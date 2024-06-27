Невероятные Хвича с Микаутадзе, рекорд по числу карточек и грусть Роналду. Каким было 26 июня на Евро

Исторический результат в группе E.

Украина — Бельгия: редчайшая ситуация

Команды из группы E подхватили вирус, который вчера прилип к сборным из квартета C. Минимум риска, осторожная нацеленность на результат и минимальное количество голов. Бельгийцы максимально сушили игру с Украиной, которой для прохода в плей-офф была необходима победа. «Красных дьяволов» устраивала ничья, их соперникам нужна была только победа.

За стартовые 45 минут звездная команда Доменико Тедеско при более чем 60 процентах владения мячом выжала лишь три удара по воротам. В створ полетел и вовсе только один. Острее у чужих ворот выглядела Украина — все-таки ей необходимо было забивать. Правда, риск пропущенного все равно сдерживал команду Сергея Реброва — полноценной игры на победу не было и в их исполнении.

Самый явный момент первого тайма все же создали бельгийцы. Ромелу Лукаку вывалился в чужую штрафную на Трубина, но не переиграл его. Форвард нанес семь ударов в створ на турнире и ни разу не забил. А ведь чаще на Евро никто не попадал по воротам. Лукаку не может отличиться уже на протяжении пяти игр на групповых этапах Евро и ЧМ — за это время он накопил 15 ударов и 3,4 балла xG. Удивительно, что в пяти матчах на ЧМ и Евро до этого он заколотил семь мячей при 12 попытках.

Приближение финального свистка подгоняло украинцев и еще сильнее замедляло бельгийцев, которые и так не особенно стремились атаковать. Показательный момент — затягивание мяча у углового флага в исполнении «красных дьяволов»: от фаворитов группы E вряд ли ожидали подобного поведения для добычи путевки в плей-офф.

Под конец матча желто-синие перешли на более атакующую схему и создали несколько опасных эпизодов: Руслан Малиновский дважды крепко приложился с дистанции, еще пару попыток украинцев заблокировали соперники. По итогу Украина оказалась первой сборной, которая при формате с 24 участниками не вышла в плей-офф Евро с четырьмя очками. Бельгию нулевая ничья оставила на второй строчке — в 1/8 финала она встретится с Францией.

Ромелу Лукаку (сборная Бельгии). Фото Reuters

Словакия — Румыния: ожидаемая ничья

Перед матчем многие опасались, что команды аккуратно распишут ничью — такого результата было достаточно для выхода в плей-офф и словакам, и румынам. Команды действительно поделили очки, но показали яркую игру — их 1:1 оказались точно красочнее нулей в параллельной встрече.

Словакия открыла счет на 24-й минуте. Юрай Куцка получил мяч на правом фланге после длинного заброса Милана Шкриньяра со своей половины поля и идеально навесил в штрафную, откуда Ондрей Дуда неотразимо пробил головой. Полузащитник первым в истории страны отличился на двух крупных турнирах — до этого он забил на Евро-2016. Куцка же выдал первую голевую на крупном турнире с ЧМ-2010: его 14-летний перерыв — самый долгий на международных форумах для европейских игроков.

Румыны быстро отыгрались — на 37-й минуте Рэзван Марин бесстрастно реализовал пенальти. Решение арбитра Даниэля Зиберта выглядело спорным: поначалу казалось, что фол Давида Ханцко на Янисе Хаджи произошел за пределами штрафной. Да и само падение сына легендарного футболиста выглядело сомнительным. Мяч Марина оказался уже четвертым для Румынии на текущем Евро — больше на крупных турнирах они забивали только на ЧМ-1994. Тогда сборная доехала до четвертьфинала, оформив пять голов.

Второй тайм показал, что команды не настраивались на ничью. Особенно много атаковали словаки — упустили несколько качественных моментов, а всего за 90 минут нанесли целых 13 ударов. Правда, самый опасный эпизод второй половины упустили «карпатские ребята». На 62-й минуте Мартин Дубравка потащил обжигающий выстрел Марина с линии штрафной, а добивание Дениса Дрэгуша пронеслось рядом с девяткой.

Под конец команды сошлись на нужном результате и больше не рисковали. Румыния впервые в истории вышла в плей-офф Евро с первого места и теперь встретится с Нидерландами. Четырех очков Словакии же хватило для путевки в плей-офф с третьей строчки — она сойдется с Англией.

