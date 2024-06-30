В прошлом году Грузия проиграла Испании 1:7. Для прохода в четвертьфинал Евро нужно чудо

Несколько невыполнимых миссий для команды Саньоля.

Последняя встреча со сборной Испании запомнилась в Грузии надолго. В сентябре прошлого года на переполненной арене в Тбилиси грузины потерпели крупнейшее поражение в истории страны — 1:7 в квалификации на Евро. Тогда соперники даже не смогли нормально потренироваться перед игрой. Испанцы умудрились забыть бутсы и перчатки в Мадриде: полевые игроки ограничились небольшой физической нагрузкой, а вратари вообще не отрабатывали игру руками. Экипировка подоспела только к самому матчу.

Сегодня Грузии предстоит совершить чудо. А чтобы иметь реалистичные шансы на это чудо, нужно не пропустить. От испанцев. Звучит как невыполнимая миссия. Но эта миссия не единственная.

Миссия № 1: сдержать Морату

Главным героем той встречи стал Альваро Мората — с хет-триком иначе быть не могло. В последние годы над испанцем принято шутить из-за нестабильной реализации моментов, но поводов критиковать игру Мораты за сборную нет. Он — четвертый бомбардир в истории Испании, капитан и главная ударная сила команды на этом Евро.

В сентябрьской игре грузины совсем не сдержали Альваро. На 22-й минуте Мората забил головой после подачи Марко Асенсио. В эпизоде капитана испанцев потеряли сразу двое грузин: Соломон Кверквелия и Георгий Гочолиешвили. Мората расположился между ними и пробил практически без сопротивления.

Альваро опасен не только в штрафной, но и в подыгрыше. Уже через несколько минут после своего гола Мората отпрыгнул от защитников и открылся в коридоре. Да так, что еле поделил пространство с судьей — важный момент, так как рефери всегда стремятся занимать именно свободные зоны, чтобы не мешать игре.

Морату заметили, только когда к нему пришел мяч. Гагнидзе попытался запрессинговать испанца, но тот развернулся и легко вскрыл опорную зону. А дальше — передача на Руиса и гол. Грузинам повезло, что Фабиан оказался в мизерном офсайде, но сам эпизод показательный. Возможно, Гагнидзе стоило сразу фолить на Морате, но ясно одно — к таким открываниям нужно быть готовым.

Ко второму голу Альваро вернемся чуть позже, а пока разберем третий. Мората снова открылся между двумя защитниками, на этот раз забежав им за спины. Важно, что испанец сделал рывок в то же мгновение, как увидел партнера на открытом мяче (без сопротивления). Мората побежал еще до передачи и опередил всех, включая Мамардашвили.

Миссия № 2: избежать привозов

Еще два гола пришли с индивидуальных ошибок. Сначала Кверквелия срезал мяч в свои ворота. Но автогол пришел не из ниоткуда: грузины проспали открывание Руиса в штрафной, а затем еще и прострел на Морату не накрыли. Соломон попытался прервать передачу на верный гол, но сам отправил мяч в сетку.

А четвертый гол испанцев — неоспоримый привоз Кверквелии. Защитник долго искал адрес для передачи и в итоге пнул мяч прямо в Руиса. Контратака, стеночка Мораты с Фабианом и гол капитана.

Миссия № 3: выключить Нико Уильямса

Уильямс уже успел удивить на Евро, когда вскружил голову всей защите Италии, и в том матче с грузинами он тоже был очень хорош. Сначала сотворил сольный гол, обогнав и обыграв Гочолеишвили.

А затем снова разорвал оборону, прострелил на Ламина Ямаля и помог вундеркинду забить дебютный мяч за сборную Испании. Грузии точно нужно придумать способ обороны против молниеносного вингера — будь то подстраховка, офсайдная ловушка или что-то еще.

Миссия № 4: забетонировать штрафную и не вжаться в ворота

Ключевым моментом встречи может стать своевременный вынос и подбор. Испанцы будут сильно нагружать штрафную, и грузины должны всегда выбивать мяч при опасности. В сентябрьском матче это не получилось. После заблокированного удара Дани Ольмо мяч в штрафной на мгновения стал ничейным, но грузины к нему не подоспели, так как скучковались у вратарской. Итог — очередной гол.

Напоследок вернемся к голу Ямаля. После прострела Уильямса ситуация оказалась аховой: шестеро полевых игроков Грузии в своей вратарской, вокруг Ламина — никого. Вундеркинд мог спокойно обработать мяч и пробить без сопротивления. Непозволительная роскошь.

Справедливости ради, даже при выполнении всех миссий успех грузинам не гарантирован. У испанцев вся команда состоит из исполнителей мирового класса, способных создать момент из ничего. Однако минимизировать угрозу фаворита грузины в состоянии, а дальше может и повезти — необходим матч жизни от Мамардашвили и убийственная реализация от Кварацхелии, Микаутадзе и компании.