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Сегодня, 10:00

Жаль Модрича, но совершенно не жаль эту Хорватию. Вылет с Евро будет абсолютно справедлив

Хорватия упустила победу над Италией и не вышла в плей-офф Евро
Дмитрий Гирин
Корреспондент
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Лука Модрич и Джанлуиджи Доннарумма после матча Хорватия — Италия (1:1) на Евро-2024.
Фото Reuters
Спасибо и до свидания.
Чемпионат Европы. Группа B
24 июн, 22:00. Red Bull Arena (Zentralstadion) (Лейпциг)
Хорватия
1:1
Италия

Уверен, большинство из нас любит — ну или как минимум уважает — Луку Модрича. Даже если вы на дух не переносите «Реал» и сборную Хорватии, нельзя не признавать его величие как футболиста. Ну и образцовое для многих поведение вне поля — тихий скромный семьянин, не вляпавшийся за долгую и славную карьеру ни в какие скандалы или сомнительные истории.

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И лично я рад, что последним воспоминанием о Модриче в составе сборной на большом турнире станет не смазанный пенальти, а гол, который едва не вывел Хорватию в плей-офф, и его эмоции после забитого мяча (хотя в памяти отложится еще и кадр с нервно кусающим футболку полузащитником перед той самой последней атакой итальянцев — как будто что-то предчувствовал).

Коллега Игорь Рабинер считает, что главный тренер хорватов Златко Далич зря заменил Модрича — такой матч он должен был доиграть до конца. Возможно, и так. С другой стороны, Луке 38 лет и 289 дней, и в последнее время он крайне редко проводит на поле все 90 минут. Например, в прошлом сезоне у хорвата набралось 32 матча в чемпионате Испании, но только два он сыграл полностью, а в Лиге чемпионов — только один полный матч из одиннадцати, в которых принял участие. И кстати, Далич менял Модрича во встрече 1/8 финала с Японией на ЧМ-2022 — и ничего, это не помешало пройти дальше.

Футболисты сборной Хорватии.
Фото Reuters

В общем, великого игрока немного жаль — в том смысле, что его последний танец в клетчатой футболке получился именно таким. Хотя это, наверное, довольно странно и немного глупо, если посмотреть на жизненную историю Модрича и то, чего он добился.

Но вот кого совершенно не жалко, так это сборную Хорватии в целом. Она провела крайне посредственный турнир, выглядела абсолютно неубедительно и отправляется домой уже после группового этапа совершенно заслуженно. Даже Венгрия, которая после этой развязки в группе В еще сохраняет шансы на выход в плей-офф, была более живой и убедительной.

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Просто давайте вспомним, что происходило с Хорватией на этом чемпионате Европы. Сначала ее просто размазала по полю Испания — счет 3:0 горел на табло уже в конце первого тайма. Бывают, конечно, случайные разгромы, когда у какой-то из команд залетает все, что можно и нельзя, но тут все было по делу.

Затем была ничья с Албанией — 2:2, когда Хорватия пропустила на 90+5-й минуте. И ровно такая же история против Италии — только Маттиа Дзакканьи забил еще позже — на 90+8-й минуте. Один такой гол еще может быть результатом какого-то невезения. Но пропускать так в двух матчах подряд, когда тебе необходимо обязательно побеждать? Интересно, кстати, что оба мяча — не следствие каких-то рикошетов или отскоков. По геометрии та албанская атака была довольно похожа на нынешнюю итальянскую. Подобная расхлябанность непростительна.

Иван Перишич на фоне хорватских болельщиков.
Фото Reuters

Но это довольно логично, если в матче, где тебя устраивает только победа, ты включаешься и по-настоящему играешь в футбол только 10 минут — те самые стартовые 10 минут второго тайма. А затем садишься в оборону и с дрожащими коленками просто отбиваешься, удерживая 1:0 и даже не пытаясь вести какую-то контригру, сбивать темп и так далее. И это против не до конца выстроенной, ментально хрупкой, очень средней (если не сказать посредственной) по составу Италии, где в атаке выходят Матео Ретеги и Джанлука Скамакка, а спасать игру главный тренер Лучано Спаллетти выпускает, простите, Дзакканьи и 23-летнего мальчика-лудомана Николо Фаджоли, который только-только отбыл семимесячную дисквалификацию.

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Если что, речь о Хорватии — команде мужиков с колоссальным опытом, которые видели в футболе все. Да там у одного Модрича матчей на высшем уровне (условно — плей-офф Лиги чемпионов и большие турниры сборных) больше, чем у всей сборной Италии вместе взятой. И вот эта команда тупо отбивается от Ретеги с Дзакканьи, но не может в концовке сдержать ни их, ни албанских ноунеймов тремя днями ранее.

Это как диагноз. Спасибо, Хорватия, ты дарила мощные эмоции на больших турнирах последние 15 лет. Но в этот раз — спасибо и, скорее всего, до свидания. Шансов на выход в плей-офф с двумя очками практически нет — и заслуженный вылет с турнира не вызовет никакой жалости.

Лука Модрич
Футбол
Евро-2024
Сборная Италии по футболу
Сборная Хорватии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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