Спасибо за такую волшебную Испанию, Евро-2024!

Обозреватель «СЭ» — о финале, чемпионе и серебряном призере главного турнира лета.

Хит Queen — снова не для англичан

На берлинском «Олимпиаштадионе» гремела «куиновская» «We are the champions», под которую у угла поля перед трибуной со своими болельщиками праздновали испанцы. 38-летний Хесус Навас, словно Ламин Ямаль, который на 21 год (!) младше, забрался на плечи капитану Альваро Морате, а их дети носились по полю и пинали... пластиковую бутылку. И взлетал в воздух Луис де ла Фуэнте, возможно, главный герой этого чемпионата — и уже не верилось, что месяц назад широкая публика о нем мало что знала. И прыгали игроки, и взлетали в тот же самый воздух кудри Марка Кукурельи, которые можно было бы распределить на пятерых лысых — и хватило бы всем.

Сам же Ямаль и Нико Уильямс, который на четыре года старше, но на самом деле еще тоже пацан пацаном, в момент награждения сидели рядом и с трудом могли осознать происходящее. Карьера только началась, а эти таланты с совсем юным лицами уже — чемпионы Европы! И столько всего для этого чемпионства сделали, при том что им двоим суммарно — столько же лет, сколько Навасу, единственному оставшемуся в команде чемпиону мира-2010, роль которого внутри сборной и для испанской прессы журналист Marca Виктор Ромеро Санчес в нашем разговоре сразу после полуфинала охарактеризовал словом «тотем». Говоря проще — предмет культа...

На берлинском «Олимпиаштадионе» гремела «куиновская» «We are the champions», и я думал о том, что эта великая британская музыка идеально подошла бы под первую в истории зарубежную победу сборной Англии на международных турнирах. Что сейчас заливался бы слезами счастья мой недавний собеседник, 66-летний Роб, который в восемь лет попал с отцом на тот самый финал чемпионата мира-1966, когда одну из решающих ролей сыграл советский судья на линии Тофик Бахрамов, а форвард англичан Джеффри Херст (до турнира не забивший за сборную ни одного гола, проведший в ней всего четыре месяца и считавшийся твердым запасным) сделал хет-трик, и Англия на «Уэмбли» стала чемпионом мира. Это было 58 лет назад — и вот Роб шел на матч, когда «Три льва» могли выиграть большой турнир № 2 в своей истории.

И не жалели бы ладоней и глоток другие мои собеседники, болельщики «Дерби Каунти», отец Уэйн и сын Макс. Папа работает бухгалтером, сын — в компьютерной компании. Папа родился в 1970-м, через четыре года после единственного английского титула, а сын — в 1998-м, и впервые оказался с отцом на великих футбольных матчах в те же восемь лет, что и Роб — со своим. Это был чемпионат мира в Германии, и вот 18 лет спустя Уэйн с Максом снова здесь. И они говорят: «Да, мы играли плохо, нам повезло с более легкой половиной сетки, мы два раза были на волоске от вылета. Но должны же мы когда-то сделать это!»

Я слушал их — и пропитывался симпатией к этим людям и их мечте. Но болел все равно за Испанию, которая по игре на этом турнире оказалась на голову выше всех, обыграла каждого соперника без исключения и дала лишь один повод усомниться в своем превосходстве — во время четвертьфинала с Германией. Теперь ясно, что это был для команды Луиса де ла Фуэнте первый настоящий момент истины. Попробуй прийти в себя, когда получаешь в свои ворота мяч на самом исходе основного времени, и ты к этому моменту уже заменил всю группу атаки.

Но «Красная фурия» взяла себя в руки, и Микель Мерино забил ударом головой с отклонением после навеса Дани Ольмо очень красивый мяч в самом конце овертайма. А теперь, в финале, Испания еще лучше отреагировала на гол Коула Палмера. В четвертьфинале был хотя бы отрезок нервозности и растерянности. Здесь же испанцы вообще не смутились, сразу снова пошли вперед — и тезка Мерино, его одноклубник по «Реал Сосьедад» Микель Ойярсабаль, замкнул прострел Марка Кукурельи.

Микель Ойярсабаль празднует гол в ворота Англии. Фото Reuters

Испанский и неиспанский золотой гол одновременно

Не вскочить с кресла «Олимпиаштадиона», не закричать в секунду гола Ойярсабаля, заменившего Морату и забившего за эти минуты столько же, сколько капитан — за весь Евро, было невозможно. Ведь что это был за гол! Он и испанский, и неиспанский одновременно.

