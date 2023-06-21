Футбол
Евро
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Команды Новости
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Игры
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 00:30

Криштиану забил в 200-м матче за сборную, Холанн обошел Мбаппе, невероятный камбэк Молдавии

Андрей Кузичев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Награждение Криштиану Роналду перед матчем Исландия — Португалия.
Фото AFP
Обзор состоявшихся во вторник матчей отборочного цикла Евро-2024, один из которых завершился глубокой ночью из-за потопа на поле.

Потоп в Глазго

Группа А

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа A
20 июн, 21:45. Hampden Park (Глазго)
Шотландия
Грузия

В гостях у неожиданного лидера группы Грузии, как собственно и хозяевам, пришлось сражаться не только с соперником, но и с залитым дождем газоном. Мяч застревал в лужах после передач и ударов, однако Шотландия к этому кое-как адаптировалась, и после углового Макгрегор с подбора «прошил» руки Мамардашвили. Только на футбол это походило мало, и на 10-й минуте арбитр — посоветовавшись с футболистами — увел команды с поля.

Сначала игру остановили на 20 минут, в течение которые сотрудники «Хэмпден Парк» пытались швабрами выгрести воду за пределы поля. Пауза, естественно, затянулась, и решение о судьбе матча принимали, когда в остальных играх уже начались вторые таймы. Арбитр дал добро, убедившись, что мяч нормально катится по многострадальному газону. Но все равно командам потребовалось время на дополнительную разминку, поэтому рестартовый свисток прозвучал к моменту окончания других игр.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа A
20 июн, 21:45. Ullevaal (Осло)
Норвегия
3:1
Кипр

Норвегия наконец-то одержала первую победу в отборочном цикле, а Холанн после безуспешных попыток в первом тайме оформил дубль за четыре минуты. Сначала он реализовал пенальти, а потом забил с игры. Для Эрлинга это уже четырнадцатый в сезоне случай, когда он поражает цель не менее двух раз за матч. Всего же на счету Холанна 56 голов с учетом всех турниров за клуб и сборную. Это на два мяча больше, чем у Мбаппе.

Лукаку прекрасен при Тедеско

Группа F

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа F
20 июн, 21:45. A. Le Coq Arena (Lillekula Arena) (Таллин)
Эстония
0:3
Бельгия

Недопонимание, возникшее между Доменико Тедеско и одним из самых авторитетных игроков сборной Бельгии Куртуа, показало, что со скандалами времен мирового первенства еще не покончено. Голкипер покинул расположение сборной, сославшись на травму, а в его отсутствие место в воротах занял Селс.

Впрочем, с поправкой на уровень соперника фамилия первого номера «Красных дьяволов» не имела значения. А снова получивший ставшую яблоком раздора капитанскую повязку Лукаку обеспечил результат в течение трех минут. Форвард на этом отрезке дважды отличился после фланговых передач, причем в первом случае некоторые ресурсы зафиксировали автогол. Но независимо от этого Лукаку довел серию отборочных матчей с забитыми мячами до пятнадцати игр!

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа F
20 июн, 21:45. Ernst-Happel-Stadion (Вена)
Австрия
2:0
Швеция

Игра Австрии и Швеции получилась насыщенной яркими эпизодами, и можно было лишь удивляться долгому отсутствию голов. Главный виновник — блестяще игравший голкипер гостей Ульсен. Однако он все-таки не волшебник и не мог выручать бесконечно. Полевые игроки просто бросили вратаря на растерзание, позволив Баумгартнеру дважды отличиться, сыграв на добивании. Когда мяч в первый раз оказался в сетке, это был 19-й удар Австрии, которая сохранила лидерство в группе.

И

В

Н

П

М

О

1. Австрия

4

3

1

0

9-3

10

2. Бельгия

3

2

1

0

7-1

7

3. Швеция

3

1

0

2

5-5

3

4. Эстония

3

0

1

2

2-6

1

5. Азербайджан

3

0

1

2

2-10

1

9 сентября. Азербайджан — Бельгия, Эстония — Швеция.

Криш в книге рекордов Гиннесса

Группа J

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа J
20 июн, 21:45. Laugardalsvollur (Рейкьявик)
Исландия
0:1
Португалия

Криштиану Роналду продолжает писать историю — в Рейкьявике он первым в мире провел 200-й матч за национальную команду. Произошло это спустя 19 лет и 304 дня после дебюта капитана в сборной, и в столице Исландии Криш удостоился специальной церемонии. Обычно такие мероприятия сдвигают к ближайшей домашней игре, но с учетом масштаба личности и значимости события сделали исключение. Роналду даже вручили сертификат книги рекордов Гиннесса.

