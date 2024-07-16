Диабет, панические атаки и непропорциональные ноги. Интересные факты про новых чемпионов Европы
Сборная Испании в рекордный четвертый раз выиграла чемпионат Европы. В финале Евро-2024 «Красная фурия» расправилась с Англией (2:1) благодаря голам Нико Уильямса и Микеля Ойярсабаля. Многие игроки команды заслужили титул упорнейшим трудом и преодолением тяжелых обстоятельств на пути к топ-карьере. Собрали драматичные и где-то забавные истории о новых чемпионах Европы.
Месси купал в детской ванночке полугодовалого Ламина Ямаля
По ходу Евро отец Ламина вспомнил удивительную историю из детства лучшего ассистента турнира (четыре голевые). Когда Ямалю было полгода (декабрь 2007-го), он участвовал в совместной фотосессии с Лионелем Месси, которую организовали Diario Sport и ЮНИСЕФ — тогдашний титульный спонсор «Барселоны». Организация занимается защитой детей и поэтому партнеров для игроков сине-гранатовых искала в неблагоприятных районах Каталонии.
Одним из них стал полугодовалый Ямаль. Его родители победили в конкурсе на участие в фотосессии. Так родились милые снимки с Месси, купающим в детской ванне крохотного Ламина. Фотограф Жоан Монфорт рассказал, что придумал этот образ во время купания собственной дочки. Невероятное переплетение судеб двух талантливейших воспитанников «Барселоны».
В начале карьеры Родри жил в общежитии
Полузащитник с детства уделял много времени не только футболу, но и образованию — даже ездил в США и Ирландию ради изучения английского языка. Учеба не отпустила испанца даже в момент развития его профессиональной карьеры. В 2013-м он присоединился к «Вильярреалу» и спустя два года дебютировал в ла лиге. Тогда Родри исполнилось 19 лет, и он все еще учился на факультете делового администрирования в Университете Кастильи. В это время футболист жил в общежитии учреждения, чем серьезно удивлял соседствующих с ним одногруппников.
Родители Нико Уильямса прошли пешком через Сахару
Родители автора гола в финале Евро бежали от гражданской войны в Либерии и африканской нищеты в поисках спокойной жизни. Они прошли пешком почти половину Африки, чтобы добраться до Мелильи — испанского города, находящегося на северном побережье Черного континента. Существенная часть пути прошла через смертоносную пустыню Сахару — в результате путешествия отец Нико полностью потерял чувствительность на подошвах стоп. А после того, как они пересекли испанскую границу, попали в тюрьму — выбраться и остаться в Испании им помог адвокат.
«Они буквально прошли весь этот путь пешком, — рассказывал старший брат Нико Иньяки. — Мама говорила мне, что многие их спутники не перенесли это испытание и их пришлось хоронить прямо в пустыне. Еще мать говорила про грабителей, которые обворовывали людей, которые были на пути в Испанию или в другие страны ради мечты о лучшей жизни. С ними им тоже пришлось столкнуться».
Дани Ольмо в детстве едва не отказался от фото с Месси и сбежал в Хорватию в 16
Лучший бомбардир Евро-2024 считался большой звездой в академии «Барселоны» — в 16 был капитаном своей возрастной группы и вселял серьезные надежды в руководство «Ла Масии». Однако юный Ольмо, посоветовавшись с отцом, принял крайне необычное решение для развития карьеры и после завершения контракта с «Барсой» угнал за игровой практикой в Хорватию. Каталонцы хотели сохранить парня, более того — им интересовались «Ман Сити» и «Манчестер Юнайтед». Но всем топ-клубам Дани предпочел загребское «Динамо».
В итоге испанец провел в Хорватии более пяти лет и влюбился в страну — называет ее второй родиной, подучил местный язык и сильно проникся историей югославских войн. При этом в момент перехода в «Барселоне» не верили в происходящее: называли отца и сына сумасшедшими и даже обвиняли старшего Ольмо в разрушении карьеры ребенка.
«Они названивали Дани, писали: «Куда ты пропал? Что ты наделал?», — вспоминал хорватский агент Энди Бара.
Еще одна удивительная история произошла с Дани в более раннем возрасте. В восемь лет он участвовал в турнире в соседнем с Барселоной городке Кастельдефельсе — неожиданно его посетил сам Лионель Месси, кумир всех каталонских детей. Друг отца Ольмо подозвал мальчика сфотографироваться, но тот отказался — ему интереснее было возиться с мячом на поле. Шокированный мужчина чуть ли не силой отвел пацана к аргентинцу.
Начо с 12 лет живет с сахарным диабетом
Капитан «Реала» прошлого сезона едва не закончил с футболом еще в детстве. В 12 лет — тогда Начо Фернандес уже занимался в академии бланкос — ему поставили диагноз сахарный диабет и запретили заниматься спортом. Мир маленького испанца спас семейный доктор, который настоял на том, что теперь мальчику необходимы физические нагрузки.
