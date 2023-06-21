Криштиану забил в 200-м матче за сборную, Холанн обошел Мбаппе, невероятный камбэк Молдавии
Потоп в Глазго
Группа А
В гостях у неожиданного лидера группы Грузии, как собственно и хозяевам, пришлось сражаться не только с соперником, но и с залитым дождем газоном. Мяч застревал в лужах после передач и ударов, однако Шотландия к этому кое-как адаптировалась, и после углового Макгрегор с подбора «прошил» руки Мамардашвили. Только на футбол это походило мало, и на 10-й минуте арбитр — посоветовавшись с футболистами — увел команды с поля.
Сначала игру остановили на 20 минут, в течение которые сотрудники «Хэмпден Парк» пытались швабрами выгрести воду за пределы поля. Пауза, естественно, затянулась, и решение о судьбе матча принимали, когда в остальных играх уже начались вторые таймы. Арбитр дал добро, убедившись, что мяч нормально катится по многострадальному газону. Но все равно командам потребовалось время на дополнительную разминку, поэтому рестартовый свисток прозвучал к моменту окончания других игр.
Норвегия наконец-то одержала первую победу в отборочном цикле, а Холанн после безуспешных попыток в первом тайме оформил дубль за четыре минуты. Сначала он реализовал пенальти, а потом забил с игры. Для Эрлинга это уже четырнадцатый в сезоне случай, когда он поражает цель не менее двух раз за матч. Всего же на счету Холанна 56 голов с учетом всех турниров за клуб и сборную. Это на два мяча больше, чем у Мбаппе.
Лукаку прекрасен при Тедеско
Группа F
Недопонимание, возникшее между Доменико Тедеско и одним из самых авторитетных игроков сборной Бельгии Куртуа, показало, что со скандалами времен мирового первенства еще не покончено. Голкипер покинул расположение сборной, сославшись на травму, а в его отсутствие место в воротах занял Селс.
Впрочем, с поправкой на уровень соперника фамилия первого номера «Красных дьяволов» не имела значения. А снова получивший ставшую яблоком раздора капитанскую повязку Лукаку обеспечил результат в течение трех минут. Форвард на этом отрезке дважды отличился после фланговых передач, причем в первом случае некоторые ресурсы зафиксировали автогол. Но независимо от этого Лукаку довел серию отборочных матчей с забитыми мячами до пятнадцати игр!
Игра Австрии и Швеции получилась насыщенной яркими эпизодами, и можно было лишь удивляться долгому отсутствию голов. Главный виновник — блестяще игравший голкипер гостей Ульсен. Однако он все-таки не волшебник и не мог выручать бесконечно. Полевые игроки просто бросили вратаря на растерзание, позволив Баумгартнеру дважды отличиться, сыграв на добивании. Когда мяч в первый раз оказался в сетке, это был 19-й удар Австрии, которая сохранила лидерство в группе.
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Австрия
|
4
|
3
|
1
|
0
|
9-3
|
10
|
2. Бельгия
|
3
|
2
|
1
|
0
|
7-1
|
7
|
3. Швеция
|
3
|
1
|
0
|
2
|
5-5
|
3
|
4. Эстония
|
3
|
0
|
1
|
2
|
2-6
|
1
|
5. Азербайджан
|
3
|
0
|
1
|
2
|
2-10
|
1
9 сентября. Азербайджан — Бельгия, Эстония — Швеция.
Криш в книге рекордов Гиннесса
Группа J
Криштиану Роналду продолжает писать историю — в Рейкьявике он первым в мире провел 200-й матч за национальную команду. Произошло это спустя 19 лет и 304 дня после дебюта капитана в сборной, и в столице Исландии Криш удостоился специальной церемонии. Обычно такие мероприятия сдвигают к ближайшей домашней игре, но с учетом масштаба личности и значимости события сделали исключение. Роналду даже вручили сертификат книги рекордов Гиннесса.
А вот на поле у Португалии все было не так радужно. Да, гости играли с преимуществом и создавали моменты, но впервые с назначения Роберто Мартинеса его команда не сумела открыть счет к перерыву. В итоге она начала отборочный цикл с четырех игр без пропущенных мячей, а победным — по всем законам драматургии — оказался удар Роналду на 90-й минуте. Сначала гол отменили, но ВАР исправил ошибку, и теперь у португальского снайпера по 36 мячей в отборочных турнирах как мировых, так и европейских чемпионатов.
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Португалия
|
4
|
4
|
0
|
0
|
14-0
|
12
|
2. Словакия
|
4
|
3
|
1
|
0
|
5-1
|
10
|
3. Люксембург
|
4
|
2
|
1
|
1
|
4-6
|
7
|
4. Босния
|
4
|
1
|
0
|
3
|
3-7
|
3
|
5. Исландия
|
4
|
1
|
0
|
3
|
8-6
|
3
|
6. Лихтенштейн
|
4
|
0
|
0
|
4
|
0-14
|
0
8 сентября. Словакия — Португалия, Люксембург — Исландия, Босния — Лихтенштейн.
Спасение Сербии
Группа G
Пропустившая прошлый тур Сербия потеряла лидерство, сенсационно потеряв очки в Болгарии. Причем команда Драгана Стойкокича рисковала проиграть, однако на шестой добавленной минуте ее спас классный удар Лазовича. Лидером же по дополнительным показателям стала Венгрия.
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Венгрия
|
3
|
2
|
1
|
0
|
5-0
|
7
|
2. Сербия
|
3
|
2
|
1
|
0
|
5-1
|
7
|
3. Черногория
|
3
|
1
|
1
|
1
|
1-2
|
4
|
4. Болгария
|
4
|
0
|
2
|
2
|
2-6
|
2
|
5. Литва
|
3
|
0
|
1
|
2
|
1-5
|
1
7 сентября. Сербия — Венгрия, Литва — Черногория.
Группа Е
Устроив трогательные проводы Якуба Блащиковски во время контрольного матча с Германией, спустя три дня поляки излишне расслабились. Да и начиналось все в Кишиневе по сценарию гостей. Относительно быстрый гол Милика, очередной успех Левандовски, а потом — катастрофа! Все перевернули два классных удара Николаэску, причем в интервале между его голами футболист лишился еще одного мяча из-за решения судей. А от третьего успеха молдован поляки так и не пришли в себя. Команда Фернанду Сантуша опережает только Фареры.
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Чехия
|
3
|
2
|
1
|
0
|
6-1
|
7
|
2. Албания
|
3
|
2
|
0
|
1
|
5-2
|
6
|
3. Молдавия
|
4
|
1
|
2
|
1
|
4-5
|
5
|
4. Польша
|
3
|
1
|
0
|
2
|
4-6
|
3
|
5. Фареры
|
3
|
0
|
1
|
2
|
2-7
|
1
7 сентября. Чехия — Албания, Польша — Фареры.