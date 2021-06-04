Дюпин ворвался в заявку России на Евро. Еще полгода назад «Рубин» был им недоволен и искал замену в «Зените»

Казанцы интересовались Луневым, которого Дюпин вытеснил из сборной.

Вратарем «Рубина» Юрием Дюпиным интересуется «Зенит», он попал в состав сборной на Евро-2020 и называет себя чуть ли не лучшим голкипером в РПЛ.

Собкор «СЭ» в Казани Владислав Зимагулов объясняет, что было не так в игре Дюпина и почему в «Рубине» в этом сезоне даже были готовы его заменить.

Дюпин говорит, что он лучший в РПЛ. Это не совсем так

Сегодня Дюпин — открытие весенней части сезона, чуть ли не лучший вратарь этого года и игрок сборной России, который поедет с командой на Евро-2020 третьим голкипером. Сумасшедший прорыв для 33-летнего футболиста, который еще осенью проигрывал конкуренцию Никите Медведеву.

Себя Дюпин ценит выше, чем других вратарей РПЛ, опираясь на статистику xG по ожидаемым и пропущенным мячам.

«Посмотреть статистику достаточно, даже если последние два сезона взять. Есть такой коэффициент xG — сколько должен был пропустить вратарь. Это чисто коэффициент, который указывает на игру вратаря, не команды. И если посмотреть за последние два сезона, то там все будет понятно. Это созданные стопроцентные моменты у ворот, которые должны стать голом. Там шкала определенная есть. Если вратарь должен был пропустить 30 голов за сезон, а пропустил 27, — считается, что это хороший вратарь. Я лучший по этим цифрам», — сказал вратарь «Рубина» в выпуске «Коммент.Шоу».

Коэффициент xG.

В прошлом сезоне у «Рубина» действительно был выдающийся показатель по ожидаемым пропущенным мячам — +15,45. То есть «Рубин» должен был пропустить 43 мяча, но получил лишь 28. Это самый высокий показатель в лиге сезона-2019/20. Но важно учитывать, что не всегда это сейвы: голевые моменты соперника могли быть не реализованы в том числе и из-за промахов нападающих, а не только из-за игры вратаря.

В завершившемся сезоне разница пропущенных мячей с ожидаемыми пропущенными голами у «Рубина» минимальная — 0,21. То есть казанцы пропустили ровно столько, сколько создали соперники. Самый большой показатель в этом сезоне у «Химок» — Лантратов должен был пропустить на 8,25 гола больше, чем в итоге случилось. То есть по последнему сезону аргумент Дюпина не совсем корректен.

По сейвам Юрий тоже не в числе лучших: с 36 спасениями его опережают тот же Лантратов (38), Сафонов (40), Максименко (41) и Беленов (48). При этом у Гильерме всего 20 сейвов, но он лидер по сухим матчам в лиге. И прямой корреляции с результатами команды тут нет. Скорее, это говорит об уровне защиты и о том, что вратарю приходится часто вступать в игру.

Высокие показатели Дюпина по сейвам и высокая разница ожидаемых пропущенных мячей с фактическими, скорее, говорят как раз о том, что проблемы есть в защите «Рубина», которая многое позволяет соперникам у своих ворот.

При этом по игре на линии Дюпин действительно выглядит лучше многих вратарей лиги и совершил много важных спасений, что помогло «Рубину» забраться так высоко в таблице. Но минусы в его игре тоже есть, и, если брать все критерии, он явно не лучший в лиге.

Юрий Дюпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Дюпин средне играет ногами. В «Рубине» даже думали о новом вратаре

Юрий рассказывал, что самый жесткий разнос Слуцкий устроил ему после поражения от «Ростова» 0:2 в Казани в первом круге. Тогда казанцы из-за травм и коронавируса потеряли многих лидеров и играли полурезервным составом (не было Кварацхелии, Деспотовича, Уремовича и Ин Бома). Тогда тренер пихал именно вратарю.

«После «Ростова» Слуцкий меня разнес. Полтора часа теории мне посвятил. Он показывал мне ошибки и говорил: «Как так можно играть вратарю премьер-лиги?»

В том матче Дюпин пропустил два мяча от Хорена Байрамяна: первый — в ближний угол, потеряв ворота при смещении, второй — после ошибки Тарасова, оказавшись один на один с соперником.

Ключевая ошибка перед первым голом не попала в кадр: Дюпин разыгрывал свободный удар и выбил мяч на Романа Еременко. После его неточного ввода и пошла голевая атака.

В предыдущем туре с «Химками» в гостях Дюпин тоже привез один из двух голов: выкатил мяч прямо на Конате, после удара которого пустые ворота на добивании поразил Глушаков.