Испанский — потому что все разыграно низом, с идеально расчерченными передачами. Неиспанский — потому что они были вертикальными либо диагональными, и короткие среди них отсутствовали. Все уместилось в десять секунд. Когда на табло замерли цифры 85.45, центральный защитник Ляпорт у своей штрафной еще только увидел открывание Кукурельи слева, но вместо напрашивавшегося безопасного паса на край поступил гораздо рискованнее — отдал вертикальную передачу Фабиану Руису. Тот мгновенно передал ее через центральную линию (то есть тоже вертикально) Дани Ольмо, а герой четвертьфинала и полуфинала в одно касание «шведой» вырезал вперед на Оярсабаля. То есть расстояние от штрафной до штрафной прошли за три передачи.

А до ворот — за пять. Ойярсабаль в касание переадресовал мяч налево Кукурелье, и тот — тоже единственным касанием — сильно прострелил к линии вратарской на ближнюю штангу, откуда успевший добежать туда Ойярсабаль в падении пробил мимо Пикфорда в сетку. На табло в этот момент было 85.55. За десять секунд покрыли фактически все поле!

Вот такова эта Испания, которая в разы быстрее «поздне-тикитачной». Чем, собственно, от ее второго гола Англии отличается первый, когда на табло значилось время 46.09? Фабиан Руис со своей половины поля отдает вертикальный пас вдоль бровки Дани Карвахалю, который, на мой взгляд, провел феноменальный турнир. Тот в касание внешней стороной стопы (Карвахаль! В касание! «Шведкой»!) пробросил мяч дальше вперед — на ход Ямалю. Опять же — больше чем полполя за две передачи.

И вот тут Ламин включает другую сильную сторону этой «Красной фурии» — скоростной дриблинг, индивидуальные действия, которые прежнее поколение применяло гораздо реже, чем эти два молодца — Ямаль и Нико Уильямс. Первый с мячом сместился в центр от Люка Шоу, а в это время очень важный запутывающий маневр сделал Ольмо — он ворвался в центр штрафной и увел за собой Кайла Уокера. Уильямс слева остался абсолютно открыт, удобно получил мяч от Ямаля и четко пробил в дальний нижний угол.

Снова за время атаки — ни одной промежуточной передачи, все быстро, вертикально, в развитие. А когда потребовалось повозиться с мячом, чтобы обострить ситуацию, — Ямаль с удовольствием это сделал. И не для себя, а для команды. Для ее гола.

Нынешняя сборная Испании очень быстра и легконога. Ее прежняя версия — и на ЧМ-2018, и на ЧМ-2022 — стала по сравнению со славным поколением трех побед подряд на больших турнирах гораздо более тягучей. Ее несложно было просчитать, смоделировать — что удалось и Станиславу Черчесову на чемпионате мира в России, и его марокканскому коллеге в Катаре. Мяч у той «Красной фурии» ходил хоть и безошибочно, но долго — соперники, хоть и «обезмяченные», успевали перестроиться, организовать подстраховку. Если у них с концентрацией на протяжении 90, а при необходимости и 120 минут оставался порядок — Испанию можно было раскусить.

Перестроенную команду де ла Фуэнте раскусить гораздо сложнее, потому что она способна включать разные режимы. Тики-така среди них тоже присутствует, но скорее, как я уже заметил в тексте после полуфинала с Францией, не как атакующий, а как оборонительный инструмент. А в атаку пиренейцы предпочитают играть гораздо быстрее — нет, не длинными, но средними передачами, как в случаях с обоими их голами в ворота Пикфорда.

Футболист сборной Англии Гарри Кейн после вручения серебряных медалей Евро-2024. Фото Reuters

Англия не могла набрать физические кондиции по ходу турнира. У нее в стране слишком изматывающий чемпионат

Мои собеседники из славного города Дерби перед игрой сказали важную вещь: «Испания — лучшая команда на этом турнире. И, чтобы победить ее, надо, чтобы Англия выдала свой лучший матч. Даже еще лучше, чем в первом тайме с голландцами».

Удалось ли это англичанам? Конечно, нет. И, по мне, было бы странно, если бы это произошло. Испания прошла примерно на одном высочайшем уровне весь турнир. Англию большую его часть лихорадило. «Красная фурия», даже во времена Евро-2008, ЧМ-2010 и Евро-2012 не одерживавшая пяти побед подряд, тут обыграла Хорватию, Италию, Албанию, Грузию, Германию и Францию, то есть легко вышла с первого места из группы смерти и попала в более сложную половину сетки плей-офф. Есть ведь разница в том, пройти ли на одном и том же этапе Германию у нее дома или Швейцарию, не правда ли?

Да, была версия, что Англия набирает физические кондиции по ходу турнира — и поэтому в таком хорошем, убедительном стиле победила в полуфинале голландцев. Но это оказалось иллюзией и не могло ею не быть. Потому что АПЛ — слишком изматывающая, энергозатратная лига с тяжелейшим сезоном. Это вам не чемпионат СССР с 16 командами, когда Валерий Лобановский мог к тому же увозить команду на долгие сборы — что зимой, что перед ЧМ или Евро. У киевского мэтра, исповедовавшего научный подход к футболу, была возможность эту науку применять так, как он посчитает нужным.

