Хорватия — Италия: не ищите заговор — Маккели имел право добавить 8 минут
У болельщиков и экспертов в конце второго тайма матча 3-го тура группового этапа чемпионата Европы Хорватия — Италия (1:1) наверняка возник вопрос: почему судья Данни Маккели добавил к основному времени целых восемь минут? Разве были такие долгие остановки? Разве врачи оказывали помощь футболистам после перерыва? Разве много раз вмешивался ВАР?
Мы посчитали примерное время, которое отняли у футболистов замены, празднование гола Луки Модрича и одна проверка видеоассистентов, когда был назначен пенальти за игру рукой Давиде Фраттези.
Пойдем по хронологии. Проверка Робом Диперинком момента в штрафной площади итальянцев и изучение видеозаписи самим Маккели заняли примерно 77 секунд (до удара Модрича с 11-метровой отметки).
Затем на празднование гола хорвата ушло 150 секунд. Оговорюсь, что, по моим данным, в турнирах УЕФА (в отличие от ФИФА), как правило, не принято компенсировать потери в таких случаях. Но тут действительно не играли две с половиной минуты. Был повод их добавить.
Две замены хорватов фактически отняли минуту (60 секунд). Замена итальянцев на 75-й минуте — еще 30 секунд.
Когда уходил Модрич, потеря составила 64 секунды. Маккели показал на секундомер, что обязательно это учтет.
Затем замена еще двух итальянцев прошла оперативно — 35 секунд.
Чуть дольше заменяли Андрея Крамарича — 39 секунд.
Складываем — в сумме получается 455 секунд. Или 7 минут и 35 секунд. Сколько добавил голландский судья? Правильно — те самые восемь минут, с которых мы и начали разговор. То есть ничего криминального он не совершил.
Повторю: это нехарактерно много для нынешнего турнира. Но тут непросто найти повод для обвинения арбитра в симпатиях к итальянцам и для создания теории заговора. Все-таки временные потери во втором тайме действительно были.
Странно одно: то, насколько быстро Маккели завершил матч. Гол был забит, когда телесекундомер показывал такое добавленное время: 7 минут и 19 секунд. Потом итальянцы праздновали, а судья наказал Лучано Спаллетти предупреждением.
И затем рефери ничего не добавил. Не дал сыграть хотя бы секунд 30. Он позволил хорватам возобновить матч и тут же дал финальный свисток. Фактически восемь минут прошли, но вот это действие Маккели не понравилось. Можно подумать, будто судья дождался гола фаворита и с облегчением завершил игру.