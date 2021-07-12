«It's coming to Rome!» Как в Италии празднуют победу на Евро-2020
Итальянцы, как и полагается главной команде турнира, переделали главную песню турнира на свой лад и сделали из этого лучший футбольный мем лета.
Лучший игрок финала Леонардо Бонуччи прокричал «It's coming to Rome!» в камеру дважды.
Столь масштабную компанию по троллингу англичан поддержала и итальянская компания по производству автомобилей Fiat. «Теперь мы можем кричать вслух, «It's coming to Rome!» Футбол вернулся в Италию прямиком с «Уэмбли». Спасибо за путешествие, это было незабываемо», — написали представитель бренда в Instagram.
В аккаунте сборной Италии в Instagram всю ночь творился настоящий праздник. Такой же, какой своими сейвами в серии пенальти Джанлуиджи Доннарумма устроил на Пьяцца-дель-Пополо, одной из площадей Рима.
Доннарумма — отдельная радость для итальянских фанатов. После такого турнира его могут простить даже болельщики «Милана». 22-летний вратарь признан лучшим игроком Евро-2020.
Итальянский отдел статистического портала Opta вспомнил стабильность Доннаруммы в послематчевых одиннадцатиметровых. «Джанлуиджи Доннарумма выиграл все 5 матчей, в которых его команды доходили до серий пенальти: 3 в клубе и 2 в сборной Италии. Супермен», — говоритOptaPaolo.
Один из главных инсайдеров Италии Фабрицио Романо минимум на одну ночь может забыть о трансферах и порадоваться за соотечественников. «Никогда не недооценивайте Италию! Никогда!», — написал Романо в Twitter.
Спустя какое-то время он выложил видео с ликующими на улицах Милана болельщиками.
La Gazzetta dello Sport отдельно отметила вклад в чемпионство травмированного защитника Леонардо Спинаццолы. В четвертьфинале с Бельгией футболист «Ромы» порвал ахилл и выбыл на полгода, но до повреждения он был одним из лучших игроков турнира.
Спинаццола присутствовал на скамейке запасных во время игры и вышел на награждение на костылях. Сборной Италии оценила порыв своего футболиста и отправила его получать медаль первым.
Итальянцы во второй раз в истории завоевывают крупный трофей 11 июля. Впервые подобное случилось на чемпионате мира 1982 года. Тогда «Скуадра адзурра» оказалась сильнее ФРГ (3:1) на мадридском «Сантьяго Бернабеу».
Сборная Италии при Роберто Манчини не проигрывает уже на протяжении 34 игр, но главный виновник торжества остается скромным: «Об этом даже нельзя было мечтать, но парни были невероятны, у меня нет слов: великолепная команда».
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