Мартин Дубравка (сборная Словакии). Фото Global Look Press

Грузия — Португалия: роскошное выступление команды Саньоля

Португалия еще после второго тура обеспечила себе первое место в группе, поэтому позволила серьезную ротацию. Но даже с учетом этого сухая победа Грузии — настоящая сенсация. Футболисты Вилли Саньоля открыли счет уже на второй минуте: впервые вышедший в основном составе Антониу Силва подарил мяч Жоржу Микаутадзе в середине поля. Форвард «Метца» разогнал контратаку и вывел на удар из штрафной Хвичу Кварацхелию — наследник Диего Марадоны с левой ноги прошил Диогу Кошту. Мяч оказался пятым по быстроте в истории чемпионатов Европы.

Микаутадзе — первый футболист с результативными действиями на дебютных трех играх Евро после Гарета Бэйла в 2016-м. Во втором тайме форвард сборной Грузии добавил еще и собственный мяч — реализовал пенальти, который судья Сандро Шерер назначил после просмотра повтора. Жорж принял участие во всех четырех голах «крестоносцев» на турнире и стал девятым игроком в истории Евро, забивавшим во всех встречах группового этапа.

Португальцы же мучили соперника владением (67 процентов против 33), но с большим трудом создавали остроту у ворот Георгия Мамардашвили — всего пять попаданий в створ, но вратарь успел круто проявить себя. За групповой этап он сделал 21 сейв — повторение рекорда Евро. Криштиану Роналду, проведший рекордный для европейцев 50-й матч на крупных турнирах, ушел с поля на 66-й минуте. Криш впервые в карьере не отличился на групповом этапе крупного турнира.

В конце португальцы серьезно навалились и имели пару отличных шансов. Результативное действие едва не оформил Франсишку Консейсау, который в компенсированное время вырвал победу в матче с Чехией (2:1). На этот раз его острый прострел не смогли замкнуть Диогу Жота и Гонсалу Рамуш. Португалия все равно вышла в плей-офф с первого места и сыграет со Словенией. Грузия встретится с Испанией — команды пересекались в группе квалификации (тогда «красная фурия» одержала победы со счетом 3:1 и 7:1). Команда Вилли Саньоля приехала на первый Евро в своей истории и сразу же вышла в плей-офф.

Чехия — Турция: рекорд Евро по карточкам

Чехам для выхода в плей-офф была необходима победа — после двух туров они накопили лишь одно очко. Шансы команды уже на 20-й минуте серьезно снизил Антонин Барак — полузащитник «Фиорентины» получил вторую желтую карточку и оставил сборную вдесятером. Турки мгновенно перешли к осаде, но долгое время не могли вскрыть двухэтажную оборону. Все-таки чехи долгое время успешно защищались против Португалии в первом туре.

Счет на 51-й минуте открыл Хакан Чалханоглу — мощно пробил в нижний угол с левого края штрафной и заставил трибуны зайтись от восторга. Но беды чехов на этом не закончились: в том же эпизоде серьезную травму руки получил вратарь Индржих Станек — пришлось менять его на Матея Коваржа.

Правда, мощнейший заряд турецких болельщиков быстро потух — на 66-й минуте Томаш Соучек переключил рубильник эмоций на другую сторону. Гол получился спорным. Нападающий Томаш Хоры заставил турецкого вратаря ошибиться на выходе — выпрыгнул синхронно с ним за мячом и не позволил его зафиксировать. Удар самого Хоры с ленточки вынес защитник, но с добиванием Соучека уже не справился никто.

Чехи тут же перешли в навал: несмотря на игру в меньшинстве, регулярно забирались в чужую штрафную и генерировали моменты. Забить не помогла даже титаническая поддержка болельщиков. Зато турки воспользовались огромными провалами в обороне соперника и вновь забили в компенсированное время. Убежали вперед с численным преимуществом, и выскочивший на замену Дженк Тосун грациозно разобрался в штрафной. Это дебютный мяч 33-летнего форварда на крупных турнирах.

Игра получилась по-настоящему эмоциональной: в концовке судья удалил и чеха Хоры. За игру он показал 18 карточек (16 желтых и две красных) — еще один исторический рекорд Евро. Турки вышли из группы со второго места и теперь сыграют с Австрией. «Лунные звезды» отбирались в плей-офф на четырех из последних семи крупных турнирах. Чехия же после четвертьфинала на прошлом чемпионате Европы на этот раз едет домой, не выполнив задачу минимум.