«Вернулся с одного турнира, вся неделя получилась какая-то трудная: была страшная жажда, пил очень много воды и часто бегал в туалет, — рассказывал Начо. — Мама отвезла меня в больницу — у меня обнаружили диабет, уровень сахара в крови был очень высокий. Дело было в пятницу, мне сказали, что футбол для меня закончился. Хуже новости не могло быть, и с этим пришлось жить все выходные. А в понедельник я пошел к нашему семейному врачу, и он мне сказал прямо противоположное: мне необходимо заниматься спортом, я ни в коем случае не должен бросать футбол. Услышав это, я был на седьмом небе от счастья. Но отныне я должен был следить за собой во много раз тщательнее, чем обычный человек».
Ментальные проблемы Хесуса Наваса
Долгие годы карьера испанца сопровождалась кошмарным страхом. Летом 2006-го талантливейший Хесус отказался переходить в «Челси» из-за исступленной боязни покидать Севилью и менять страну проживания. Первые приступы ментальных проблем накрыли футболиста в 18-19 лет — на выездах просыпались нервные тики, мучила бессонница и даже появлялись проблемы с сердцем. После «Челси» перспективный футболист отказал «Арсеналу» и «Реалу». Поначалу он даже боялся приезжать в сборную Испании!
Навас начал решать проблему с врачами. У него выявили тяжелую форму агорафобии — боязни людных мест, шума и поездок далеко от дома. Какое-то время за Хесусом присматривал Серхио Рамос, который на выездах не отходил от него ни на шаг и селился с ним в одном номере. Навас долго работал с психологами и пошел на поправку: в 27 лет съехал от родителей, завел семью и наконец покинул «Севилью». Новым клубом стал «Манчестер Сити», который серьезно поработал ради приезда Хесуса — организовал переезд всей семьи испанца и даже пристроил его брата Марко в команду «Бери» из Манчестера, чтобы тот был поблизости.
Мать Кукурельи оставляла ему такие длинные волосы, чтобы отличать на футбольном поле
Волосатый левый защитник — точно самый заметный внешне футболист сборной Испании. Марк носит длинную прическу с самого детства. Поначалу его мать таким образом отличала сына от остальных пацанов на футбольном поле, но повзрослевшему Кукурелье не захотелось менять имидж.
Мать Фабиана Руиса работала уборщицей в академии «Бетиса», чтобы спасти карьеру сына
Один из лучших полузащитников Евро пережил очень тяжелое детство. Когда Фабиану было восемь лет, отец ушел из семьи — мать осталась одна с тремя детьми. На тот момент Фабиан уже занимался в академии «Бетиса», но дорога на тренировки занимала около часа. Матери-одиночке было очень тяжело найти на это время, ведь приходилось заботиться еще о двух детях и как-то зарабатывать на жизнь.
На помощь маленькому полузащитнику пришел клуб — «Бетис» предложил его маме место уборщицы, чтобы она могла без проблем отвозить сына на тренировки. В итоге женщина отработала на этой должности 14 лет и ушла только после того, как Руис смог содержать ее.
«Я был застенчивым ребенком, но мне не казалось странным, что она работает уборщицей, — вспоминал Руис. — Это такая же работа, как и любая другая. Да, необычно было, что мама каждый день рядом со мной и моими друзьями, но я воспринимал это с гордостью. Мама — мой кумир».
Испанские болельщики ненавидели Морату
Капитан «Красной фурии» — один из самых критикуемых в составе сборной. Тонны ненависти вылились на нападающего во время прошлого чемпионата Европы: в 2021-м Альваро отметился тремя голами, но болельщики Испании уничтожали его за промахи. Фанаты угрожали футболисту и его семье и даже желали смерти детям! Испанцы освистывали Морату и глумились над его моральным состоянием — после игры с Польшей форвард не мог заснуть девять часов, потому что подвергся огромной критике, хотя забил единственный мяч Испании в матче.
На этом Евро ситуация выглядела похожей, хотя и не была настолько кровожадной. Над Моратой смеялись, его критиковали и считали, что сборная выглядит лучше без капитана на поле. Альваро такое мнение серьезно задевало.
«Меня критикуют, хотя я готов отрезать себе руку, чтобы выиграть Евро, — негодовал он. — В Испании мне действительно очень трудно чувствовать себя счастливым».
Ойярсабаль получил забавное прозвище из-за огромного размера ноги
Автор золотого гола Микель Ойярсабаль обладает очень интересными ногами — стопы нападающего 47-го размера. При этом ростом испанец совсем не выделяется — 181 сантиметр. Неудивительно, что за такую особенность воспитанника «Реал Сосьедад» наградили прозвищем Снежный Человек, хотя такое строение стоп больше подходит хоббитам. Удивительно, как с такими ластами Микель избежал офсайда в голевом эпизоде финала, — от положения «вне игры» его отделило всего несколько сантиметров.