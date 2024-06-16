Испания восхищается Ямалем, Италия изучает расклады для выхода в плей-офф. Реакция европейских СМИ

Что пишут после побед над Хорватией и Албанией.

Италия и Испания — главные конкуренты по группе B. Обе команды стартовали на Евро-2024 с побед, но оформили их в разном стиле. «Красная фурия» изящно разгромила Хорватию (3:0), забив все мячи еще в первом тайме. «Скуадра адзурра» начала защиту чемпионского титула нервным камбэком с Албанией (2:1) — главного аутсайдера квартета.

La Gazzetta dello Sport: Италия в шаге от выхода в 1/8 финала

— Все как ожидалось, даже несмотря на молниеносный гол Байрами и момент Маная в концовке, который сильно нас испугал. Испания и Италия завершают первый игровой день в группе B с тремя очками. Конечно, подопечным Луиса де ла Фуэнте пришлось пострадать меньше, чем нам: они разгромили Хорватию со счетом 3:0, забив все голы уже в первом тайме.

Успех с Албанией с меньшей разницей мячей делает нас зависимыми от «красной фурии», но означает, что мы в шаге от плей-офф. Более того, уже в следующем матча команда Спаллетти может выйти в 1/8 финала с первого места — нужна победа над Испанией и потеря очков Хорватией в матче с Албанией. Сложный сценарий, но не невозможный.

Ламин Ямаль. Фото Global Look Press

Marca: в 16 лет футбол смотрят с друзьями в гостиной, а Ямаль олицетворяет сборную Испании!

— 16-летний Ламин Ямаль символизирует смелость испанского дебюта на чемпионате Европы. В этом возрасте, который больше подходит для того, чтобы с друзьями смотреть футбол в гостиной, он действует в атмосфере счастья и постоянно ищет возможности забить. Ямаль играл так, как будто в Берлине проводили Лигу будущего! Вместе с ним команда одержала убедительную победу.

Похоже, к веселью Ямаля присоединится и вся Испания. Такой старт — витамин для болельщиков, у которых возникли сомнения в команде после изнурительного сезона. Испания сразу превратилась в одного из главных фаворитов Евро.

Corriere dello Sport: Италия, ты прекрасна!

— Шокирующее начало и счастливый конец благодаря Доннарумме. Италия стартовала в Германии с азартом, пропустив самый быстрый гол в истории чемпионатов Европы и едва не упустив все на 90-й минуте. На 23-й секунде Димарко сделал шокирующую передачу Байрами, которой албанец безжалостно воспользовался. Однако молодая и в чем-то неопытная команда Спаллетти умеет сохранять спокойствие — и всего за пять минут перевернула игру голами Бастони и Бареллы.

Лучано Спаллетти. Фото AFP

Corriere dello Sport: почерк Спаллетти

— Чтобы снова увидеть такую доминирующую Италию, мы готовы каждый раз пропускать нелепый гол на 23-й секунде. Даже на 22-й! Проблема только в том, что с этого момента соперник уже не будет запуганным нашим статусом.

Сейчас надо наслаждаться игрой. Такое случается нечасто — мы восхищаемся ощущением командной работы, оперативностью, с которой футболисты отреагировали на невероятную ошибку; превосходством, показанным как во владении мячом, так и в игре на встречных курсах. Наконец, мгновенным возвращением владения.

Mundo Deportivo: Испания — претендент на победу в Германии

— Помните, что говорили испанские футболисты, когда никто не включал их в число фаворитов? «Мы действующие чемпионы Лиги наций, и если придется доказать превосходство снова, мы сделаем это». И они сдержали слово в дебютном матче! Испания одолела Хорватию в Берлине — дуэль, результат которой был решен уже до перерыва. Командная победа.

Тренера Луиса де ла Фуэнте тоже недооценивали и даже презирали, когда он еще не начал работать. Но прошлогодней победой над Хорватией в финале Лиги наций он показал, что хорошо изучил соперника. Тактически он с самого начала выиграл дуэль с Даличем. Де ла Фуэнте вновь собрал команду монстров и поработал над тактикой, обезоружив Модрича с помощью Фабиана Руиса, который не позволял звезде «Реала» продохнуть!