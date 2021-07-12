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«Господи, спасибо, что у нас есть регби и крикет». Реакция соцсетей на финал Евро-2020

Отдел футбола «СЭ»
Отдел футбола «СЭ»
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Сегодня, 06:15
11 июля. Лондон. Италия — Англия — 1:1, пенальти — 3:2. Грустные английские фанаты после матча. Фото AFP
11 июля. Лондон. Италия — Англия — 1:1, пенальти — 3:2. Грустные английские фанаты после матча. Фото AFP
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Собрали мнения после матча Италии и Англии.
Италия — Англия

«Это не конец для этой молодой сборной Англии, это только начало. Поздравления Италии, вы заслужили это», — мнение главного эксперта английского футбола Гари Линекера.

Зато в комментариях к этой записи полыхает настоящий огонь.

«Пьяные толпы перед матчем. Слабое управление. Переоцененные игроки. Выпустить молодых игроков бить пенальти. Мистер Саутгейт, вам нужно на многое дать ответ. И спасибо Господу за регби и крикет», — негодует сэр Майкл Тэйк, бывший член парламента от консервативной партии.

«Саутгейт не лез в бутылку, играл слишком осторожно и бросил детей на серию пенальти. Не извлек никаких уроков из поражения от Хорватии на ЧМ-2018».

«Это чистое безумие. Почему никто не говорит о том, что он выпустил на пенальти двух неразогретых игроков и 19-летнего мальчишку. Это просто ненормальное поведение».

Высказался даже премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

«Невероятно обидное завершение Евро-2020. Но Гарет Саутгейт и его сборная Англии играли как герои. Они сделали нашу страну снова гордой и заслуживают большого уважения», — написал он.

В комментариях его чаще всего спрашивают: так будет в понедельник обещанный выходной или нет?

«Футбол едет в Рим», — эта фраза дня не миновала и Instagram издания Bleacher Report.

«Джиджи спас опять», — шутит популярный футбольный аккаунт 433, представляя, как голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма удерживает Кубок Европы в виде падающей Пизанской башни.

Футбольный Instagram американского канала ESPN нашел твит болельщика с ником Кэмерон, который еще в 2013 году предсказал, что в финале Евро-2020 Англия проиграет Италии в серии пенальти. «Ничто это не изменит», — уверенно закончил он. И оказался прав.

«Восхитительно», — гласит обложка La Gazzetta dello Sport.

Фото в Instagram сборной Италии, которое не требует никакой подписи: ночной Рим после победы.

«Синее небо над «Уэмбли»! Какая невероятная команда!», — поздравил «адзурри» Джанлуиджи Буффон.

«Чемпионы Европы... Ребята, великолепно... Поздравляю всех, победы вернулись в Италию», — пишет Андреа Пирло.

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Материалы сюжета: Финал Евро 2020 Италия — Англия: дата и время матча, новости и обзор, результат игры 11 июля 2021 года