А вот на поле у Португалии все было не так радужно. Да, гости играли с преимуществом и создавали моменты, но впервые с назначения Роберто Мартинеса его команда не сумела открыть счет к перерыву. В итоге она начала отборочный цикл с четырех игр без пропущенных мячей, а победным — по всем законам драматургии — оказался удар Роналду на 90-й минуте. Сначала гол отменили, но ВАР исправил ошибку, и теперь у португальского снайпера по 36 мячей в отборочных турнирах как мировых, так и европейских чемпионатов.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа J
20 июн, 21:45. Bilino Polje (Зеница)
Босния и Герцеговина
0:2
Люксембург
Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа J
20 июн, 21:45. Rheinpark (Вадуц)
Лихтенштейн
0:1
Словакия

И

В

Н

П

М

О

1. Португалия

4

4

0

0

14-0

12

2. Словакия

4

3

1

0

5-1

10

3. Люксембург

4

2

1

1

4-6

7

4. Босния

4

1

0

3

3-7

3

5. Исландия

4

1

0

3

8-6

3

6. Лихтенштейн

4

0

0

4

0-14

0

8 сентября. Словакия — Португалия, Люксембург — Исландия, Босния — Лихтенштейн.

Спасение Сербии

Группа G

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа G
20 июн, 21:45. Huvepharma Arena (Разград)
Болгария
1:1
Сербия

Пропустившая прошлый тур Сербия потеряла лидерство, сенсационно потеряв очки в Болгарии. Причем команда Драгана Стойкокича рисковала проиграть, однако на шестой добавленной минуте ее спас классный удар Лазовича. Лидером же по дополнительным показателям стала Венгрия.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа G
20 июн, 21:45. Puskas Arena (Будапешт)
Венгрия
2:0
Литва

И

В

Н

П

М

О

1. Венгрия

3

2

1

0

5-0

7

2. Сербия

3

2

1

0

5-1

7

3. Черногория

3

1

1

1

1-2

4

4. Болгария

4

0

2

2

2-6

2

5. Литва

3

0

1

2

1-5

1

7 сентября. Сербия — Венгрия, Литва — Черногория.

Группа Е

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа E
20 июн, 21:45. Zimbru (Кишинев)
Молдавия
3:2
Польша

Устроив трогательные проводы Якуба Блащиковски во время контрольного матча с Германией, спустя три дня поляки излишне расслабились. Да и начиналось все в Кишиневе по сценарию гостей. Относительно быстрый гол Милика, очередной успех Левандовски, а потом — катастрофа! Все перевернули два классных удара Николаэску, причем в интервале между его голами футболист лишился еще одного мяча из-за решения судей. А от третьего успеха молдован поляки так и не пришли в себя. Команда Фернанду Сантуша опережает только Фареры.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа E
20 июн, 21:45. Torsvollur (Торсхавн)
Фарерские острова
1:3
Албания

И

В

Н

П

М

О

1. Чехия

3

2

1

0

6-1

7

2. Албания

3

2

0

1

5-2

6

3. Молдавия

4

1

2

1

4-5

5

4. Польша

3

1

0

2

4-6

3

5. Фареры

3

0

1

2

2-7

1

7 сентября. Чехия — Албания, Польша — Фареры.

Криштиану Роналду
Эрлин Холанн
Сборная Албании по футболу
Сборная Бельгии по футболу
Сборная Венгрии по футболу
Сборная Люксембурга по футболу
Сборная Норвегии по футболу
Сборная Польши по футболу
Сборная Португалии по футболу
Сборная Сербии по футболу
Сборная Швеции по футболу
Сборная Шотландии по футболу
0
Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
На Украине изменили приказ о неучастии в турнирах с россиянами
Медведев одержал первую победу в сезоне-2023 на траве
Ученица автошколы погибла в ДТП во время урока по вождению в Тольятти
Украинская беженка оскорблениями арабских мигрантов возмутила немцев
Мужчина убил девушку в центре Кызыла
Как в России борются с фальсификатом: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Шотландия — Испания: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Турция — Хорватия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Грузия — Норвегия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Ирландия — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Швеция — Азербайджан: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Нидерланды — Гибралтар: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Италия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Люксембург — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Украина: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Казахстан — Дания: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Уэльс: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Норвегия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Белоруссия — Швейцария: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Нидерланды: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Любовь к романтике и взгляд ангелочка: как выглядит невеста Тибо Куртуа
Новости
RSS RSS
Все новости