У Саутгейта такой возможности нет и близко. Недаром после финала он посетовал, что сборная выглядела уставшей, и один лишний день на подготовку у «Красной фурии» сыграл для этой разницы немалую роль. Я бы тут вспомнил не только об игровых нагрузках у клубов АПЛ, но и о том, что летом у них нет времени закладывать функциональную базу — почти все они ездят по коммерческим турнирам на другие континенты, и тут не до «физики». Один раз англичане могли показаться отлично готовыми — но и то это продолжалось тайм. В финале явно свежее уже были красно-желтые.

«Как вам Саутгейт?» — спросил я отца и сына, болельщиков «Дерби Каунти». «По-моему, мы оба его любим, правда? — обратился Уэйн к отпрыску, и тот подтвердил. — Тактически очень подкован, умеет распределять силы по турниру. В конце концов, мы со времен сэра Альфа (Рэмси. — Прим. И.Р.) не играли в финалах чемпионатов мира и Европы, а при Гарете делаем это уже второй раз!»

Сын Макс добавил: «Даже поколению Руни, Джеррарда и Лэмпарда не удавалось проходить не то что так далеко, а даже до полуфинала. Его результаты, причем не разовые, говорят сами за себя. Мы бы, конечно, хотели, чтобы наша сборная играла как Испания. Но она так не может. Мы никогда не показывали прекрасный футбол, но у нас всегда предельные ожидания. И справляться с такой психологической нагрузкой уже какой раз подряд — это дорогого стоит».

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт проходит рядом с трофеем Евро-2024. Фото Reuters

Все это резонные замечания. Саутгейт, безусловно, обладает умением строить команды. На пресс-конференции после выхода в финал он вспоминал, как впервые дошел до полуфинала на ЧМ-2018 (он, кстати, сказал: «В России»), но тогда не обладал достаточным опытом подведения футболистов к таким играм, который с тех пор обретен.

Саутгейт умеет строить коллективы, которые стабильно доходят до решающих стадий чемпионатов мира и Европы, и это — качество, которое ни в коем случае не стоит недооценивать. Но сделать команду-чемпиона ему пока так и не удалось. Кто-то скажет — не повезло, ведь с Италией три года назад англичан отделила от победы серия пенальти, теперь Испания выиграла с помощью гола на 86-й минуте.

Но, во-первых, это две совершенно разные истории, и в 2021-м против интересной, но тоже далеко не совершенной «Скуадры адзурры», тем более дома, шансов у англичан было не в пример больше. И тогда у британцев, помимо преимущества своего поля, были очень убедительные матчи вроде 4:0 с Украиной в четвертьфинале. А сейчас — один тайм. И соперник по финалу — совершенная, пусть и молодая, Испания.

Мне все же кажется, что для победы в финале нужно быть менее расчетливым и более смелым человеком, чем Гарет Саутгейт. И вполне допускаю, что если на его место придет тренер, который не станет «рушить мир до основания», а возьмет из этой сборной все лучшее, включая отличный коллектив, игровую дисциплину и стремление пахать в обороне, но даст этакий апгрейд в смелости, агрессии, прессинге — Англия выиграет-таки впервые с 1966 года большой международный турнир.

Но может быть и другая крайность — придет какой-нибудь революционер-утопист, разнесет в щепки все, что строил Саутгейт, и возведет на этом месте что-то неудобоваримое, что не примут игроки и не даст результата. Впрочем, любые перемены несут в себе такую альтернативу, и бояться их, оставляя на десятилетия нечто привычное и незыблемое, — значит стоять на месте и смотреть, как другие в это время убегают вперед.

Так, как это сделали испанцы, которые искали, искали — и нашли.

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте с золотой медалью Евро-2024. Фото AFP

Де ла Фуэнте — MVP чемпионата

Для меня главной фигурой этого Евро стал не кто-то из игроков, даже испанских, — недаром так трудно было определить MVP. Да, Родри — «позвоночник» этой команды, но разве меньший вклад в победу внес Дани Ольмо, решивший исходы четвертьфинала и полуфинала, а в концовке финала, уже при 2:1, вынесший мяч головой из пустых ворот после удара Гехи? Да и ложный рывок, которым он перед голом Уильямса отвлек внимание Уокера, забывать не стоит.

А Ямаль с Уильямсом? Каждый из них, как считает, например, Юрий Семин, с которым мы общались в день финала, тоже заслуживал звания самого ценного игрока турнира. А какие важные роли играли Карвахаль, Фабиан Руис? Так я скоро и всю «Красную фурию» перечислю.

