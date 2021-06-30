«Будем играть с Англией за Беседина». Украинец выбыл из-за тяжелой травмы, а мог пропустить Евро из-за допинга

Артем Беседин только недавно вернулся в футбол после дисквалификации, а теперь еще минимум полгода вне поля.

В матче 1/8 финала Евро между Украиной и Швецией случился самый жесткий фол на этом турнире. На фото и скринах видно, как скандинавский защитник Маркус Даниэльссон в подкате влетает в колено нападающего украинцев Артема Беседина. Это произошло в дополнительное время, шведы остались в меньшинстве и в итоге покинули турнир. А Украина потеряла игрока до конца ЧЕ, Беседин пропустит минимум полгода.

На фол больно смотреть

Артема только выпустили на поле, он отыграл девять минут. Момент соприкосновения шипов Даниэльссона и колена Беседина выглядит жутко. Нога украинца выворачивается в обратную сторону. Судья Даниэле Орсато не сразу удалил шведа, понадобился ВАР. После просмотра повтора арбитр дал прямую красную.

Экс-нападающий сборной Англии, эксперт BBC Гари Линекер раскритиковал решение Орсато.

«Это не красная, — написал Линекер. — Он имел полное право выбить этот мяч. Замедленный повтор делает безопасный подкат более опасным, чем он был. Смешно».

That's not a red card. He's perfectly entitled to clear that ball. Slow motion once again turning an innocuous challenge look more than it was. Ridiculous. — Gary Lineker ? (@GaryLineker) June 29, 2021

Комментатор «Матч ТВ» Александр Шмурнов написал, что виноват сам Беседин.

«В чем фол-то? Я тоже желаю здоровья Беседину, но не понимаю, в чем фол футболиста, сыгравшего (причем с запасом) в мяч? Мяч давно улетел от ноги шведа. В жестком стыке виноват Беседин. Правильное решение: желтая Беседину за опасную игру», — написал Шмурнов в споре с коллегой Моссаковским.

Правда, позже Шмурнов все-таки поменял свое мнение.

«Пересмотрел момент, поговорил с судьями, — написал Шмурнов в Twitter. — Согласен с красной Даниэльссона. Вчера не столько отстаивал мнение, что фола не было, сколько реагировал на лживые аргументы, которые не переношу. Главным из лживых аргументов был: «Вот скрин момента попадания в ногу. Где тут игра в мяч?»

Пересмотрел момент, поговорил с судьями. Согласен с красной Даниэльсона. Вчера не столько отстаивал мнение, что фола не было, сколько реагировал на лживые аргументы, которые не переношу. Главным из лживых аргументов был: «Вот скрин момента попадания в ногу. Где тут игра в мяч?..» — Александр Шмурнов (@AShmurnov) June 30, 2021

Эксперт «СЭ» по судейству Александр Бобров объясняет, что арбитр все сделал правильно: по современным трактовкам, предлагаемым УЕФА, в подобных ситуациях судье следует удалять нарушителя правил.

Минимум полгода

Беседин не мог уйти с поля без посторонней помощи, он медленно хромал, прикрывая лицо рукой. Сегодня стали известны результаты МРТ: у 25-летнего форварда выявлено частичное повреждение задней крестообразной связки, частичное повреждение внутренней и наружной боковой связок, а также перелом мыщелков бедренной кости без смещения.

Врачи киевского «Динамо» думают, что на восстановление нужно не меньше полугода. Артем уже покинул расположение сборной.

После матча здоровья Беседину пожелал даже президент Украины Владимир Зеленский. А главный тренер команды Андрей Шевченко заявил, что сборная будет рубиться за Артема.

— Мы расстроены этим моментом. Действительно, в футболе такое случается, — сказал Шевченко еще до того, как стала известна степень серьезности травмы игрока. — Это один из очень тяжелых моментов, еще и на таком уровне. Артем прошел сложные испытания в последние годы. У него недавно родились дети. Мы все его поддерживаем, он с нами. Ребята будут играть с Англией еще и за Беседина.

Беседин отсидел дисквалификацию за допинг

Если бы не ковид, Артем бы не поехал на Евро. В ноябре 2019 года после матча Лиги Европы против «Мальме» Беседин завалил допинг-тест. В начале 2020 года УЕФА отстранил нападающего от футбола на год. Срок действия дисквалификации начинался с 19 декабря 2019 года. То есть, если бы чемпионат Европы состоялся в срок, украинский форвард точно его пропустил бы.

Беседин говорил, что во всем виноват врач киевского «Динамо», который дал ему не ту таблетку.

— Я сел в автобус, и у меня заболела голова. Попросил таблетку. Доктор перепутал и дал свою таблетку от головы, которую ему прописали, потому что у него болела спина.

Доктору я мягко сказал: «Чтобы я тебя больше не видел в своей жизни. Я занимался любимым делом, а он у меня забрал год. Обиды остались. Но что я могу сделать? Лещей ему надавать или бить его за это? Хотя, на самом деле, есть за что. Потому что я знаю, что никогда ничего не принимал. Очень боюсь что-то пить без ведома врачей и всегда сторонился этого, — рассказывал Артем.

Клуб поверил Беседину и не стал разрывать с ним контракт. А главного врача отстранили от работы.

В феврале этого года Беседин вернулся на поле и в первой же игре оформил дубль. В этом сезоне у него 18 матчей за «Динамо» — шесть голов и одна передача. Артем взял свое первое чемпионство и второй Кубок Украины.

Впереди у Артема операции и долгое восстановление. Но разве у кого-то есть сомнения в том, что этот парень вернется еще сильнее?