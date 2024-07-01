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Грузия хороша, Испания — великолепна! «Красная фурия» устроила разгром

Испания разгромила Грузию и вышла в четвертьфинал Евро-2024
Андрей Кузичев
Корреспондент
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Радость футболистов сборной Испании после гола в ворота Грузии (4:1) в 1/8 финала Евро-2024.
Фото Reuters
Испанцы снова показали отличную игру и вышли в четвертьфинал, крупно обыграв грузин — 4:1.
Чемпионат Европы. 1/8 финала
30 июн, 22:00. RheinEnergieStadion (Кельн)
Испания
4:1
Грузия

Есть, конечно, в 1/8 финала Евро-2024 громкое с точки зрения вывески противостояние Франции и Бельгии. Но чем запомнились эти команды на групповом этапе? Промахами Лукаку, его же отмененными голами и свистом собственных болельщиков после ничьей с Украиной. Маской сломавшего нос Мбаппе, его первым голом на европейских первенствах и игрой, которая никак не тянула на главного претендента на титул. Автогол и пенальти за три тура — разве этой сборной мы восхищались на ЧМ-2022? Так что в моем личном рейтинге самых ожидаемых матчей 1/8 финала встреча Испании и Грузии с отрывом шла под первым номером.

Кто, как не эти команды могли совместными усилиями показать, что красота и романтика вполне себе возможны в плей-офф?! Испания под началом Луиса де ла Фуэнте снова радует глаз. Это не поздний Луис Энрике, когда тики-така трансформировалась в вата-кату.

Ламин Ямаль (сборная Испании) и&nbsp;Хвича Кварацхелия (сборная Грузии). Испания разгромила Грузию. Онлайн-трансляция матча 1/8 финала Евро

Нынешняя «Красная фурия» может быть разной и даже отдавать сопернику мяч — она с любым подходом в полном порядке. Ну а Грузия просто кайфует от первого в своей истории крупного турнира. Ее игра — вдохновение, и если нужно проиллюстрировать термин «эстетика контратаки», лучшего примера, чем команда Вилли Саньоля, не найти.

«Они сильно выросли», — говорил Луис де ла Фуэнте о сопернике, которому в отборочном турнире испанцы забили десять мячей (7:1, 3:1). Тогда Грузию огорчил даже защитник Ле Норман. Теперь он отправил мяч в собственные ворота. В первой же атаке закавказской сборной, которая была прижата к собственной штрафной! Геометрия комбинации — смесь творчества и четкого понимания, как и что делать. В какую зону открываться, как Какабадзе, который ускорился по флангу в тот момент, когда умница Микаутадзе с мячом начал движение вдоль центральной линии. И как вырезать передачу, на которую вылетал Кварацхелия, а забил лучший снайпер Евро — автогол. Данный коллективный неодушевленный персонаж отличился уже восемь раз и до рекорда Евро-2020 осталось три шага.

Испания — Грузия: автогол Робена Ле Нормана.
Фото Reuters

До взятия ворот Унаи Симона (при отсутствии по итогам первого тайма ударов в створ) у Грузии из-за испанского прессинга были большие проблемы с выходом из обороны. Вместе с тем впечатляло, что команда все равно старалась сделать это через пас. Никакой боязни и никакого давления, о чем говорил накануне Саньоль. И те же принципы, о которых тренер напомнил футболистам перед исторической победой над Португалией: дисциплина без мяча, а с ним — играть, как в 16-17 лет, ни о чем не думая, чтобы потом не жалеть, что не получили удовольствия и не сыграли в свой футбол на таком турнире.

Пасы шведкой, эффектный дриблинг, попытка Кварацхелии ударить через себя, а во втором тайме — и вовсе забить со своей половины поля. Чуть докрути мяч Хвича — получился бы лучший (без вариантов) гол турнира. Эти эпизоды — как приправа к основному блюду в виде тяжелой и одновременно качественной работой в обороне. У Испании были мяч, колоссальное преимущество во владении (79 процентов к перерыву), перспективные подходы, масса ударов, но долго отсутствовали стопроцентные моменты для взятия ворот. А в не самых очевидных ситуациях — вроде обводящего удара Уильямса или атаки Кукурельи с дальней дистанции — на сцену выходил лучший вратарь чемпионата.

Испания — Грузия: гол Родри.
Фото Reuters

Это работало до очередного образцового дальнего удара Родри. Забить Мамардашвили можно было только так — через скопление игроков точно под штангу. Десять голов за сезон — космический показатель испанского полузащитника, который выступил в роли пробившего грузинскую оборонительную стену тарана. Грузия же в этой атаке еще и потеряла травмировавшегося Китеишвили.

Испания — Грузия: гол Фабиана Руиса.
Фото Reuters

И, возможно, этого хавбека и не хватило, когда Испания вышла вперед. По сути, две атаки слились в одну, и для начала был фол перед штрафной. И если с ударом Ямаля справился Мамардашвили, то подача барселонской звезды на Фабиана Руиса словно выключила всех оппонентов. Вот оно — сочетание творчества и автоматизма. Если вы вдруг пропустили данный гол и не можете найти его запись, можно пересмотреть третий мяч Испании хорватам. Да, тогда забил Карвахаль, но ключевые действия и принципы — словно под копирку.

Испания — Грузия: гол Нико Уильямса.
Фото Reuters

Свобода таланта, подчиненная командным интересам — это принципы де ла Фуэнте. Крутой Ямаль, крутой Уильямс, который классно все исполнил, но его соло — плод правильных действий и крутого паса Руиса от собственной штрафной. Дело в итоге закончилось разгромом — 4:1.

Испания — Грузия: гол Дани Ольмо.
Фото Reuters

Эта Испания по-настоящему хороша. А Грузия достойно покидает Евро. Под аплодисменты. Овация же досталась «Красной фурии». Впереди — большая игра против Германии.

Футбол
Евро-2024
Сборная Грузии по футболу
Сборная Испании по футболу
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