Но такой командой — какой, кстати, до турнира ее никто не видел — ее сделал только де ла Фуэнте. Человек, который свою заслугу видит только в том, что взял в заявку правильных футболистов — но произошло это, по мнению тренера, лишь потому, что он очень хорошо знал большинство из них по сборным, с которыми выигрывал Евро на U-19, U-21, выходил в финал Олимпиады в Токио, а затем, уже на взрослом уровне, брал Лигу наций.

Я спросил перед стадионом встреченных мною болельщиков сборной Испании, оказавшихся, правда, мексиканцами, которые дружат уже 45 лет и регулярно ездят вместе на большие футбольные турниры, хорошо ли они знали де ла Фуэнте до турнира. Именно как для иностранцев, симпатизирующих «Красной фурии», этот вопрос был показательным. Свои-то, понятно, знали. А вот дружественные одноязычные чужие...

Один сказал, что знал очень мало, другой — что не знал почти ничего. Думаю, это довольно показательно. Испанская футбольная федерация, назначая нового тренера вместо Луиса Энрике, исходила не из блеска имени для широкой публики, то есть не из соображений популизма, а из стратегии.

Тренера молодежки нет смысла назначать в первую сборную, когда уже опытное поколение находится в самом расцвете. Он может прийти туда со своими особенными принципами работы, которые подходят мальчишкам, но не «катят» со звездами. Когда же настала пора проводить смену поколений и есть тренер, который с юношескими и молодежной сборной выигрывал все, — это идеальный вариант.

Журналист Marca Виктор Ромеро Санчес привел мне конкретный пример важного кадрового решения от де ла Фуэнте. На ЧМ-2022 Родри играл на месте центрального защитника, а в опорной зоне был (и, по-моему, даже капитанил) ветеран Серхио Бускетс. Не факт, что тренер-прагматик, предпочитающий опытных игроков и их условную надежность в противовес молодецкой нестабильности, решился бы убрать легенду. Но де ла Фуэнте сделал это. А еще сделал ставку на Кукурелью вместо Жорди Альбы, и, наконец, отвел ключевую роль в атаке Уильямсу и Ямалю.

Это сейчас кажется, что Ямаля не может не быть в сборной. Но помню (извините уж за пример из хоккея), как критиковали Уэйна Гретцки в бытность его генеральным менеджером сборной Канады на Олимпиаде-2006 в Турине за то, что не взял туда 18-летнюю восходящую суперзвезду Сидни Кросби, и «Кленовые листья» бесславно проиграли в четвертьфинале сборной России — 0:2, а победную шайбу у нашей команды забросил 20-летний Александр Овечкин. Прими такое решение не Гретцки, а кто-то еще — слова выбирались бы совсем другие.

Но иногда молодого суперталанта не берут, а команда побеждает — так, как это произошло со сборной Аргентины на домашнем для нее ЧМ-1978, когда главный тренер Сесар Луис Менотти не вызвал юного Диего Марадону, но «Альбиселесте» впервые выиграли мировое первенство.

И все же лучше всего, когда есть и результат, и перформанс вундеркинда. Как это произошло у де ла Фуэнте и Ямаля. Иной тренер, может, Ламина и взял бы, но подпускал аккуратно. Луис же просто сделал его основным игроком, а тот на турнире сам забрал себе роль одного из ключевых футболистов. И даже хотел первым или вторым взять Кубок. Но тут уж опытные его бережно осадили.

Очень надеюсь, что когда-нибудь у меня будет желание и потребность вспоминать, что я работал на первом большом международном турнире Ямаля и своими глазами видел, как он на переправе с 16-летия к 17-летию стал чемпионом Европы. И стал первым европейцем, забившим на континентальном первенстве еще до наступления семнадцати.

Может, по этому факту мы когда-нибудь и будем больше всего вспоминать о Евро-2024. А может, благодаря тому, что это был первый шаг новой испанской команды-династии, которая составит виртуальную конкуренцию предыдущей. Со стороны кажется, что у нее для этого есть все.

Пока же восторжествовала справедливость, и чемпионат Европы выиграли те, кто и должен был это сделать. Меньше всего до турнира можно было предположить, что одна команда выступит настолько сильнее всех остальных. И тем более, что это будет не условная Франция, а Испания.

Последний раз настолько большую разницу даже не исходя из результатов, а из масштаба футбола, его размаха я видел на клубном уровне в 2011 году, когда «Барселона» Пепа Гвардиолы в одну калитку убрала в финале Лиги чемпионов на «Уэмбли» «МЮ» сэра Алекса, и казалось, что эти сине-гранатовые — цари и боги надолго. Оказалось, что вовсе нет — и испанцам надо приводить этот близкий для них пример, как можно растерять то, что, кажется, уже у тебя в руках.

И все же давайте жить сегодняшним днем, вкушать его плоды и говорить спасибо футболу, который улыбается нам щедрой улыбкой и дарит такие команды, как эта сборная Испании Луиса де ла Фуэнте.