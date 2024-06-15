Футбол
Евро
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 22:30

Испания уступила по владению мячом — впервые за 136 матчей! Но показала, как собирается выиграть Евро

Испания уступила по владению мячом впервые за 136 матчей
Марк Бессонов
Заместитель шефа отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Родри (сборная Испании) и Матео Ковачич (сборная Хорватии).
Фото Reuters
Ламин Ямаль.
Фото AFP
1/2
Разгром Хорватии впечатляет.
Чемпионат Европы. Группа B
15 июн, 19:00. Olympiastadion (Берлин)
Испания
3:0
Хорватия

Сколько раз мы слышали, что клубный футбол и футбол сборных — почти два разных вида спорта. Если в первом случае ставка на системный подход и каждодневные тренировки может стать гарантом успеха на дистанции, то на краткосрочных международных турнирах на первый план выходят другие вещи — в первую очередь физическая подготовка, эмоциональный настрой и психологическая устойчивость.

Удерживать высокое качество командных взаимодействий на чемпионатах мира и Европы — дело очень тяжелое и неблагодарное. Потому в последние 10 лет на больших турнирах сборных торжествовали не догматичные команды, а те, кто был лучше готов в моменте и подстраивался под быстро меняющиеся обстоятельства.

Футболисты сборной Испании праздуют гол в&nbsp;ворота Хорватии в&nbsp;матче Евро-2024. С Испанией снова не скучно. Хорватия — не безнадежна даже после 0:3

Вот и сейчас в качестве главных фаворитов Евро изначально рассматривались сборные Англии и Франции — команды, под завязку набитые звездами. Но первые же матчи турнира заставили нас обратить внимание на два других коллектива — из Германии и Испании. Немцы растоптали шотландцев в матче-открытии 5:1 и сделали это без ярко выраженного форварда, а успех принес четкий гейм-план Нагельсманна и топовое взаимопонимание футболистов. Местная пресса в восторге, и теперь ожидания от бундестим улетели куда-то за облака.

С Испанией произошла похожая история. В первом туре «красная фурия» уже в первом тайме прошлась катком по сборной Хорватии (3:0) и продемонстрировала, что и с Моратой на острие, и с молодыми Уильямсом и Ямалем в качестве игроков поддержки можно деклассировать одну из самых опытных команд континента. А главное — теперь понятно, что банду Луиса де ла Фуэнте также можно вписывать в число главных фаворитов.

Ламин Ямаль.
Фото AFP

Испанцы не удивили ни в одном компоненте — все тот же контроль мяча, высокая линия обороны и ставка на позиционные атаки. Но, как и любая матерая команда, эта сборная умеет грамотно разыгрывать разные сценарии. В случае с первым голом поймали хорватов на высоко поднятой линии защиты. Во втором в роли бомбардира выступил скрытый герой полузащиты Руис. В третьем Карвахаль замкнул подачу с фланга из центра штрафной. С одной стороны — необычные заходы для испанцев (на тики-таку это мало походило), с другой — а кто-то сомневался, что исполнители такого класса умеют решать и подобные эпизоды?

Во втором тайме фаворит просто доводил дело до логического завершения. Хорваты в отличие от шотландцев не остались в меньшинстве, потому совсем уж неприличный счет на табло мы не увидели. Но испанская сборная показала, что умеет контролировать игру и не придумывает себе проблемы на ровном месте (как это было с той же Хорватией на прошлом Евро). Что интересно — испанцы впервые за 136 матчей уступили сопернику по владению мячом (47 процентов против 53), но общая картина воспринималась даже более цельно, чем когда команда бесконечно перекатывала мяч при Луисе Энрике. Контроль не просто за счет владения, а через позиционную оборону с обилием вертикальных передач — такого в исполнении испанцев мы не видели давно. Но главное — пока это дает результат.

Родри — хребет, обеспечивающий баланс. И это еще один козырь «красной фурии». Опорник «Ман Сити» не только рулит игрой, но и выполняет огромный объем черновой работы. Если с гениальным, но малоподвижным Бускетсом Испания была уязвима в переходных фазах, то Родри за счет своей энергии и чтения игры в зародыше гасит атаки соперников, которые могли стать голевыми. Да, с Хорватией привез пенальти, но там низко села вся команда.

Конечно, переоценивать команду де ла Фуэнте пока все же не стоит. Разгром Хорватии — значимое достижение, но шашечные не показали ничего стоящего, а остроту начали создавать, когда соперник сам сбавил обороты.

Ламин Ямаль. Ямаль — самый молодой игрок в истории Евро. В 16 лет оформил голевой пас!

В любом случае Испания достала свои козыри, но турниры сборных — вещь непредсказуемая. Сколько раз мы видели, когда начинавшая за здравие команда затем терпела фиаско (как было с Нидерландами на Евро-2008), и наоборот, когда после провала в стартовом туре обороты набирались после паузы (пример — Испания на ЧМ-2010). Так что пока фиксируем — «красная фурия» сделала большой шаг к плей-офф, но дальше может произойти все что угодно. Все-таки суперзвезд в атаке нет, а значит, ставка и дальше будет делаться на систему.

Футбол
Евро-2024
Сборная Испании по футболу
Сборная Хорватии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
1
0
Читайте также
Шути Гатва сыграл в сериале «Доктор Кто»
Названы главные звезды Евро-2024
В Москве при купании в пруду в районе Солнцево утонула 12-летняя девочка
Тарасенко - истребитель, Боб – ликвидатор, а «Флорида» - в одном рывке от чемпионства. Что произошло в третьем матче финала Кубка Стэнли
Визит кораблей РФ на Кубу стал народным зрелищем для жителей Гаваны
Туман и двоение в глазах. Инфекционист рассказал о первой помощи при ботулизме
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: Евро 2024, групповой турнир: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Евро 2024: результаты матчей чемпионата Европы 15 июня
Италия победила Албанию. Онлайн-трансляция матча Евро-2024
Сборная Италии одержала волевую победу над Албанией на Евро-2024
Ямаль: «В восторге от победы и своего дебюта на Евро»
Модрич — о поражении от Испании: «Один из матчей, в которых все валится из рук»
Мората вышел на чистое четвертое место в списке лучших бомбардиров сборной Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ямаль — самый молодой игрок в истории Евро. В 16 лет оформил голевой пас!

Почему отменили гол Хорватии после пенальти? И где красная Родри?

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости