиге чемпионов с «Миланом», но в чемпионате он чуть-чуть забуксовал только в марте, но к тому времени дело уже было почти сделано. Это точно была лучшая работа в его карьере, и по такому случаю Спаллетти даже нанес татуировку на запястье с итальянским флагом и тремя трофеями, которые он выиграл с «Наполи».

— То, что он оттуда ушел после золотого сезона, стало шоком?

— Нет, это было абсолютно нормально с таким владельцем, как у «Наполи» (кинопродюсером Аурелио де Лаурентисом. — Прим. «СЭ»). С ним тоже сложно иметь дело. Два непростых человека встретили друг друга — и хоть и добились большого успеха, именно такого конца этой истории все и ожидали.

— Меньше чем через три месяца Спаллетти возглавил сборную Италии. Это стало сенсационным поворотом?

— Никто не мог ожидать, что Роберто Манчини уйдет таким образом в такой момент (разорвал контракт и возглавил сборную Саудовской Аравии на намного большие деньги. — Прим. «СЭ»). И это после того, как он сказал, что хочет тренировать сборную до Евро включительно. И тут федерация вдруг теряет его и решает назначить Спаллетти, потому что он был самым ценным тренером на рынке в тот момент.

— Какую роль, на ваш взгляд, в его карьере сыграли несколько лет работы в «Зените» из Санкт-Петербурга?

— Это был важный этап в его карьере, поскольку до него Лучано не завоевывал чемпионских титулов. Да и после «Зенита» в его жизни это произошло только в «Наполи». Помню, как он праздновал победу в российской лиге, сорвав с себя футболку, кажется, в десять градусов мороза в Санкт-Петербурге! Я же говорю — странный парень, ха-ха!

Даниеле Бальдини и Джанлуиджи Буффон. Фото AFP

Нобель Арустамян: «Приглашение в штаб Буффона, приезд на базу Дель Пьеро и Баджо — оригинальные ходы. Но в кальчо безвременье по большим именам»

— По-твоему, Спаллетти делает в сборной Италии хорошую работу? — спрашиваю коллегу.

— Надо учитывать ситуацию — ведь Роберто Манчини резко уехал в Саудовскую Аравию, где ему дали жирный контракт, и он бросил Италию посередине отборочного цикла Евро, который она, по большому счету, проваливала. Спаллетти взял команду в сложной ситуации, встряхнул. Он делал достаточно оригинальные вещи.

— Например?

— Взял в штаб Буффона. Не как ассистента, а просто как человека, который одним своим присутствием напоминает всем о силе итальянского футбола, передает игрокам правильный дух. Это было неожиданное решение.

За пять дней до отъезда команды в Германию он пригласил на базу десяток лучших футболистов Италии в истории: Дель Пьеро, Баджо, Тотти... Опять же — показать молодым футболистам силу кальчо. Они пообщались. Тот же Дзакканьи, автор гола Хорватии, говорил, что разговор с Дель Пьеро вдохновил его. Кстати, его гол, который вывел команду из группы, очень похож на гол Алессандро на ЧМ-2006 в полуфинале в Дортмунде в ворота немцев.

Эти вещи от Спаллетти — очень прикольные. Он и журналистов может подколоть, говорит: «Если бы я боялся не выйти из группы, то был бы на вашем месте». Лучано проделывает большую работу. Понятно, что у него не самые великие игроки, и требуется время, чтобы их к его футболу адаптировать, — но, мне кажется, он все равно работает хорошо.

— А как тебе материал, который есть в его распоряжении?

— Считаю, что у Италии очень средняя команда. Если брать по составу, то одна из слабейших за долгие годы. Когда в атаке играют Ретеги и Скамакка, при всем к ним уважении, это не то, что было раньше. То же касается обороны. Классно играет Калафьори — но это не Мальдини, Каннаваро, Бонуччи или Кьеллини. Да, есть страсть, мотивация, но думаю, что для итальянцев итог матча с Хорватией — очень хороший, как и факт выхода из группы со второго места, без нервотрепки и подсчета очков и забитых мячей с третьего. А в целом мне кажется, что сборная Италии вряд ли нас сильно удивит. Доннарумму все хвалят, он проводит великолепный турнир. Но в остальном пока очень средняя команда — по крайней мере по фамилиям.

— А могла она быть сильнее, позови Спаллетти кого-то еще — Локателли и далее по списку? Кого-то из ветеранов...

— А кого — Иммобиле? Не считаю, что это суперфорвард. Да, он лучший бомбардир в истории «Лацио» и так далее, но это не человек, который делает разницу. Это не Роберто Баджо, которого не взяли на исходе карьеры. Локателли, наверное, Спаллетти мог бы пригласить. Но, на мой взгляд, проблема кальчо в том, что в нем безвременье по большим именам. Звезда в этой команде одна — Доннарумма. Возможно, ею станет Калафьори. Кьеза был звездой, но у него были «кресты», и он за два года явно потерял форму.

Плюс не забудем, что итальянцы пропустили два чемпионата мира подряд — в России и Катаре. Сыграй команда на ЧМ-2022, у ее игроков был бы другой статус, другая узнаваемость. В конце концов, другой уровень футбола, который придает опыт участия в таких турнирах. Но этого не было.

Роберто Манчини. Фото AFP

— Манчини сейчас в Италии считается предателем?

— Его не любят. Когда он уехал в Саудовскую Аравию, забыли даже, что он выиграл Евро-2020. Причем тогда Манчини очень любили. Но вот это решение уйти во время цикла... Причем он как все преподносил — сначала говорил одно, а через две недели позировал на официальной презентации с футболкой саудовцев и контрактом на десятки миллионов Евро. Но все равно этот человек выиграл Евро для Италии, и, наверное, спустя время эта обида пройдет.

— Какой потолок у сегодняшней «Скуадры адзурры»?

— У Италии — хорошая половина сетки. В 1/8 она вышла на Швейцарию — это уже нормально, можно играть. Дальше, скорее всего, Англия, которая пока оставляет очень неоднозначное впечатление. На мой взгляд, хорошим итогом для Италии будет четвертьфинал. 1/8 финала — средний. Полуфинал — суперуспех.

— Кто пока больше всех нравится на Евро?

— Испания. В матче с Италией испанцы очень понравились. Понятно, что прибавит Франция. Понятно, что очень высокий потенциал у Англии, но она его пока не реализует. И очень сильная команда у Португалии. Все говорят — Роналду, Роналду, но там много других отличных футболистов. Думаю, либо Испания, либо Португалия будет в финале.