«После случая с Эриксеном сказал докторам «Рубина», что нужно купить аппарат для непрямого массажа сердца». Интервью Слуцкого

Эксклюзивный разговор Игоря Рабинера с главным тренером казанцев.

Слуцкий стал одной из самых обсуждаемых фигур в футбольной России на старте Евро-2020, хотя он и не имеет отношения к нашей нынешней сборной. Но вслед за сенсационным четвертым местом «Рубина» в РПЛ его блестящая работа в роли телекомментатора и вообще медийная активность привлекли всеобщее внимание, симпатию большинства и резкую антипатию единиц. В понедельник главный тренер «Рубина» вернулся из Санкт-Петербурга в Казань, и мы 45 минут, один футбольный тайм, обсуждали по телефону многое, связанное с чемпионатом Европы, телевидением и лично с тренером. Единственная тема, на которую Слуцкий отказался говорить, — сборная России. И пояснил:

— С моей стороны это было бы неэтично и неправильно. В оценках национальной команды я не буду объективен. Даже когда комментировал товарищеский матч с болгарами, то просто описывал происходящее на поле — безоценочно. У меня имелась возможность реализовывать свои идеи и мысли в сборной, поэтому высказывать их применительно к нынешнему составу и тренеру, публично анализировать их работу — вершина некорректности.

— Начнем тогда с наших соперников. Всех поразила история с датским полузащитником Кристианом Эриксеном. Если не ошибаюсь, он вообще один из ваших любимых футболистов.

— Это правда. Я всегда им восторгался. В «Тоттенхэме» ломались Деле Алли, Кейн, но это не так било по команде, как в тех случаях, когда выпадал Эрикссен. Тогда «шпоры» просто разваливались.

Наблюдал за развитием этой ситуации в прямом эфире, потом много читал и смотрел. Более того, мы сразу стали общаться с докторами «Рубина» о том, что необходимо приобрести аппарат для непрямого массажа сердца. Все безумно сопереживают Кристиану и понимают, что такая вещь может произойти в любой момент, потому что это жизнь. Желаю Эриксену скорейшего выздоровления, это большой спортсмен и большой боец. Надеюсь, все уже хорошо в глобальном плане, а по его возвращению на поле будут решать чуть позже.

— Правильно ли, на ваш взгляд, датчане согласились доигрывать матч с финнами в тот же день?

— Насколько читал, их особо и не спрашивали. Поставили ультимативное условие довести встречу до конца.

— Я-то как раз читал высказывание главного тренера скандинавов Каспера Юльманна, что жесткого давления не оказывалось. Но на следующий день в верности своего первоначального решения о доигровке датчане сильно засомневались.

— Это тонкая вещь, там надо находиться внутри. Понятно, что Дания оказалась не в лучшем психологическом состоянии. Но думаю, что она не из-за этого потерпела поражение — просто не реализовала огромное преимущество. Конечно, при желании две эти вещи можно связать, но, на мой взгляд, их следует разделить.

— Что вам бросилось в глаза по финской сборной? И чего вы не ожидали увидеть?

— Все ожидал. Финляндия оборонялась — и не могу сказать, что хорошо. Один удар вообще, он же в створ, и он же — гол. Финнам очень сильно повезло, и поэтому не могу сказать, что они произвели какое-то впечатление, хотя и добились положительного результата. По-прежнему уверен, что это аутсайдер нашей группы.

— Каким вам видится психологическое состояние датчан на фоне произошедшего с Эриксеном и поражения от финнов?

— Не знаю. Это тоже очень сложный момент. Допускаю, что кого-то он, наоборот, стимулирует и какие-то футболисты станут играть за себя и за того парня. А на кого-то будет давить. Такие процессы индивидуальны, их нельзя обобщать как общекомандные. Таких ситуаций много не бывает, и у меня подобного опыта, к огромному счастью, нет. Поэтому не думаю, что развитие событий тут можно как-то прогнозировать.

Полное интервью Леонида Слуцкого — в ближайшее время на сайте «СЭ»