«Я бы пожертвовал отбором на ЧМ-2022 ради полного омоложения сборной. И сократил бы количество легионеров в РПЛ до двух»

Легендарный гандбольный тренер Евгений Трефилов — о проблемах отечественного футбола и Олимпиаде в Токио.

Евгений Трефилов — самый успешный тренер в истории отечественного женского гандбола. На клубном уровне он выиграл все возможные титулы, включая победу в Лиге чемпионов-2008. Долгие годы Евгений Васильевич был главным тренером женской сборной России — с 1999 по 2012 год, а также с 2013 по 2019 год. Под его руководством национальная команда победила на Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро, завоевала серебряные медали Олимпиады 2008 года в Пекине. Четыре раза российские гандболистки становились чемпионками мира.

Трефилов следит не только за своим видом спорта, но и отлично разбирается в футболе. Ниже его предложения, как помочь сборной выбраться из кризиса.

Зачем идти детским тренером? Лучше пойти таксовать - заработаешь гораздо больше

— Как отреагировали на поражение России от Дании?

— Когда счет стал 1:4, я пошел и принял сто грамм. В последнее время воздерживаюсь, но в этот раз не смог. На душе до сих пор горечь. Вроде и не мой вид спорта, но обидно, когда Россию опускают в помойку. При этом у меня нет больших претензий к ребятам. Было видно, что они старались, но техническая оснащенность намного ниже. Особенно это было заметно на фоне Бельгии и Дании. Сборная — это вершина айсберга, причины гораздо глубже.

— В чем вы видите главные проблемы?

— Вряд ли я скажу что-то новое. Мы не туда пошли, когда так сильно увеличили зарплаты российским игрокам. Они получают космические деньги. В топ-клубах Англии, Испании, Италии у многих игроков нет таких заработков. Ребята просто заелись. Они никуда не хотят уезжать, чтобы развиваться. Условно, у тебя на счету есть 10 миллионов евро. Останется ли мотивация работать дальше, пахать? У одного из десяти — возможно.

Второй момент. Мы решили, что надо позвать иностранцев и наши подтянутся на их фоне. Кто подтянулся? В каждой команде РПЛ по 8 легионеров. Почти все выходят в стартовом составе, чтобы оправдывать вложенные в них деньги. А есть ли результат? Нет, мы вылетает в первых раундах еврокубков. От клубов из Грузии, Кипра, Азербайджана... Это позор. Слышал мнение, что если мы уберем иностранных игроков и сделаем лимит, как в волейболе (два легионера), то уровень РПЛ упадет. Куда дальше падать, ребята? Это говорят люди, которые долгие годы зарабатывают на футболе баснословные деньги и не хотят потерять «кормушку».

Третий момент. Мы потеряли уже несколько поколений качественных детских тренеров. Не только в футболе. Бывший министр спорта построил очень много залов, спортивных площадок. Они есть в каждом районе. Но нет тренеров, которые будут с утра до вечера возиться с детишками за 10-12 тысяч рублей. Лучше пойти таксовать - заработаешь гораздо больше.

— Если говорить про зарплаты, то в этом виноваты богатые клубы? Идет битва кошельков?

— Они диктуют правила игры. Это однозначно. В гандболе сейчас происходит что-то подобное. Как я могу заставить девушек, которые получили сумасшедшие контракты после Олимпиады-2016, пахать в сборной? Девушек из провинции — могу. Остальных — нет. Мы говорили об этом с Сергеем Николаевичем [Шишкаревым] — президентом федерации гандбола. Я понимаю, что он хочет сделать доброе дело, но это может развратить. Их закормили, а они думают, что держат бога за бороду. Черчесов находится в аналогичной ситуации.

На ЧМ-2018 у нас были теневые лидеры: Игнашевич, Акинфеев и Жирков

— Как относитесь к призывам общественности, чтобы Станислав Черчесов подал в отставку?

— РФС надо принять решение по главному тренеру после полного анализа. Не надо делать скоропалительных выводов. Как говорит один мой знакомый: «Надо осмотреться во мраке». И надо поменьше слушать диванных экспертов, депутатов, комментаторов. Когда я вижу экспертов в студиях, то мне хочется спросить: вот вы всех осуждаете, а сами хоть что-то выиграли? У нас были успехи в 50-60-х годах. Затем при Лобановском, Бышовце и Хиддинке. Все.

При Черчесове сборная хорошо сыграла на домашнем чемпионате мира. Тогда команда выглядела интереснее. Все бились, дрались. Но тогда на поле были теневые лидеры. Игнашевич, Акинфеев и Жирков. Сейчас таких людей не нашлось.

— Допустим, что Черчесов остается. Ему стоит еще больше омолодить команду?

— Сто процентов. Мировая практика показывает, что не надо пытаться гнаться за результатом. Я бы пожертвовал отбором на чемпионат мира и наигрывал бы в сборной молодых игроков. Да, они, скорее всего, не смогут отобраться в Катар-2022, но получат великолепный опыт. Уже в следующем отборе у нас будет боеспособная, молодая, задорная команда. На которую будет приятно смотреть.

Шишкарев своим отношение м точно заслужил еще одн у олимпийск ую медал ь

— Вы поедете на Олимпиаду в Токио?

— 25 июня у нас состоится исполком. Будем обсуждать все эти моменты.

— А желание есть?

— В качестве кого? Зрителя? Я был на ЧМ-2019 в Японии. Амброс [Мартин] потом сказал, что я мешал ему работать, отвлекал девочек. Все-таки есть главный тренер, они должны его слушаться. Еще момент — заявки будут ограниченными. Делегации будут не такими расширенными, как раньше. Так что пусть лучше съездит кто-то из наших руководителей. На сегодняшний день я не помощник. Да и длинные перелеты для меня сейчас тяжеловаты.

Мне кое-кто ставит в вину: Трефилов не подготовил себе замену. А я этого и не скрываю. Я еще хотел поработать. Так получилось со здоровьем. А кто, извините за выражение, положит себе под задницу гранату с выдернутой чекой?

— Как считаете, у нашей команды хорошие шансы повторить олимпийский успех Рио?

— Я не нахожусь сейчас с командой, не знаю, в какой она форме. А делать прогнозы — это не мое. Посмотрим, как они сыграют на товарищеском турнире в Голландии. Спарринги там будут серьезные, и от этого уже можно будет отталкиваться.

При этом очень хочу, чтобы мы вновь выиграли Олимпиаду. Для моего вида спорта это показатель. Значит, он не умрет. Проиграем — будет забвение, тишина. Многие считают, что я будут злорадствовать. Ни в коем случае. Первым поздравлю команду в случае успеха. Впервые в нашем гандболе появился человек, которому небезразличен наш вид спорта, который пытается возвращать традиции. Так что Шишкарев своим отношением точно заслужил еще одну олимпийскую медаль.

— В целом нашим спортсменам будет сложно в Токио?

— Да. И дело больше не в отсутствии флага и гимна, а в сумасшедшем контроле. Будет оказываться огромное давление. В Рио-2016 наша команда семь раз была на допинг-контроле. Семь! Я спрашивал коллег из других сборных. У них была одна проверка. А в Токио нас задергают еще сильнее. И не представляю, как себя будут чувствовать десять наших легкоатлетов. Они должны показать результат после нескольких лет полной международной изоляции. Им будет очень тяжело.