Разнос после «Ростова» вряд ли был связан только с одной игрой. Скорее, с тем, что ошибки случались в серии матчей, претензии накопились и были высказаны. После поражения от «Ростова» Слуцкий даже стал использовать Медведева, но хватило лишь на два матча. Второй вратарь ошибался не при игре ногами, а на выходах. В итоге осенью казанцы оказались с двумя вратарями, у которых была серия голевых ошибок, и без очевидного первого номера.

По данным «СЭ», в «Рубине» зимой даже изучали варианты для подписания нового вратаря.

Но весной игра Дюпина преобразилась. Да, сильно лучше играть ногами он не стал, но важные сейвы с пенальти и с игры перевесили все минусы. Хотя проблема остается, и Слуцкий в интервью «СЭ» это признавал.

— Дюпин — один из лучших вратарей сезона, сделал много важных спасений, определенно помог «Рубину» и вызван в сборную. Но вас устраивает его игра ногами?

— Юра должен стабилизировать это. Он знает, что мы очень зависим от его игры ногами. И он зависим от этого компонента. Иногда его игра потрясающая — сложные мячи он выбивает первым касанием в нужные точки, — а порой этого нет.

Не могу сказать, что у него это великолепно получается или плохо. Он точно это умеет, раз иногда демонстрирует. Ему нужно просто это качество стабилизировать, чтобы получалось не 5 точных передач из 10, а хотя бы 8.

Согласно данным Instat, у Дюпина один из худших процентов точных передач среди основных вратарей РПЛ в этом сезоне — лишь 79% в среднем за матч (21 точная передача из 27). Для примера: у Лунева и Гильерме, отцепленных от сборной, 90% и 94% точности передач. В основном у Дюпина проблемы как раз с длинными передачами, как и отметил Слуцкий: 12 точных из 17 в среднем за игру — 70%. У Максименко (85%), Гильерме (85%), Акинфеева (80%), Джанаева (78%), Рыжикова (77%) и многих других вратарей РПЛ этот показатель выше.

Данные Instat.

Оговоримся: Дюпин — действительно классный голкипер, который здорово играет на линии и на выходах, особенно ярко показав это весной. Но его игра ногами — проблема, которая в первой части сезона сказывалась на результатах команды. В системе игры Слуцкого вратарь должен качественно играть в пас.

Дюпин не против перехода в «Зенит», а «Рубин» интересовался Луневым

«Рубин» не могла не смутить история с желанием Дюпина поиграть в «Зените». Какой бы смысл голкипер ни вкладывал в эти слова, сама риторика вызывает недоумение.

«А вы как думаете, если «Зенит» сделает предложение, от этого нужно отказываться или нет? У нас в России? Я думаю, от таких предложений никто бы не отказался. Это реально шанс. Это статус, Лига чемпионов, топ-клуб. Три года подряд чемпионы. Если тебе представляется возможность в самом лучшем клубе России на данный момент играть - и играть на самом высоком уровне, в Лиге чемпионов и везде, — от этого не стоит отказываться», — сказал вратарь «Рубина» в «Коммент.Шоу».

Позже Дюпину даже пришлось объясняться за эти слова в Instagram перед болельщиками, но осадок остался. В «Рубине» явно не обрадовались таким разговорам вратаря, который во многом благодаря работе штаба Слуцкого достиг статуса вратаря сборной.

А между Дюпиным, Луневым и всеми разговорами о трансферах вратарей есть прямая связь. По информации «СЭ», «Рубин» следил за ситуацией с Луневым и его переговорами о новом контракте с «Зенитом». Казанцы были не против подписать вратаря зимой и контактировали с его представителями. Сам Лунев тогда всерьез рассматривал вариант переезда из России в европейский чемпионат. В частности, к нему был интерес от турецкого клуба, но голкипер не стал рисковать перед Евро и уезжать в незнакомую лигу.

Лунев рассчитывал, что попадет на чемпионат Европы, где сможет проявить себя и привлечь внимание. Ситуация похожа на ту, что была у Кузяева осенью, ведь Лунев тоже свободный агент. Пока самый вероятный вариант - что вратарь продлит контракт с питерским клубом, который предлагает ему соглашение на 3 года. Если с Европой все-таки не получится, то нет смысла менять «Зенит» на «Рубин» или другие клубы России ниже рангом. Из-за этих метаний Лунева и возник интерес «Зенита» к Дюпину, который боялся потерять своего вратаря и осторожно прощупывал вариант замены.

Сейчас в «Рубине» говорят, что Дюпин не продается и нужен клубу. Со стороны действительно выглядело бы нелогично отказываться от вратаря сборной, который совершил такой прорыв в карьере, крайне мотивирован и весной приносил клубу огромную пользу. Но все может поменяться, если голкипер опять будет привозить голы и не стабилизирует свою игру.