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Микаутадзе — в компании Роналду, Хвича — в топ-5 быстрых голов, Криштиану прервал супер-серию: цифры победы Грузии над Португалией

Грузия обыграла Португалию и вышла в 1/8 финала Евро-2024
Кирилл Бурдаков
Статистик
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Жорж Микаутадзе празднует гол в матче Евро-2024 Грузия — Португалия
Жорж Микаутадзе празднует гол в матче Евро-2024 Грузия — Португалия.
Фото Reuters
Статистические факты об историческом успехе грузинской сборной и выступлении главных звезд Евро-2024.
Чемпионат Европы. Группа F
26 июн, 22:00. Veltins-Arena (Гельзенкирхен)
Грузия
2:0
Португалия

Сборная Грузии победила Португалию (2:0) в последнем матче группового турнира и на дебютном чемпионате Европы вышла в плей-офф.

Нападающий Жорж Микаутадзе оказался причастен ко всем четырем голам, которые забила Грузия на Евро-2024. Форвард «Метца» отметился тремя голами (с игры — против Турции, с пенальти — Чехии и Португалии) и результативной передачей на открывшего счет с португальцами Хвичу Кварацхелию.

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23-летний Микаутадзе повторил рекорд чемпионата Европы, отличившись в каждом из матчей группового турнира. На нынешнем Евро подобное не удалось больше никому, три года назад результативную серию выдал Криштиану Роналду, в 2016-м — Гарет Бэйл. Вечное достижение удерживает Мишель Платини. В 1984 году француз вывел свою команду из группы в полуфинал, записав на свой счет два хет-трика против Бельгии и Югославии и единственный мяч в игре с Данией.

Все футболисты, забившие в каждом матче группового турнира Евро

Для того чтобы преобразовать передачу Микаутадзе в гол, Кварацхелии понадобилась всего лишь 91 секунда. Это пятый результат в истории чемпионатов Европы и третий на нынешнем Евро. Быстрее звезды «Наполи» на немецких полях отличались только албанец Недим Байрами и бельгиец Юри Тилеманс. Также в исторический топ-5 входят расставшийся с рекордом россиянин Дмитрий Кириченко и швед Эмиль Форсберг.

Самые быстрые голы в истории чемпионатов Европы

Сборная Грузии — восьмая команда, которой удалось выбраться из группы на дебютном для себя чемпионате Европы. На прошлом турнире оба новичка — Северная Македония и Финляндия — попасть в 1/8 финала не смогли, зато на Евро-2016 (первом в нынешнем формате с 24 финалистами вместо 16) в плей-офф вышли Уэльс, Исландия, Словакия и Северная Ирландия. Причем валлийцы, обыграв Северную Ирландию и Бельгию, добрались до полуфинала и повторили тем самым рекорд для новичков.

Все дебютанты Евро, которым удалось выйти в плей-офф

Заодно грузины вошли в историю, заставив сборную Португалии впервые потерять очки в турнирном матче под руководством Роберто Мартинеса.

Хвича Кварацхелия празднует гол в&nbsp;ворота сборной Португалии. Главная сенсация Евро. Грузия обыграла Португалию и вышла в плей-офф — на Испанию!

После назначения испанца пиренейцы со стопроцентным результатом прошли отбор и в Германии обыграли Чехию с Турцию. В товарищеских матчах неудачи все же случались — в марте со Словенией (0:2) и июне с Хорватией (1:2).

Все нетоварищеские матчи сборной Португалии под руководством Роберто Мартинеса

Негативно складывается нынешний турнир для Криштиану Роналду. 39-летний форвард вышел на поле в матче с Грузией, чтобы продлить уникальную серию крупных турниров с голами, но вновь не смог отличиться.

Криштиану Роналду. Ярость Криштиану: не забил Грузии, получил желтую и был недоволен заменой

С момента дебюта на домашнем ЧЕ-2004 легендарный бомбардир неизменно отличался в группах чемпионатов мира (14 матчей, 8 голов), Европы (17 матчей, 11 голов) и Кубка конфедераций (3 матча, 2 гола).

Все групповые турниры крупных турниров в карьере Криштиану Роналду

Групповой турнир слабо провел не только Криштиану, но и другие топ-бомбардиры. Общими усилиями 12 участников Евро, проведшие 40 и более голов за сборную, отличились только пять раз. Нет голов в том числе у Ромелу Лукаку и Оливье Жиру, только с пенальти забили Роберт Левандовски и Кильян Мбаппе, а точные удары Харри Кейна, Мемфиса Депая и Кристиана Эриксена побед их командам не принесли.

Все футболисты с 50 и более голами за сборную на Евро-2024
Жорж Микаутадзе
Криштиану Роналду
Хвича Кварацхелия
Евро-2024
Сборная Грузии по футболу
Сборная Португалии по футболу
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