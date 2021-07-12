«It's coming to Rome!» Как в Италии празднуют победу на Евро-2020

Гуляет вся страна, и даже инсайдеры превратились в болельщиков.

Итальянцы, как и полагается главной команде турнира, переделали главную песню турнира на свой лад и сделали из этого лучший футбольный мем лета.

Лучший игрок финала Леонардо Бонуччи прокричал «It's coming to Rome!» в камеру дважды.

Столь масштабную компанию по троллингу англичан поддержала и итальянская компания по производству автомобилей Fiat. «Теперь мы можем кричать вслух, «It's coming to Rome!» Футбол вернулся в Италию прямиком с «Уэмбли». Спасибо за путешествие, это было незабываемо», — написали представитель бренда в Instagram.

В аккаунте сборной Италии в Instagram всю ночь творился настоящий праздник. Такой же, какой своими сейвами в серии пенальти Джанлуиджи Доннарумма устроил на Пьяцца-дель-Пополо, одной из площадей Рима.

Доннарумма — отдельная радость для итальянских фанатов. После такого турнира его могут простить даже болельщики «Милана». 22-летний вратарь признан лучшим игроком Евро-2020.

? 3 clean sheets, 9 saves

? Semi-finals penalty shoot-out hero

? Final penalty shoot-out hero



UEFA's team of Technical Observers have named Italy goalkeeper Gianluigi Donnarumma as their Player of the Tournament ???#EURO2020 | #ITA pic.twitter.com/HWGnaHLGkK — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 11, 2021

Итальянский отдел статистического портала Opta вспомнил стабильность Доннаруммы в послематчевых одиннадцатиметровых. «Джанлуиджи Доннарумма выиграл все 5 матчей, в которых его команды доходили до серий пенальти: 3 в клубе и 2 в сборной Италии. Супермен», — говоритOptaPaolo.

5/5 — Gianluigi Donnarumma has won each of the five games in which his team has faced penalty shootouts: three for his club and two for the National Team. Superman.#ItaliaInghilterra #Euro2020Final #EURO2020 pic.twitter.com/41uCXUa6Ge — OptaPaolo ? (@OptaPaolo) July 11, 2021

Один из главных инсайдеров Италии Фабрицио Романо минимум на одну ночь может забыть о трансферах и порадоваться за соотечественников. «Никогда не недооценивайте Италию! Никогда!», — написал Романо в Twitter.

Never undestimate Italy. NEVER. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 11, 2021

Спустя какое-то время он выложил видео с ликующими на улицах Милана болельщиками.

La Gazzetta dello Sport отдельно отметила вклад в чемпионство травмированного защитника Леонардо Спинаццолы. В четвертьфинале с Бельгией футболист «Ромы» порвал ахилл и выбыл на полгода, но до повреждения он был одним из лучших игроков турнира.

Stampelle in aria e saltelli di gioia: la prima medaglia ? per Spinazzola #Europei https://t.co/IW5RTQLwha — La Gazzetta dello Sport (@Gazzetta_it) July 11, 2021

Спинаццола присутствовал на скамейке запасных во время игры и вышел на награждение на костылях. Сборной Италии оценила порыв своего футболиста и отправила его получать медаль первым.

?? An amazing gesture from the Italian players and staff to send injured Leonardo Spinazzola to be the first who gets his winners' medal. Class. ??? pic.twitter.com/wIuid0psNP — OGCOM (@OGambling) July 11, 2021

Итальянцы во второй раз в истории завоевывают крупный трофей 11 июля. Впервые подобное случилось на чемпионате мира 1982 года. Тогда «Скуадра адзурра» оказалась сильнее ФРГ (3:1) на мадридском «Сантьяго Бернабеу».

Сборная Италии при Роберто Манчини не проигрывает уже на протяжении 34 игр, но главный виновник торжества остается скромным: «Об этом даже нельзя было мечтать, но парни были невероятны, у меня нет слов: великолепная команда».