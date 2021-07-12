«Господи, спасибо, что у нас есть регби и крикет». Реакция соцсетей на финал Евро-2020

Собрали мнения после матча Италии и Англии.

«Это не конец для этой молодой сборной Англии, это только начало. Поздравления Италии, вы заслужили это», — мнение главного эксперта английского футбола Гари Линекера.

This is not the end for this young. @england side, it's just the beginning. Congratulations to @azzurri. You deserved it. — Gary Lineker ? (@GaryLineker) July 11, 2021

Зато в комментариях к этой записи полыхает настоящий огонь.

«Пьяные толпы перед матчем. Слабое управление. Переоцененные игроки. Выпустить молодых игроков бить пенальти. Мистер Саутгейт, вам нужно на многое дать ответ. И спасибо Господу за регби и крикет», — негодует сэр Майкл Тэйк, бывший член парламента от консервативной партии.

#Euro2020Final #EURO2020 #EnglandvsItaly



Those drunken yobs beforehand

Weak management

Overpaid players

Getting young players to take penalties

Mr Southgate you have a lot to answer for

Thank goodness for rugby and cricket — Sir Michael Take CBE (@MichaelTakeMP) July 11, 2021

«Саутгейт не лез в бутылку, играл слишком осторожно и бросил детей на серию пенальти. Не извлек никаких уроков из поражения от Хорватии на ЧМ-2018».

Southgate bottle it, played it way too safe never kicked on and threw kids on for pens. Not learned a thing from Croatia 2018. — stujohn (@stujohn4) July 11, 2021

«Это чистое безумие. Почему никто не говорит о том, что он выпустил на пенальти двух неразогретых игроков и 19-летнего мальчишку. Это просто ненормальное поведение».

It's honestly crazy. People are not talking about how he got two players cold from the bench to take pens and a 19 year old kid. This just isn't normal behaviour from Southgate — Champions of Europe ??? (@carefreewb) July 11, 2021

Высказался даже премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

«Невероятно обидное завершение Евро-2020. Но Гарет Саутгейт и его сборная Англии играли как герои. Они сделали нашу страну снова гордой и заслуживают большого уважения», — написал он.

That was a heartbreaking result to end #Euro2020 but Gareth Southgate and his @England squad played like heroes. They have done the nation proud and deserve great credit ??? — Boris Johnson (@BorisJohnson) July 11, 2021

В комментариях его чаще всего спрашивают: так будет в понедельник обещанный выходной или нет?

Can we still have our bank holiday? — Aaron Goddard (@aarongoddard1) July 11, 2021

«Футбол едет в Рим», — эта фраза дня не миновала и Instagram издания Bleacher Report .

«Джиджи спас опять», — шутит популярный футбольный аккаунт 433, представляя, как голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма удерживает Кубок Европы в виде падающей Пизанской башни.

Футбольный Instagram американского канала ESPN нашел твит болельщика с ником Кэмерон, который еще в 2013 году предсказал, что в финале Евро-2020 Англия проиграет Италии в серии пенальти. «Ничто это не изменит», — уверенно закончил он. И оказался прав.

«Восхитительно», — гласит обложка La Gazzetta dello Sport .

Фото в Instagram сборной Италии, которое не требует никакой подписи: ночной Рим после победы.

«Синее небо над «Уэмбли»! Какая невероятная команда!», — поздравил «адзурри» Джанлуиджи Буффон.

«Чемпионы Европы... Ребята, великолепно... Поздравляю всех, победы вернулись в Италию», — пишет Андреа Пирло.