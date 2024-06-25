Проход и голевая передача защитника «Болоньи» принесли итальянцам место в плей-офф.

Матч группового этапа Евро-2024 между сборными Италии и Хорватии был одним из самых ожидаемых в третьем туре. Команды Лучано Спаллетти и Златко Далича в очной встрече должны были решить, кто в группе В займет второе место, дающее гарантированное право на попадание в плей-офф. Эта интрига была разрешена лишь в добавленное время: на гол Луки Модрича на 90+8-й минуте ответил Маттиа Дзакканьи, а голевую передачу ему отдал центральный защитник Риккардо Калафьори.

Ничья 1:1 принесла Италии путевку в 1/8 финала. Хорватия же с двумя очками, скорее всего, не попадет в плей-офф. У «шашечных» остается только теоретический шанс оказаться в числе четырех лучших сборных из числа тех, кто занял третьи места в своих группах.

Калафьори мигом стал героем нации. Болельщики в соцсетях отметили смелую игру защитника «Болоньи» на последней добавленной минуте: он самостоятельно пошел вперед, обыгрался с Фраттези, дотащил мяч до штрафной и отдал его свободному Дзакканьи, который и поразил дальний угол ворот Ливаковича. На табло в эту секунду горели цифры 97:19 — это один из самых поздних голов вне овертаймов на чемпионатах Европы.

Фото Global Look Press

У Калафьори — выдающийся матч. Об этом говорит и статистика:

• 100 процентов выигранных воздушных единоборств;

• 93 процента точности передач;

• 5 выносов;

• 0 допущенных обводок от соперника;

• 4 передачи под удар;

• 1 голевая передача.

После матча Калафьори утопал в хвалебных отзывах. В частности, экс-главный тренер сборной России Фабио Капелло в эфире Sky Sport сказал: «Калафьори? Кто не верил мне, когда я сравнивал его с Серхио Рамосом?»

Удивительно, но этот 22-летний защитник «Болоньи» мог и не играть на Евро. Только в конце мая он получил первый в карьере вызов в сборную Италии и дебютировал за нее 4 июня в матче с Турцией. До турнира специалисты и болельщики не ожидали, что Калафьори будет футболистом основы, но его шансы существенно увеличила травма конкурента — Джорджо Скальвини из «Аталанты». На групповом этапе Риккардо не пропустил ни минуты, и в каждом матче выглядел солидно, несмотря на то, что забил автогол в игре с Испанией.

Более того, Калафьори стал центральным защитником только в прошлом году — большую часть карьеры он провел на левом фланге, но после перехода из «Базеля» в «Болонью» летом 2023 года главный тренер Тиагу Мотта решил перевести Риккардо в центр на постоянной основе, и он заметно вырос за сезон.

Риккардо Калафьори и Лучано Спаллетти. Фото AFP

Если углубиться в карьеру итальянца, то можно вспомнить, как Калафьори едва не завершил карьеру уже в 16 лет. В 2018 году Риккардо получил страшнейшую травму в матче за молодежную команду «Ромы» с чешской «Викторией». Калафьори порвал все связки колена, а также мениски и даже суставную капсулу. На восстановление у юного игрока ушел год, он мог закончить карьеру.

Тем не менее Калафьори хватило мужества не только не бросить футбол, но и продолжить развитие. Все это привело к тому, что Риккардо стал героем Италии и принес ей место в плей-офф чемпионата Европы! В 1/8 финала команда Лучано Спаллетти встретится со Швейцарией, но Калафьори не сыграет в этом матче из-за перебора желтых карточек.